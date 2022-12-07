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&TEAM、デビューEP「First Howling : ME」 12月7日（水）発売！

［ユニバーサル ミュージック合同会社］

ユニバーサル ミュージック合同会社（本社：東京渋谷区、 社長兼最高経営責任者（CEO）：藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック）は、&TEAMのデビューEP「First Howling : ME」を 12月7日（水）に発売します。


(C)HYBE LABELS JAPAN
BTS、SEVENTEEN、Justin BieberやAriana Grandeなど世界で活躍するアーティストが所属する様々なレーベルを擁するHYBE。&TEAMは、日本本社・HYBE JAPAN傘下のHYBE LABELS JAPANから初のグローバルグループとしてデビューします。

デビューEPとなる今作には全4曲を収録。BTSの生みの親であるバン・シヒョク氏を始め、Soma Genda、 Slow Rabbit、 Supreme Boi、 ALYSAなどHYBEの音楽をリードするプロデューサー陣が集結、デビュー作としては異例の豪華な制作陣によって楽曲が制作されました。

シングルはそれぞれジャケットの異なる初回限定盤A・B、通常盤、&TEAM Weverse Shop JAPAN盤、UNIVERSAL MUSIC STORE盤に加えてメンバーソロジャケット盤が9形態の合計14形態で発売。
12月8日には東京体育館でデビュー記念ショーケースイベントを開催、収録曲のパフォーマンスを始めとしたスペシャルライブ＆トークを行います。さらにその模様は公式YouTubeチャンネル「HYBE LABELS」にて、全世界同時生配信することが決定しています。

&TEAM ‘Under the skin’ Official MV



&TEAM ‘Under the skin’ Official MV (Choreography ver.)


Debut EP「First Howling : ME」
12月7日（水）発売

■収録曲（14形態共通）：4曲収録
01.Under the skin
02.Scent of you
03.バズ恋(BUZZ LOVE)
04.The Final Countdown (&TEAM ver.)

■形態数：14形態
・初回限定盤A：1,760円（税込）／POCS-39006
・初回限定盤B：1,760円（税込）／POCS-39007
・通常盤：1,320円（税込）／POCS-39008
・&TEAM Weverse Shop JAPAN盤：1,320円（税込）／PROV-5037
・UNIVERSAL MUSIC STORE盤：1,320円（税込）／PDCV-5059
・メンバーソロジャケット盤（9種類）：各1,320円（税込）
　メンバーソロジャケット盤 - K -／POCS-39009
　メンバーソロジャケット盤 - FUMA -／POCS-39010
　メンバーソロジャケット盤 - NICHOLAS -／POCS-39011
　メンバーソロジャケット盤 - EJ -／POCS-39012
　メンバーソロジャケット盤 - YUMA -／POCS-39013
　メンバーソロジャケット盤 - JO -／POCS-39014
　メンバーソロジャケット盤 - HARUA -／POCS-39015
　メンバーソロジャケット盤 - TAKI -／POCS-39016
　メンバーソロジャケット盤 - MAKI -／POCS-39017

■初回プレス封入特典：全形態共通「シリアルナンバー入り「応募抽選券」」封入。
シリアルナンバー特典第一弾「全国5大都市 オフラインイベント」開催決定！
https://www.universal-music.co.jp/andteam/news/2022-09-29/

＜デビュー記念ショーケースイベント　YouTube生配信概要＞
【&TEAM DEBUT SHOWCASE [First Howling : ME]】
■日時：2022年12月8日(木) 20:25～
■配信：公式YouTubeチャンネル「HYBE LABELS」
URL： https://www.youtube.com/@HYBELABELS

「Scent of you」Official MV




【&TEAM】
&TEAMは、HYBE LABELS JAPANに所属する、K・FUMA・NICHOLAS・EJ・YUMA・JO・HARUA・TAKI・MAKIの9人で構成されるグローバルグループ。
異なる出発点から繋がった彼らは、「それぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という意志を掲げている。
結束の力をもとに、前向きでエネルギーに満ち溢れ、更なる成長を目指し明日に向かって走り出す。

＜公式サイト＞
HP：https://andteam-official.jp
Twitter：https://twitter.com/andTEAMofficial
Twitter(Member)：https://twitter.com/andTEAM_members
Instagram：https://www.instagram.com/andteam_official/
TikTok：https://www.tiktok.com/@andteam_official
YouTube：https://www.youtube.com/c/andTEAM_official

企業プレスリリース詳細へ （2022/12/07-17:16）

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