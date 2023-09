[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、米AMCネットワークスにて放映中の『ウォーキング・デッド』新作スピンオフシリーズ計4作品を、2023年10月から2024年にかけて独占配信することが決定しました。第1弾作品として『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』が2023年10月20日(金)00:00より、U-NEXTにて独占配信いたします。







ベストセラーの同名アメコミ作品を原作とし、“ウォーカー”と呼ばれるゾンビがはびこるアメリカを舞台に、人間たちがぶつかりあいながらも生き抜く術を模索するドラマ『ウォーキング・デッド』。2010年に、米ケーブルテレビチャンネルAMCにて第1作が放送開始後、全米で異例の高視聴率を記録し、翌年の第68回ゴールデングローブ賞のテレビシリーズ賞(ドラマ部門)などにノミネートされ、以降もシーズンを更新するごとに最高視聴率を塗り替えるヒット作となりました。日本でも2010年11月にシーズン1が放送されて以降、終末世界で繰り広げられる緻密な人間ドラマと、登場人物の過酷な生き残りに熱中するファンが続出し、毎週放送後、SNS上で次回の考察や、”推しキャラ”の死に悲しむ声があふれるなど社会現象を巻き起こしました。



今回U-NEXTで配信が決定したのは、昨年より米AMCネットワークスにて順次公開が開始されている『ウォーキング・デッド』のスピンオフシリーズ4作品。11シーズンにわたるロングランを経て2021年に終了した『ウォーキング・デッド』本編に登場したダリル、リック、ミショーンといったキャラクターのその後のエピソードを描く新シリーズとなり、U-NEXTでは、今年9月に米AMCにて放送されたばかりの『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』を10月20日(金)00:00より独占配信開始、以降2024年にかけて新シリーズを順次配信予定です。シリーズ屈指の人気キャラクター・ダリルの後日譚として注目され、米レビューサイト「Rotten Tomatoes」ではすでに評論家の90%が高く評価し、『ウォーキング・デッド』シリーズの復活を歓喜するコメントが多く寄せられる期待作を、U-NEXT独占にていち早く日本初公開いたします。



■『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』

(原題:The Walking Dead: Daryl Dixon)<全6話>



シーズン1から連続して登場するシリーズ屈指の人気キャラ・ダリルのスピンオフシリーズ。生存者によって建てられた文明都市「コモンウェルス」を去り、フランスに漂着したダリルのその後を描く。すでにシーズン2の制作が決定。



【配信開始日時】2023年10月20日(金)00:00 第1話配信開始(以降毎週1話ずつ配信)

【配信形態】見放題

【スタッフ】

製作総指揮:デヴィッド・ザベル、ノーマン・リーダス、グレッグ・ニコテロほか

監督:ダニエル・パーシヴァル、ティム・ソーサム

脚本:デヴィッド・ザベル、ジェイソン・リッチマンほか

【キャスト】ノーマン・リーダス、クレマンス・ポエジーほか

(C)2023 Stalwart Productions LLC.



■『ウォーキング・デッド:デッド・シティ』

(原題:The Walking Dead: Dead City)<全6話>



荒廃したニューヨークを舞台に描かれるマギーとニーガンのスピンオフシリーズ。敵対グループに誘拐された息子・ハーシェルを救い出すためマギーはニーガンとともに、ウォーカーに侵食されたニューヨークへ向かう…。



【配信開始日時】2023年11月17日(金)00:00 第1話配信開始(以降毎週1話ずつ配信)

【配信形態】見放題

【スタッフ】

製作総指揮:イーライ・ホルネ

監督:ローレン・ヤコネリ、ケヴィン・ダウリング、ガンジャ・モンテイロ、マイケル・サトラゼミス

脚本:イーライ・ホルネ、ブレンナ・カウフ、キース・スタンキェヴィッチ(Keith Staskiewicz)ほか

【キャスト】ローレン・コーハン、ジェフリー・ディーン・モーガンほか

(C)2023 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.



■『テイルズ・オブ・ザ・ウォーキング・デッド』

(原題:Tales of The Walking Dead)<全6話>



【配信開始日時】2024年配信予定

【配信形態】見放題

(C)2022 AMC Film Holdings LLC. All Rights Reserved.



■『ウォーキング・デッド:ザ・ワンズ・フー・リブ』

(原題:The Walking Dead: The Ones Who Live)<全6話>



【配信開始日時】2024年配信予定

【配信形態】見放題

(C) 2023 AMC Networks Entertainment. All Rights Reserved.







U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど33万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、94万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年6月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



