■公式サイト:https://hypnosismic-stage-cinemaedit.jp/4/



『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage

-Battle of Pride 2023- 【Cinema Edit】

【Dual 3D上映】と【3面ライブスクリーン上映】が決定!!

特報映像も解禁!







『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』を原案とした大人気舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageの映画館限定オリジナル編集版「-Cinema Edit-」のシリーズ四作目の上映が決定いたしました。2023年9月3日から上演され、全ディビジョン集合の大型ライブ公演「-Battle of Pride 2023-」を、「-Cinema Edit-」シリーズ四作目、『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Battle of Pride 2023- 【Cinema Edit】として、2024年2月16日(金)から【Dual 3D版】と【3面ライブスクリーン版】で2週間限定上映いたします。

ヒプステは、キングレコード EVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』(通称:ヒプマイ)の舞台化作品。

ラップバトルや演技に加えて、ダンス、ヒューマンビートボックス、そしてプロジェクションマッピングなどの最新の映像技術が掛け合わされた、圧巻のライブパフォーマンスで多くのファンを魅了しています。

そのヒプステの舞台公演の映像を、映画館用にオリジナル編集した「-Cinema Edit-」シリーズですが、これまでと同様、【Dual 3D】と【3面ライブスクリーン】の2種類の体感型スクリーンで上映いたします。

【Dual 3D版】では、立体感のある3Dで、舞台がまるでそこにあるかのようなリアルな空気感を、

【3面ライブスクリーン版】では、7.1chという大迫力の音響とともに、1面では映しきれない舞台演出と各キャラクターの細かな演技を、それぞれお楽しみいただけます。

2種類の体感型シアターで「ヒプステ」伝説のステージの新たな魅力をぜひご体感ください!



<「Dual 3D」(仮称)とは>





シーンやご自身の好みに合わせて、2D/3Dの鑑賞方法を自由に選択できる新しい上映体験です。

通常の3D映画では3Dメガネを外すと映像が重なってぶれて見えますが、NTTコミュニケーションズ(株)の「Dual 3D」(仮称)では、メガネを外しても綺麗な2D映画として鑑賞できるため、同じ上映回の中で、メガネ無しの2D/メガネ有りの3Dどちらでも作品をお楽しみいただくことができます。

メガネをかけた場合は “登場人物をより近く自然に感じる、臨場感のある映像” で作品をご鑑賞いただけます。



<「3面ライブスクリーン」とは>





次世代のエンターテイメントの発信を目指して松竹マルチプレックスシアターズが開発した劇場スクリーンです。

可動式の3面スクリーンに常に映し出される迫力の映像とコンサートホール仕様のアレイスピーカー、カスタマイズされたデジタル音響システムで、これまで再現が難しかった舞台上の繊細な表情やダイナミックな躍動感、ミュージックライブの高揚感を、まるでそこにいるかのような臨場感で体感できます。

現在、丸の内ピカデリー(東京都千代田区)、熊本ピカデリー(熊本県熊本市)の2館に導入されています。



特報映像





あわせて解禁となった【Cinema Edit】の特報映像は、

パフォーマンスだけではない本作の感動がよみがえる映像となっております。







【作品概要】







■タイトル

『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage

-Battle of Pride 2023- 【Cinema Edit】

■原作

EVIL LINE RECORDS

■出演

高野 洸 松田昇大 永島龍之介/阿部顕嵐 水江建太 バーンズ勇気/

安井謙太郎 坂田隆一郎 滝澤 諒/鮎川太陽 新木宏典 井出卓也/

荒牧慶彦 里中将道 郷本直也/廣野凌大 加藤大悟 青柳累斗/

岸本勇太 南部海人 松浦 司/加藤良輔 和田泰右 結城伽寿也/

植野堀誠/星野勇太 北乃颯希 高橋祐理/高橋駿一 福澤 侑 岡野海斗 後藤 大 ほか

■監督

植木 豪

■脚本

亀田真二郎

■配給

ライブ・ビューイング・ジャパン

■公式HP

▽-Battle of Pride 2023- 【Cinema Edit】

https://hypnosismic-stage-cinemaedit.jp/4/

▽-Cinema Edit-シリーズトップ

https://hypnosismic-stage-cinemaedit.jp/

▽ライブ・ビューイング・ジャパン 情報サイト

https://liveviewing.jp/hypnosismic-stage-bop-cinemaedit/

■公式X(twitter)

https://twitter.com/hm_rts_ce(@hm_rts_ce)

■公開

2024年2月16日(金)Dual 3D & 3面ライブスクリーン 2週間限定同時上映

■コピーライト表記

(C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会

■設定・ストーリー

H歴。武力による戦争は根絶された。

争いは武力ではなく人の精神に干渉する特殊なマイクにとって代わった。

その名も「ヒプノシスマイク」。

このマイクを通したリリックは人の交感神経、副交感神経等に作用し、様々な状態にすることが可能になる。



H歴3年。

人々はラップを使い優劣を決する。

男性は中王区以外のイケブクロ・ディビジョン、ヨコハマ・ディビジョン、シブヤ・ディビジョン、シンジュク・ディビジョン、オオサカ・ディビジョン、ナゴヤ・ディビジョン

等の区画で生活することになる。

各ディビジョン代表のMCグループがバトルをし、勝った地区は決められた分の他の領土を獲得することができる。



兵器ではなく言葉が力を持つことになった世界で今、男たちの威信をかけたディビジョンバトルが始まる。



