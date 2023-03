[株式会社ポニーキャニオン]



深夜グルメドラマの金字塔として、記念すべきシリーズ10作目にして10周年イヤーを昨年迎えた「孤独のグルメ」。3月24日発売となる『孤独のグルメ Season10」Blu-ray&DVD BOXより収録される「ザ・ドキュメント 2022大晦日SP~定点カメラで完全密着~」メイキングから、主演松重豊さんのグルメを「美味しそう」と思わせる撮り方のこだわりやお茶目なシーンが垣間見られる映像の一部が公開された。



(C) 2022久住昌之・谷口ジロー・fusosha/テレビ東京



本作は、久住昌之作・谷口ジロー画の漫画『孤独のグルメ』を2012年1月にドラマ化したところからスタート。個人で輸入雑貨商を営む松重演じる井之頭五郎が、商用で訪れた街で出会ったグルメを紹介するグルメドラマだ。

公開された映像では、松重が北海道札幌市『肉の浅鞍(あさくら)』というお店で、お通しのボタン海老をいかに美味しそうに撮影するかをスタッフと話し合うシーンからスタート。

グルメの「焼き加減」「置き方」など細部にまでしっかり拘るところが、今シリーズで10作目と長く愛され続ける作品になる秘訣だろう。また、テストシーンでは本番では見られないお茶目なジョークで現場を和ます松重の姿も見られる貴重な映像になっている。



Blu-ray&DVD BOXには、本編に加えてスペシャルドラマ「孤独のグルメ 2021大晦日スペシャル~激走!絶景絶品・年忘れロードムービー~」と「孤独のグルメ 2022 大晦日スペシャル~年忘れ、食の格闘技。カニの使いはあらたいへん。」の2本が収録される。

なお、封入特典のブックレット、特典映像のメイキングやネ申台詞集、10年以上前に作られたシリーズ原点のSeason1第1話のオーディオコメンタリー映像など、様々なコンテンツが揃った豪華版。



さらに、10周年を記念した「#孤独のグルメ10周年おめでとう」 Twitterプレゼントキャンペーンが開催されるので、「孤独のグルメ」の全てが詰まった完全保存版と合わせて堪能してみてはいかがだろうか。







□□特典映像□□

□□Blu-ray&DVD商品情報□□

・Blu-ray BOX:

https://lnk.to/kodokunogurume10_BDTW



・DVD BOX:

https://lnk.to/kodokunogurume10_DVDTW



■「孤独のグルメ Season10」

2023年3月24日(金) Blu-ray&DVD BOX発売(同日DVDレンタル開始)

発売元:テレビ東京

販売元:ポニーキャニオン

○Blu-ray BOX[5枚組:本編Blu-ray3枚+「孤独のグルメ 2021大晦日スペシャル & 孤独のグルメ 2022 大晦日スペシャル」1枚+特典Blu-ray1枚]

価格:¥21,450(税込)

品番:PCXE-60202



○DVD BOX[5枚組:本編DVD3枚+「孤独のグルメ 2021大晦日スペシャル & 孤独のグルメ 2022 大晦日スペシャル」1枚+特典DVD1枚]

価格:¥16,500(税込)

品番:PCBE-63828





★セルBlu-ray&DVD BOX 特典内容

【封入特典】

「孤独のグルメ Season10」BOOK

【特典映像】

・MAKING OF 孤独のグルメ SEASON10~10年目もいただきます!~

・ザ・ドキュメント 2022大晦日SP~定点カメラで完全密着~

・すべてはここから始まった~Season1 第1話オーディオコメンタリー~

・孤独のグルメSeason10 ネ申台詞集

・スポット集





□□作品基本情報□□

【ストーリー】

輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎(松重豊)が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマ。



【キャスト】

[主演]

松重豊



[出演]

久住昌之(ふらっとQUSUMI)



【スタッフ】

原作:『孤独のグルメ』 作/久住昌之・画/谷口ジロー(週刊SPA!)

脚本:田口佳宏 児玉頼子

音楽:久住昌之 ザ・スクリーントーンズ

演出:井川尊史 北畑龍一 佐々木豪 中山大暉

チーフプロデューサー:祖父江里奈(テレビ東京)

プロデューサー:小松幸敏(テレビ東京) 吉見健士(共同テレビ) 北尾賢人(共同テレビ)

制作協力:共同テレビジョン

製作著作:テレビ東京



□□「#孤独のグルメ10周年おめでとう」 Twitterプレゼントキャンペーン情報□□

特設サイト:https://ponycanyon.ownly.jp/story/24904



参加方法:

1. Twitterアカウント(@ponycanyon_V)をフォロー

2. 「#孤独のグルメ10周年おめでとう」をつけて、お祝いコメントや感想、希望賞品をツイートして応募完了!

3. 当選発表は3月下旬を予定しております。



当選者の方には、TwitterのDMにてご案内いたしますので

非公開アカウントの方は公開に変更をお願いいたします。



期間:3月10日(金)18:00~3月23日(木)23:59まで



豪華プレゼント:

・「孤独のグルメ Season10」DVD BOX:3本

・「孤独のグルメ」原作者 久住昌之さん サイン入り色紙:3枚





【関連サイト】

公式HP: https://www.tv-tokyo.co.jp/kodokunogurume10/

公式Twitter: https://twitter.com/tx_kodokugurume



