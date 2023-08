[株式会社そごう・西武]

~本展の注目作家をいち早くご紹介!~



西武渋谷店は、‘Art meets Life’「暮らしに、もっとクリエーティブを。」をコンセプトに、これまで多くのアーティストとのコラボレーションを実現させてきました。西武渋谷店美術画廊では、2007年に始まり本年で9回目を迎える国際芸術祭「中之条ビエンナーレ」のプレビュー展を開催いたします。西武渋谷店が注目した作家の作品をご覧いただき、中之条ビエンナーレへ足をお運びいただくきっかけとしていただければ幸いです。





【展覧会概要】

■2023年8月22日(火)~9月3日(日)

■西武渋谷店 B館8階=美術画廊・オルタナティブスペース

■アートミーツライフ 特設サイトURL

→ https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/artmeetslife/preview/

【中之条ビエンナーレとは】

■2023年9月9日(土)~10月9日(月・祝)午前9時30分~午後5時 会期中無休

■群馬県中之条町 町内各所

群馬県中之条町内の温泉街や木造校舎など町内各所で総勢110組を超えるアーティストによるアート展示、演劇、身体表現などのパフォーマンス、ワークショップ、マルシェなどを開催します。展示は群馬県中之条町内の5つのエリアで開催。「中之条市街地」「伊参(いさま)」「四万温泉」「沢渡暮坂」「六合(くに)」エリアと広大に広がります。本年は約40カ所の会場で、展示・パフォーマンス・イベントが行われます。



いくら まりえ

1986年 神奈川県生まれ

2010年 多摩美術大学絵画学科油画専攻 卒業

2022年 個展「絵の湯」スペースゼロ(東京)['23]

個展「絵の湯」湯河原町立美術館カフェand garde(神奈川)

個展「いくらまりえ個展」文房堂ギャラリー(東京)





大貫 仁美

1987年 千葉県生まれ

2010年 武蔵野美術大学造形学部工芸工業デザイン学科クラフトデザインコースガラス専攻 卒業

2012年 武蔵野美術大学大学院造形研究科デザイン専攻工芸工業デザインコース 修了

2017年 「けだものだもの展」 FEI ART MUSEUM YOKOHAMA(神奈川)

「KOGEI Art Fair Kanazawa2017」KUMU金沢-THE SHARE HOTELS(石川)

2020年 「清流の国ぎふ芸術祭 Art Award IN THE CUBE 2020」岐阜県美術館(岐阜)



大野 光一

1987年 東京都生まれ

2012年 武蔵野美術大学造形学部造形学科油絵専攻 卒業

2021年 「テラスアート - Terrace Mall Shonan ART Exhibition」

テラスモール湘南(神奈川)「UNKNOWN ASIA2021」 グランフロント大阪(大阪)

2022年 「ATAMI ART GRANT 2022」 熱海市(静岡)

個展 「staring eyes at me,2」成増アートギャラリー(東京)



久木田 茜

1987年生まれ

2010年 名古屋芸術大学美術学部造形科陶芸コース 卒業

2013年 多摩美術大学大学院美術研究科博士前期課程(修士)

工芸専攻陶領域 修了

2020年 東京芸術大学大学院美術研究科博士前期課程(博士)

先端芸術表現専攻 入学

2015年 個展 「ものの花弁」 ARTTRACE Gallery(東京)



白矢 幸司

1980年 兵庫県生まれ

2010年 Royal College of Art 陶磁・ガラス科 卒業

2017年 「After the dream, 2017 in Maniwa」

旧遷喬尋常小学校(岡山)

2018年 個展 「the world」 COHJU contemporary art (京都)

2021年 「中之条ビエンナーレ2021」 中之条町 (群馬)

2023年 個展 「To keep moving, you must keep your

balance」 COHJU contemporary art (京都)



曾超

中国湖南省生まれ

2020年 東京造形大学大学院博士課程

美術研究領域芸術学博士課程 修了

2013年 個展 「曾超展」 GALLERY Q (東京)

2019年 個展 「ポール・曾超」 ZOKEIギャラリー(東京)

2019年 個展 「Zeng Chao展」 TRiCERA Museum (東京)

2021年 「中之条ビエンナーレ2021」 中之条町(群馬)



春田 美咲

2015年 多摩美術大学絵画学科油画専攻 卒業

2022年 「押入れ百貨展」 旧廣盛酒造 (群馬)

2023年 「newroll selct 2023」 gallery newroll (群馬)

「根っこの展覧会」 co-en (茨城)

「轟々と流れる」 vientoartsgallery (群馬)



藤森 哲

1986年 神奈川県生まれ

2011年 筑波大学人間総合科学研究科博士前期課程芸術専攻洋画領域 修了

2021年 「絶対景感」コバヤシ画廊(東京)

2021年 「清須市はるひ絵画トリエンナーレアーティストシリーズ

Vol.96 藤森哲展」 清須市はるひ美術館(愛知)

2022年 「画廊からの発言 新世代への視点2022『絶対景感』」コバヤシ画廊(東京)

2023年 「不在の実在」 コバヤシ画廊(東京)



・住所:〒150-8330 東京都渋谷区宇田川町21-1

・電話番号:03-3462-0111 (代表)

・営業時間:午前10時~午後8時

・営業時間などの最新情報につきましては西武渋谷店ホームページをご覧ください。

⇒ホームページ:https://www.sogo-seibu.jp/shibuya/



