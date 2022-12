[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、&TEAMのデビューEP「First Howling : ME」を 12月7日(水)に発売します。







BTS、SEVENTEEN、Justin BieberやAriana Grandeなど世界で活躍するアーティストが所属する様々なレーベルを擁するHYBE。&TEAMは、日本本社・HYBE JAPAN傘下のHYBE LABELS JAPANから初のグローバルグループとしてデビューします。



デビューEPとなる今作には全4曲を収録。BTSの生みの親であるバン・シヒョク氏を始め、Soma Genda、 Slow Rabbit、 Supreme Boi、 ALYSAなどHYBEの音楽をリードするプロデューサー陣が集結、デビュー作としては異例の豪華な制作陣によって楽曲が制作されました。



シングルはそれぞれジャケットの異なる初回限定盤A・B、通常盤、&TEAM Weverse Shop JAPAN盤、UNIVERSAL MUSIC STORE盤に加えてメンバーソロジャケット盤が9形態の合計14形態で発売。

12月8日には東京体育館でデビュー記念ショーケースイベントを開催、収録曲のパフォーマンスを始めとしたスペシャルライブ&トークを行います。さらにその模様は公式YouTubeチャンネル「HYBE LABELS」にて、全世界同時生配信することが決定しています。



&TEAM ‘Under the skin’ Official MV







&TEAM ‘Under the skin’ Official MV (Choreography ver.)





Debut EP「First Howling : ME」

12月7日(水)発売



■収録曲(14形態共通):4曲収録

01.Under the skin

02.Scent of you

03.バズ恋(BUZZ LOVE)

04.The Final Countdown (&TEAM ver.)



■形態数:14形態

・初回限定盤A:1,760円(税込)/POCS-39006

・初回限定盤B:1,760円(税込)/POCS-39007

・通常盤:1,320円(税込)/POCS-39008

・&TEAM Weverse Shop JAPAN盤:1,320円(税込)/PROV-5037

・UNIVERSAL MUSIC STORE盤:1,320円(税込)/PDCV-5059

・メンバーソロジャケット盤(9種類):各1,320円(税込)

メンバーソロジャケット盤 - K -/POCS-39009

メンバーソロジャケット盤 - FUMA -/POCS-39010

メンバーソロジャケット盤 - NICHOLAS -/POCS-39011

メンバーソロジャケット盤 - EJ -/POCS-39012

メンバーソロジャケット盤 - YUMA -/POCS-39013

メンバーソロジャケット盤 - JO -/POCS-39014

メンバーソロジャケット盤 - HARUA -/POCS-39015

メンバーソロジャケット盤 - TAKI -/POCS-39016

メンバーソロジャケット盤 - MAKI -/POCS-39017



■初回プレス封入特典:全形態共通「シリアルナンバー入り「応募抽選券」」封入。

シリアルナンバー特典第一弾「全国5大都市 オフラインイベント」開催決定!

https://www.universal-music.co.jp/andteam/news/2022-09-29/



<デビュー記念ショーケースイベント YouTube生配信概要>

【&TEAM DEBUT SHOWCASE [First Howling : ME]】

■日時:2022年12月8日(木) 20:25~

■配信:公式YouTubeチャンネル「HYBE LABELS」

URL: https://www.youtube.com/@HYBELABELS



「Scent of you」Official MV









【&TEAM】

&TEAMは、HYBE LABELS JAPANに所属する、K・FUMA・NICHOLAS・EJ・YUMA・JO・HARUA・TAKI・MAKIの9人で構成されるグローバルグループ。

異なる出発点から繋がった彼らは、「それぞれ個性を持つ9人が一つのチームとなり、多様な世界を結びつける」という意志を掲げている。

結束の力をもとに、前向きでエネルギーに満ち溢れ、更なる成長を目指し明日に向かって走り出す。



<公式サイト>

HP:https://andteam-official.jp

Twitter:https://twitter.com/andTEAMofficial

Twitter(Member):https://twitter.com/andTEAM_members

Instagram:https://www.instagram.com/andteam_official/

TikTok:https://www.tiktok.com/@andteam_official

YouTube:https://www.youtube.com/c/andTEAM_official



