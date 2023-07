[レコチョク]

株式会社レコチョク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:板橋徹、以下レコチョク)は、ダウンロードランキングである「レコチョクアワード 月間最優秀楽曲賞2023年6月度」を発表しました。







「シングルランキング」ではYOASOBI「アイドル」が2カ月連続1位を獲得しました。

「アイドル」は6月28日(水)に最終回を迎えたTVアニメ『【推しの子】』のオープニング主題歌で、放送開始日である2023年4月12日(水)に配信開始されました。原作者・赤坂アカが本楽曲のために書き下ろした小説『45510』をもとに制作された楽曲で、配信開始直後からTVアニメとともに話題となり、4月度の月間ランキングで3位にランクイン、5月度に1位を獲得しました。

6月も、6月10日(土)付Billboard The Global Excl. U.S. top 10にて「アイドル」が1位を獲得し、日本語楽曲として史上初の快挙を達成。また、YOASOBI初の単独アリーナツアー公演など、YOASOBIや「アイドル」が常に話題となるなか、レコチョク週間シングルランキングでも「アイドル」が毎週1位を獲得し、2カ月連続で月間シングルランキング1位を獲得しました。





「アルバムランキング」は、Travis Japan『Moving Pieces - EP』が初の1位を獲得しました(※レコチョクではシングルのバンドル購入はアルバムとしてカウントしています)。

Travis Japanは2022年、米レーベルCapitol Recordsより「JUST DANCE!」でグローバルメジャーデビュー。2023年5月に配信リリースされた2ndデジタルシングル「Moving Pieces」を表題曲としたEP『Moving Pieces EP』には、Travis Japanが出演しているカゴメ『野菜生活100』CMソング「Charging!」、bior organics 『オーガニックアクア エアレスクッション』CMソング「Still on a journey」、『ロゼット洗顔パスタ』CMソング「Keep On Smile」の4曲が収録されています。

6月5日(月)の配信開始後、6月7日(水)発表の週間アルバムランキングで初登場1位。その後も6月度は3週連続で1位を獲得、その勢いのまま、月間アルバムランキング1位を獲得しました。



【レコチョクアワード月間最優秀楽曲賞】2023年6月度 (2023年7月1日発表)

■シングルランキング

1位:「アイドル」YOASOBI (2023年4月12日配信開始)

2位:「絆ノ奇跡」MAN WITH A MISSION×milet

3位:「心得」Uru

4位:「Take Two」BTS

5位:「月を見ていた」米津玄師

https://recochoku.jp/ranking/single/monthly/



■アルバムランキング

1位:『Moving Pieces - EP』Travis Japan (2023年6月5日配信開始)

2位:『★★★★★ (5-STAR)』Stray Kids

3位:『Mango Bingsu』CHIMIRO

4位:『Start over! (Special Edition)』櫻坂46

5位:『HARD - The 8th Album」SHINee

https://recochoku.jp/ranking/album/monthly/







※1.シングルランキングとは、レコチョクで配信しているダウンロード(シングル、ハイレゾシングル)を合算した総合ランキングです。

※2.アルバムランキングとは、レコチョクで配信しているダウンロード(アルバム)を合算した総合ランキングです。

※レコチョクアワードとは、対象期間中の対象種別それぞれのダウンロード数を集計し、最も多くダウンロードされた楽曲を表彰するレコチョクオリジナルアワードです。



