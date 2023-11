[ロイヤルホテル]

開催日:2023年12月24日(日)〈第1部〉14:00~〈第2部〉16:00~



リーガロイヤルホテル広島(広島市中区基町 / 総支配人 室 敏幸)は、2023年12月24日(日)に1階「チャペル リュヴェール」にて今年最後の無料音楽イベント『クリスマス・イヴに贈る ~愛と祈りの響き~』を開催します。







ご宿泊のお客様だけでなく、近隣にお住まいの皆様も予約不要で自由に来場でき、広島を中心に活動する演奏家が奏でる音楽を無料で楽しめることから、毎回満席になるほど好評の本イベント。会場となるのは、天井高7mの開放感を誇り、生演奏の美しい音色が響く開放的なチャペルです。



第6弾となる今回は、ソプラノに水野知恵子氏、バグパイプに松島自陽氏、ピアノに石川沙織氏の3名を迎え、クリスマス・イヴという特別な日にぴったりの選曲でお届けします。曲目は、誰もがどこかで耳にしたことのある「きよしこの夜」などのクリスマスソングや、アラジンの「A Whole New World」など親しみのあるミュージカル音楽など。音楽イベントが初めての方から音楽好きの方まで、どなたでもお楽しみいただけます。



小さなお子様連れでも気兼ねなくお越しいただける本イベント。ご家族や大切な方と、クリスマス・イヴのおでかけやお食事の前後に、ぜひお気軽にお立ち寄りください。



『チャペル リュヴェール コンサートシリーズ』 概要





【会場】1階 チャペル リュヴェール

【開催日時】2023年12月24日(日)

〈第1部〉14:00~〈第2部〉16:00~《公演時間:約40分》

【公演名】クリスマス・イヴに贈る ~愛と祈りの響き~

【演奏者】水野 知恵子<ソプラノ>、松島 自陽<バグパイプ>、石川 沙織<ピアノ>

【曲目】おめでとうクリスマス / きよしこの夜 / アメイジング・グレイス /もみの木(ドイツのクリスマスの歌より) / 明日サンタクロースがやってくる(ドイツのクリスマスの歌より)Someday(ミュージカル「ノートルダムの鐘」より) / A Whole New World(ミュージカル「アラジン」より) ほか

※曲目は変更する場合がございます。

【料金】鑑賞自由(入場無料 / 予約不要)

【収容人数】最大100席

【URL】https://www.rihga.co.jp/hiroshima/event/chapel-luvert-concert-20231224



※写真はイメージです。

※公演中の写真撮影、録音、録画は固くお断りいたします。

※開場は開演20~30分前を予定しています。

※チャペル内での飲食はご遠慮ください。



【アーティストプロフィール】

水野 知恵子<ソプラノ>



エリザベト音楽大学声楽学科卒業、同大学院修士課程修了。在学中より卒業演奏会等、多数コンサートに出演。2013年より「美女と野獣」ベル、「ヴィキッド」グリンダ、エルファバ、「リトルマーメイド」アリエル役等、毎年ミュージカルにも出演。演奏活動をしながら、(株)ブラッシュボイス、広島カルチャーセンター等で、ヴォイストレーナーとして後進の指導にあたる。



松島 自陽<バグパイプ>



広島市在住。幼少期より音楽に触れ合う。高校時代にバンドを始め、ギター ボーカルを担当。専門学校時代にブラスバンド部を立ち上げ、卒業後、音楽の幅を広げる為、26歳でオペラの道へ。様々な舞台を踏む。表現を坂井けい、歌を安東由華に師事。



石川 沙織<ピアノ>



エリザベト音楽大学ピアノ科卒業。

カワイ音楽教室の講師を経て、現在は自宅にてピアノ教室を主宰。後進の指導にあたる。



※バグパイプ…リード式の民族楽器。リコーダーを何本か差したような見た目だが、リードが取り付けられた数本のパイプをバッグにつなぎ、溜めた空気を押し出してリードを振動させ、音を出す。日本ではスコットランドのグレート・ハイランド・バグパイプが最も有名であり、単にバグパイプといえばほとんどの場合にこれを指す。音量が大きく独特な音色が特徴。



リーガロイヤルホテル広島について







1955年、広島県初のホテルとして開業した新広島ホテルを前身とし、国賓・皇室をはじめ国内外の賓客を迎えてきた格式を誇るホテルです。広島市中心地に位置し、緑に囲まれ、2つの世界遺産(原爆ドーム、宮島)も見渡せる眺望が魅力。歴史に培われたおもてなしで心地よい滞在をお約束します。

プロポーズにふさわしいスポットとして「恋人の聖地」サテライトに選定されています。



<お客様からのお問い合わせ先>

リーガロイヤルホテル広島 総支配人室(販売促進)

TEL:082-228-5949(受付時間 平日10:00~17:30)

HP:https://www.rihga.co.jp/hiroshima

LINEアカウント:https://lin.ee/BN3eFz

Facebook:https://www.facebook.com/rihga.hiroshima

Instagram: https://www.instagram.com/rihgaroyalhotelhiroshima



