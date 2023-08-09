パチンコパチスロの人気楽曲を熱唱！ 『“上乗 恋”生誕祭20…
［株式会社サミーネットワークス］
株式会社サミーネットワークスは、パチンコパチスロ総合情報サービス「777パチガブ（スリーセブンパチガブ）」にてバーチャルライターとして活動中のVTuber『上乗 恋（かみじょうれん）』の生誕祭2023としてパチンコパチスロの名曲を生放送で歌います。
■日時 ： 2023年8月10日（木）21時から
■配信（YouTube“上乗 恋/REN CHANNEL”）： https://youtube.com/live/B-O9hecof1c
■配信時刻：
・21時～：【第１部】誕生日メッセージの紹介＆ミニ企画
・21時30分～：【第２部】パチンコパチスロの人気楽曲を生放送で上乗恋が歌います。
■Youtubeチャンネル【REN CHANNEL】：
https://www.youtube.com/channel/UCVXGiGSzuMJr-FdKZq3mOzg
■上乗 恋 公式X（旧Twitter）：
@Kamijo_Ren （https://twitter.com/Kamijo_Ren）
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/09-19:16）
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