[株式会社そごう・西武]

「私が輝く秋、始まる」



会期: 2023年8月22日(火)~9月18日(月・祝)

会場: そごう横浜店1階=ビューティーフロア





そごう横浜店では、8月22日(火)から対象売場にて「秋のビューティーウイークス」を開催いたします。

今年はお出かけが増えて久々に輝く秋がスタート。 会期中、ビューティーフロアでは、秋の新作コスメのご提案をはじめ、メイクアップライブやメイクアドバイス会などを実施いたします。また、コスメのアップサイクルなどのサステナブルな企画もクローズアップしてまいります。







※本リリースの画像はイメージ、価格はすべて税込です。

商品例





◇ポール&ジョー/シースルー ヴェール コンパクト・コンパクトケースセット

(全2色、SPF25/PA++) 6,050円

ブランド初のオールインワン・クッションコンパクトで美素肌仕上げに。

※9月1日(金)新発売 ご予約受付中



◇スリー/シマリング グローデュオ X02 4,950円

自然なツヤと血色感をプラスするクリーム状のハイライトとチークベースの

パレットに、ウォームピンクの2023年秋限定色が登場。

※9月6日(水)数量限定発売 8月23日(水)からご予約開始



◇ゲラン/オーキデ アンぺリアル ザ エッセンス ローション

コンセントレート(140ml) 25,300円

蘭の有用成分を配合。肌水分の巡りを促進し、潤いバリアで守ります。

※9月1日(金)新発売 ご予約受付中





◇エスティ― ローダー/ビュアカラー リップスティック(新色全5色) 各4,950円

ひと塗りで唇を鮮やかに彩るリッチな発色と、うっとりするようなつけ心地。

※8月29日(火)発売 ご予約受付中



◇ジルスチュアート/イルミネイティング セラムプライマー 05

(SPF20/PA++、30ml) 3,520円

プライマーから限定色が登場。均一な膜を形成し、透明感のある仕上がりに。

※9月1日(金)数量限定発売





◇SK-II/スキンパワー アドバンスト(エアリークリーム・クリーム、80g) 各24,200円

こっくりとまろやかな質感とさらりと軽やかな質感、2種類のクリームが登場。

※8月20日(日)新発売 ご予約受付中



アーティスト&ヘアアレンジ講師による

ビューティーステージイベント





この秋、おすすめのメイクやヘアアレンジをご提案します。

●場所:1階=ヨコハマ ビューティー ステージ ◎各回約30分



◆ジバンシイ メイクアップライブ

日時:9月2日(土) 午後3時から

アーティスト:佐俣 健二郎

新作のファンデーションを使用し、秋におすすめのベースメイクを

ご提案いたします。

◎お問い合わせ:1階=ビューティーフロア ジバンシイ

電話 045(465)3112 直通





◆スティーブンノル プロフェッショナル ヘアアレンジショー

日時:9月9日(土)・10日(日) 各日午後2時から

ヘアアレンジ講師:篠 由美子

簡単かつおしゃれに見えるヘアアレンジをご紹介いたします。

◎お問い合わせ:1階=ビューティーフロア スティーブンノル プロフェッショナル

電話 045(461)1115 直通





◆ルナソル メイクアップライブ

日時:9月16日(土)・17日(日) 各日午後2時30分から

アーティスト:南 英樹

人気のアイカラーレーション19を使用したベーシックなポイントメイク(アイゾーン・眉)を

ご提案いたします。

◎お問い合わせ:1階=ビューティーフロア ルナソル

電話 045(441)6600 直通





◆ベアミネラル メイクアップライブ

日時:9月16日(土)・17日(日) 各日午後3時30分から

アーティスト:工藤 華菜子

潤いと透明感を与えるクッションファンデを始め、お客さまのお好みに合った

ベースメイクをご提案いたします。

◎お問い合わせ:1階=ビューティーフロア ベアミネラル

電話 045(755)7008 直通







お客さまに合わせた秋のメイクアップをご紹介、お試しいただけます。

ブランド専属アーティストによるメイクアドバイス会





◆SHISEIDO

日時:8月26日(土)・27日(日) 各日午前11時~午後7時

開催場所:1階=ビューティーフロア SHISEIDO

所要時間:各回約30分

アーティスト:岸 清美

SHISEIDOメイクアップクリエイターが、お客さまに合わせた秋のメイクアップアイテムを

ご紹介いたします。

◎ご予約・お問い合わせ:1階=ビューティーフロア SHISEIDO

電話 045(465)3120 直通 ※午前10時~午後8時





◆クレ・ド・ポー ボーテ

日時:8月27日(日) 午前11時~午後7時

開催場所:1階=ビューティーフロア クレ・ド・ポー ボーテ

所要時間:各回約30分

アーティスト:田村 真帆

クレ・ド・ポー ボーテ メイクアップクリエイターが、お客さまの魅力を引き立てる

アイメイクのご提案をいたします。

◎ご予約・お問い合わせ:1階=ビューティーフロア クレ・ド・ポー ボーテ

電話 045(461)3349 直通 ※午前10時~午後8時





◆ランコム

日時:9月2日(土) 午前11時30分~午後5時

開催場所:1階=ビューティーフロア ランコム

所要時間:各回約40分

アーティスト:MOCHIHIKO

一人ひとりの個性に合った新しい魅力を引き出し、ナチュラルでありつつもトレンドを

押さえた秋メイクをご提案いたします。

◎ご予約・お問い合わせ:1階=ビューティーフロア ランコム

電話 045(465)2768 直通 ※午前10時~午後8時





◆ローラ メルシエ

日時:9月9日(土) 午前10時~午後6時

開催場所:1階=ビューティーフロア ローラ メルシエ

所要時間:各回約60分

アーティスト:小澤 美奈子

この時期にぴったりのメイクをアドバイスいたします。

◎お問い合わせ:1階=ビューティーフロア ローラ メルシエ

電話 045(620)6738 直通 ※午前10時~午後8時





◆アルビオン

日時:9月10日(日) 午前11時~午後7時

開催場所:1階=ビューティーフロア アルビオン

所要時間:各回約60分

アーティスト:MASARU

顔立ちを奇麗に引き立てるテクニック、カラーセレクトで新しいメイクを

ご提案いたします。

トレンドのオータムメイクをお楽しみください。

◎ご予約・お問い合わせ:1階=ビューティーフロア アルビオン

電話045(465)2386 直通 ※午前10時~午後8時





◆アディクション

日時:9月16日(土) 午前11時~午後6時30分

開催場所:1階=ビューティーフロア アディクション

所要時間:各回約60分

アーティスト:木村 麻衣

新作のファンデーションを使用した秋のメイクをご提案いたします。

◎ご予約・お問い合わせ:1階=ビューティーフロア アディクション

電話 045(451)6880 直通 ※午前10時~午後8時





◆RMK

日時:9月17日(日)・18日(月・祝)

午前11時~午後7時30分(ご予約枠最終受付:午後6時30分)

開催場所:1階=ビューティーフロア RMK

所要時間:各回約60分

アーティスト:川崎 莉乃

RMKの透明感と立体感のある肌づくりからなりたいイメージのカラーメイクまで

フルメイクのレッスンをいたします。 ※RMK公式ホームページからご予約いただけます。

◎お問い合わせ:1階=ビューティーフロア RMK

電話 045(450)5548直通 ※午前10時~午後8時







熊野の化粧筆をこの機会に。

白鳳堂 期間限定ショップ





会期: 2023年8月22日(火)~28日(月)

場所:1階=ビューティーフロア ヨコハマ ビューティーステージ

肌の上を軽く滑らせるだけで、“すばやく・簡単に”思い通りに仕上がり、

なりたい自分を演出する白鳳堂の化粧筆。

数量限定のディープグリーンセットのほか、多彩なラインアップをご用意いたします。

この機会にぜひ仕上がりの違いをご体感ください。

●ディープグリーンセット 17,270円(数量限定)



白鳳堂×メイクアップステーション

●白鳳堂化粧筆お試し会

日時:2023年8月26日(土)、27日(日) 各日正午~午後4時

場所:1階=ビューティーフロア 白鳳堂期間限定ショップ前

メイクアップステーションスタッフおすすめの秋カラーメイクアイテムを、白鳳堂の化粧筆を使用しお試しいただけます。





***********************************************************************

使わなくなった化粧品を回収してクレヨンにアップサイクル。

~カラーコスメをクレヨンに~「アップサイクル at YOKOHAMA Beauty」

COSME no IPPO (コスメノイッポ) [カラーコスメ回収サービス]





◎期間:2023年8月22日(火)~9月18日(月・祝)

◎回収ボックス場所(4か所):

1階=ビューティーインフォメーション、ソゴウキレイ ステーション

4階=コーディネートステーション、5階=メンズビューティーコーナー

外出する機会が増え、カラーコスメを買い替える方が増えていますが、化粧品の中身が使い切れないまま廃棄されることも多いようです。そごう横浜店では、「COSME no IPPO」ディレクター大澤美保氏のご協力のもと、役目を終えたカラーコスメを回収してアップサイクルする取り組みを実施いたします。回収した化粧品(カラーコスメ)は、画材になる素材を選定した後、クレヨンに加工されます。

■対象品: アイシャドウ(クリームタイプ一部不可)、チーク、ハイライト、口紅(リップグロス、リップクリーム不可)、チーク(パウダー・練りタイプ共に可)、ハイライト(パウダー・練りタイプ共に可)、アイブロウ(パウダータイプのみ可)、粉白粉、フェイスカラー(ペンシルタイプ可)、ファンデーション(クリームタイプ不可)

※使いかけのコスメも回収可能です。

※ブランドは問いません。

※一度回収したコスメは返却いたしかねます。ご了承ください。



●アップサイクルクレヨン「ハロヨン」販売

収集したカラーコスメが原材料であるため、ラメが入っているなど、

既存のクレヨンにはない色を楽しめること、箱ごとに異なる色が入って

いることが魅力です。

・「ハロヨンミニマル」(9色入) 1,210円

販売場所: 1階=ビューティーフロア ビューティーインフォメーション





★「COSME no IPPO」 https://cosmenoippo.official.ec/



【大澤美保氏プロフィール】

COSME no IPPOディレクター。複数のビューティブランドをクライアントに持つ

Beauty PRとしての肩書きも持つ。慶応義塾大学環境情報学部卒業後一貫して

PR業務に従事し、2010年よりジョンマスターオーガニックグループにてPR、

CSR領域を担当。2018年からフリーランスのBeauty PRとして独立し、2021年

8月、合同会社Maison de Mou(メゾンドムー)設立。COSME no IPPO事業を開始。





