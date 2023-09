[マーベラス]

ひろプリライブメインビジュアルにキュアマジェスティ登場!さらに、ライブ限定オリジナルグッズにもキュアマジェスティが追加!東映アニメーションオフィシャルストアでの事前通販は9月10日(日)まで受付中!





2023年10月21日(土)開催の『ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023 Hero Girls Live ~Max!Splash!GoGo!~』のPRとして、昨年も開催しましたプリキュアライブ⾐装展の開催が決定!!



タワーレコード渋谷店2階の催事スペースには、昨年10月に開催した『デリシャスパーティ(ハート)プリキュア LIVE 2022 Cheers!Delicious LIVE Party(ハート)』で実際に使用したライブ⾐装を展示。



『ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023』限定オリジナルグッズも一部先行販売!!



皆様のご来場、お待ちしております。

『ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023』メインビジュアルにキュアマジェスティ登場!







開催概要





開催概要:プリキュアライブ⾐装展 in タワーレコード 渋谷店

開催期間:2023年9月12日(⽕)~9月26日(火)

開催店舗:タワーレコード渋谷店 2階催事スペース(〒150-0041東京都渋谷区神南1-22-14)

展示⾐装:

<デリシャスパーティ(ハート)プリキュア LIVE> ※着用衣装

Machico/吉武千颯/佐々木李子/後本萌葉/宮本佳那子/五條真由美



会場ではライブ衣装の他に、デパプリライブビジュアルのスタンディが並ぶフォトスポットも!



※設置場所・展示内容・展開期間は、予告なく変更・終了する場合もございます。

『ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023』オリジナルグッズも数量限定で一部先行販売決定!!





<取り扱い商品 >

●『ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023』オリジナルグッズ

・Tシャツ <M/L/XL>

・ペンライト

・スポーツタオル

・缶バッジ <全10種>



●『プリキュアシンガーズ Premium LIVE HOUSE Circuit!』グッズ

・プリキュア歴代CDジャケット缶バッジ<第1弾><第2弾>



※ライブ衣装展での取り扱いは、数に限りがございます。なくなり次第終了。

開催期間中にライブ衣装展にて対象商品をご購入いただくともらえるプレゼントキャンペーン決定!!





1.プリキュア関連音楽・映像商品税込3,300円以上ご購入でライブメインビジュアルB2ポスタープレゼント!!



2.9/13(水)発売、『映画プリキュアオールスターズF』(【CD+DVD】【通常盤】)どちらか+オリジナル・サウンドトラックを同時購入いただいた方に、『映画プリキュアオールスターズF』B2ポスタープレゼント!!



※特典の在庫がなくなり次第終了いたします。品切れの場合もございますのでご了承ください。

「ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023 Hero Girls Live ~Max!Splash!GoGo!~」情報





<メインビジュアル>

タイトル

ひろがるスカイ!プリキュアLIVE2023 Hero Girls Live ~Max!Splash!GoGo!~



開催日時

2023年10月21日(土)

・ひろがる青空公演:

開場 12:00 / 開演 13:00

・ときめく夕空公演:

開場 17:00 / 開演 18:00



開催場所

パシフィコ横浜 国立大ホール

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1−1

(https://www.pacifico.co.jp/)



公演によって内容が異なります。

4歳以上はチケットが必要となります。

4歳未満のお子さまは、保護者の方のお膝の上でのご鑑賞の場合は料金をいただいておりませんが、お席をご利用になる場合は別途チケット料金が必要です。

上記の公演概要、出演者等は変更となる場合があります。



主催:ひろがるスカイ!プリキュアLIVE製作委員会

企画:マーベラス

ひろプリライブ限定オリジナルグッズにキュアマジェスティ登場!







ライブ限定オリジナルグッズ事前通販受付中 !受付は9月10日(日)23:59まで!

※キュアマジェスティグッズは9月4日(月)13:00より受付スタート!

※準備数に限りがございますので、期間中でも準備数に達し次第受付終了いたします。

https://store.toei-anim.co.jp/shop/goods/search.aspx?itemPerPage=50&keyword=%E3%80%90%E3%81%B2%E3%82%8D%E3%81%8C%E3%82%8B%E3%82%B9%E3%82%AB%E3%82%A4%EF%BC%81%E3%83%97%E3%83%AA%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%80%91%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E9%99%90%E5%AE%9A&dtype=Search&minprice=0&isFilterKeyword=false&search=x&lssearch=0&image.x=11&image.y=11



13色発光!ペンライトカラー一覧公開!







券種・料金





■指定席■

・指定席(スペシャルCD1枚付) 12,000円(税込)

・指定席 8,800円(税込)

※スペシャルCDは公演ごとに内容が異なります。



■親子席■

・親子席ペア 12,000円(税込)

・親子席ペア(スペシャルCD1枚付) 15,200円(税込)

・親子席トリプル 18,500円(税込)

・親子席トリプル(スペシャルCD1枚付) 21,700円(税込)

※親子席は最前方エリアになります。

※スペシャルCDは公演ごとに内容が異なります。



■2公演通しプレミアム指定席■

・2公演通しプレミアム指定席 26,000円(税込)

※スペシャルCD昼夜2種&プレミアム指定席専用オリジナルグッズ付

※2公演通しプレミアム指定席チケットについているスペシャルCDは、指定席チケットのスペシャルCDと同じもの(2種)をお渡しします。

※2公演通しプレミアム指定席は親子席うしろのエリアにて前方より配席いたします。

※電子チケットのみとなります。



<2公演通しプレミアム指定席チケット専用オリジナルグッズ>

絵柄デザイン公開!



Hero Girls Liveスペシャルカード付ネックストラップ

※このチケットを購入した方限定非売品グッズです。※グッズはライブ公演当日、会場にてお渡しします。

スペシャルCD ジャケットデザイン公開!







ボーカルアルバム~FLY TOGETHER!!!!!~(7/19発売)収録の歌手4人曲のソロバージョンとキャラクターソングのメドレーアレンジの合計3曲を収録したスペシャル仕様!



<ひろがる青空>盤

M1:Daybreak song ~Remix for Ami Ishii Ver.~

歌:石井あみ

作詞:マイクスギヤマ 作曲:高木 洋 編曲:馬瀬みさき



M2:Daybreak song ~Remix for Machico Ver.~

歌:Machico

作詞:マイクスギヤマ 作曲:高木 洋 編曲:馬瀬みさき





<ときめく夕空>盤

M1:Daybreak song ~Remix for Chihaya Yoshitake Ver.~

歌:吉武千颯

作詞:マイクスギヤマ 作曲:高木 洋 編曲:馬瀬みさき



M2:Daybreak song ~Remix for Rie Kitagawa Ver.~

歌:北川理恵

作詞:マイクスギヤマ 作曲:高木 洋 編曲:馬瀬みさき



各盤共通:M3:キャラクターソングメドレー ~Hero Girls Live Edition~

メドレーアレンジ:森いづみ

チケット先行情報





〇後期主題歌シングルCD先行抽選

受付期間 2023年8月23日(水)12:00~9月6日(水)23:59

当落確認 / 当選入金期間 2023年9月9日(土)15:00~9月12日(火)23:00

※2023年8月23日発売『ひろがるスカイ!プリキュア』後期主題歌シングル購入者対象の先行抽選となります。

※1シリアルあたり、同一公演内で2枚まで(親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで)申込できます。

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/mc/10607/)



〇『映画プリキュアオールスターズF』テーマソング CD先行抽選

〇『映画プリキュアオールスターズF』オリジナル・サウンドトラックCD先行抽選

受付期間 2023年9月13日(水)12:00~9月19日(火)23:59

当落確認 / 当選入金期間 2023年9月21日(木)15:00

※2023年9月13日発売『映画プリキュアオールスターズF』テーマソングシングル購入者対象及び、

※2023年9月13日発売『映画プリキュアオールスターズF』オリジナル・サウンドトラック購入者対象の先行抽選となります。

※1シリアルあたり、同一公演内で2枚まで(親子ペア券・親子トリプル券は、2組まで)申込できます。

※クレジットカードおよびキャリア決済限定での受付となります。

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/mc/10613/)

対象商品情報はこちら(https://www.marv.jp/titles/mc/10615/)

公式SNS





プリキュアライブ公式HP:https://www.marv.jp/special/precure_live/

プリキュアライブ公式X(旧Twitter):@precure_live

『映画プリキュアオールスターズF』公式HP:https://2023allstars-f.precure-movie.com/

『映画プリキュアオールスターズF』公式X(旧Twitter):@precure_movie

プリキュア音楽&映像商品公式X(旧Twitter):@precure_marv

(C)ABC-A・東映アニメーション

(C)2023 映画プリキュアオールスターズF製作委員会



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/03-11:46)