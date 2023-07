[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

来場者には『パズドラ』×ウノの特製カードをプレゼント!



全国7都市にて、オフラインで行うベント「ガンホーツアー2023」が2023年8月19日(土)、イオンモール常滑(愛知県常滑市)を皮切りに、スタートいたします。







https://event.gungho.jp/tour/2023/



「ガンホーツアー2023」では、eスポーツ『パズドラ』の各種大会、Nintendo Switch(TM)用対戦ニンジャガムアクションゲーム『ニンジャラ』の体験コーナー、オリジナルグッズの販売など、さまざまなコーナーで皆様をお待ちしております。



お近くにお住いの皆様は、ご家族やお友達とお誘いあわせのうえ、ぜひご来場ください。



「ガンホーツアー2023」 概要





●1DAYトーナメント大会「パズドラ プレミアシリーズ2023」開催!



各会場にて「マスタートーナメント」と「チャレンジトーナメント」の2つの大会を開催いたします。 「マスタートーナメント」は、『パズドラ』プロ選手のみが出場可能となっており、『パズドラバトル』の対戦を使用して優勝を目指します。優勝選手には、賞金50万円が贈られます。



「チャレンジトーナメント」は、『パズドラ』プロ選手と小学生以上の方が参加可能な大会です。2023年8月19日(土)の大会より、『パズル&ドラゴンズ』の「4人でガチ【対戦】」を使用して行います。見事優勝すると、プロ・アマチュアを問わず、賞金10万円とゲーム内称号「優勝」が贈られます。



●「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA パズドラ部門」のブロック予選を実施!



『パズドラ』の全国No.1を決める決定戦のブロック代表予選を『パズル&ドラゴンズ』の「4人でガチ【対戦】」を使用して行います。各ブロックの代表は、2023年7月上旬に実施した全国予選を通過した46都道府県各2名、鹿児島県特別枠8名の100名です。各ブロックの代表選手は特設サイトにてご確認ください。



●目指せIPPON!『ニンジャラ』体験コーナー登場!

多様な武器で変幻自在の3Dアクションバトルが楽しめる、Nintendo Switch(TM)用対戦ニンジャガムアクションゲーム『ニンジャラ』を体験いただけます。「バトルロイヤル」にご参加いただくと、『ニンジャラ』オリジナル「クリアファイル」を、見事優勝した方には「Tシャツ」をプレゼントいたします。プレイしたことのある方もそうでない方も、ぜひご参加ください。



●『パズドラバトル』でダンジョントレジャーを配信!

「ガンホーツアー2023」開催期間中に、『パズドラバトル』でゲットすると、連動した『パズル&ドラゴンズ』にそれぞれのモンスターが登場するダンジョンを入手することができるトレジャーが出現します。

各会場で出現するトレジャーは、特設サイトをご確認ください。





●会場でオリジナルアイテムプレゼント!

ご来場いただいた方に先着で、オリジナルショッパーや「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA パズドラ部門」協賛のマテル・インターナショナル株式会社よりウノ「パズドラ ワイルド ドロー3」をプレゼントいたします。



●最新オリジナルグッズを販売!

箔プリントTシャツやアクリルキーホルダーなど、『パズル&ドラゴンズ』や『ニンジャラ』の最新グッズを販売いたします。商品を1会計3,000円(税込)以上、ご購入ごとに、モンスターメモリーカード「イベントメダル【虹】×5、+2970ポイント」をプレゼントいたします。



さらに、会場で「ウノ」をご購入いただくと、「ウノ」1商品につきウノ「パズドラ ワイルド ドロー5」を1枚プレゼントいたします。









『パズドラ』とは







スマートフォン向け定番パズルRPG『パズル&ドラゴンズ』をはじめ、『パズドラバトル』などのゲームの他、アニメやマンガ、玩具に至るすべてを含むコンテンツの総称です。



また『パズドラ』はJeSU認定のeスポーツタイトルです。 誰でも参加が可能なプロ認定大会「パズドラチャレンジカップ」や認定プロと一般プレイヤーが対戦可能な賞金制大会 「パズドラオープンカップ」などを開催しています。 JeSU認定のプロが『パズドラ』の最高峰を目指す「パズドラチャンピオンズカップ」も開催されています。



『ニンジャラ』とは







『ニンジャラ』は「ニンジャガム」を駆使して高低差のある ステージを縦横無尽に駆け巡り、多様な武器で変幻自在の 3Dアクションバトルが体験できる対戦ニンジャガムアクションゲームです。最大8人でのバトルロイヤルと、4対4のチームバトルがNintendo Switch Onlineに未加入で、基本プレイ無料でお楽しみいただけます。



