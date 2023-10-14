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松田聖子×大滝詠一「風立ちぬ（duet version）」10/15音源解禁！「爆笑問題の日曜サンデー」（ＴＢＳラジオ）で初オンエア

［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス］


松田聖子の名曲「風立ちぬ」のレアバージョン「風立ちぬ（duet version）松田聖子×大滝詠一」が、10月15日（日）　TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（13:00-17:00生放送　https://www.tbsradio.jp/nichiyou/）で初オンエアされることとなった。
当番組はお笑いコンビの爆笑問題 （太田光・田中裕二）がパーソナリティを務める、15年間続く超人気番組。

　今回のこのレア音源は、10月25日に発売となる松田聖子の秋・冬曲を中心に収録したアナログ盤ベストアルバム「Bible-milky blue-」（完全生産限定盤　2Disc）と、2020年に発売したアナログ盤「Bible-blooming pink-」と今回発売のアナログ盤「Bible-milky blue-」に、シングルヒット曲や名曲を追加し、同じく10月25日に発売となるBlu-spec CD2「Bible-pink＆blue-Special edition」（3Disc）に収録されている。
　この「風立ちぬ（duet version）」は、作・編曲にあたっていた大瀧詠一が1981年シングルレコーディング時に「風立ちぬ」を遊び心でエディットし、デュエットソングとして新たに誕生させていた秘蔵音源。
　シングル「風立ちぬ」発売から42年。そして、大瀧詠一の没後10年にあたる今年2023年に新たにデュエット曲として誕生した「風立ちぬ（duet version）」で、秋を感じていただきたい。

■TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」　
毎週日曜　13：00～17：00　生放送
パーソナリティ：爆笑問題 （太田光・田中裕二）
番組サイト
https://www.tbsradio.jp/nichiyou/



「Bible-pink＆blue-Special edition」
■「Bible-pink & blue- Special edition」
【仕様】　
●初回限定オリジナル・スリーブ仕様
●「風立ちぬ(duet version)」松田聖子×大滝詠一　未発表音源初収録
　「いちご畑でFUN×4」松田聖子×大滝詠一 収録
●Blu-spec CD2　3枚組
●60ページブックレット封入

【CD】（MHCL-30900～2）
https://lgp.lnk.to/MEXbHW

＜収録曲＞
DISC1
1. 裸足の季節
2. 青い珊瑚礁
3. 夏の扉
4. 白い貝のブローチ
5. Romance
6. 赤いスイートピー
7. パイナップル・アイランド
8. 水色の朝
9. マドラス・チェックの恋人
10. 星空のドライブ
11. 黄色いカーディガン
12. HAPPY SUNDAY
13. 秘密の花園
14. セイシェルの夕陽
15. WITH YOU
16. BITTER SWEET LOLLIPOPS
17. スピード・ボート
18. 時間旅行
19. Forever Love
20. 大切なあなた

DISC2
1. ウィンター・ガーデン
2. 少しずつ春
3. 愛の神話
4. 冬の妖精
5. 流星ナイト
6. 野ばらのエチュード
7. 恋人がサンタクロース
8. ガラスの林檎
9. 蒼いフォトグラフ
10. LET'S BOYHUNT
11. ピンクのモーツァルト
12. とんがり屋根の花屋さん
13. Star
14. 凍った息
15. 妖精たちのTea Party
16. 雪のファンタジー
17. We Are Love
18. Twinkle Star, Shining Star
19. 風立ちぬ(duet version)　松田聖子×大滝詠一

DISC3
1. 風は秋色
2. チェリーブラッサム
3. 白いパラソル
4. 制服
5. 渚のバルコニー
6. 小麦色のマーメイド
7. 天国のキッス
8. マイアミ午前5時
9. SWEET MEMORIES
10. 瞳はダイアモンド
11. Rock'n Rouge
12. 時間の国のアリス
13. ハートのイアリング
14. 天使のウィンク
15. 瑠璃色の地球
16. Strawberry Time
17. 抱いて・・・
Bonus track
18. いちご畑でFUN×４　松田聖子×大滝詠一


■「Bible-milky blue-」アナログ盤
「Bible-milky blue-」
【仕様】
●完全生産限定盤
●「風立ちぬ（duet version）」
　松田聖子×大滝詠一　未発表音源初収録
●オリジナル・カラーディスク
［オリジナル・ライトブルー（マットカラー）］
※今回作品のため新たに調合したカラー
●オールカラーブックレット封入
ダブルジャケット仕様（アナログ・レコード盤2枚組　全19曲収録）
●「We Are Love」「Twinkle Star, Shining Star」アナログ盤初収録
●デジタル・リマスタリング音源カッティング

【アナログ】（MHJL-300～1）
https://lgp.lnk.to/BRufqn

＜DISC1＞
SIDE-A
1. 野ばらのエチュード
2. 蒼いフォトグラフ　　
3. ピンクのモーツァルト　
4. とんがり屋根の花屋さん　※
5. ガラスの林檎　
SIDE-B
1. 愛の神話　※
2. 流星ナイト
3. Star
4. 風立ちぬ(duet version)松田聖子×大滝詠一　 ★※

＜DISC2＞
SIDE-A
1. ウィンター・ガーデン　※
2. 冬の妖精　※
3. LET'S BOYHUNT
4. 凍った息
5. 雪のファンタジー　※
SIDE-B
1. 少しずつ春
2. 恋人がサンタクロース　※
3. 妖精たちのTea Party　※
4. We Are Love　★
5. Twinkle Star, Shining Star　★※　
★印：アナログ初収録　　※印：Bibleシリーズ初収録

松田聖子「Bible-milky blue-」「Bible-pink & blue- Special edition」の詳細はこちら
https://www.110107.com/seiko_Bible_mb
「Bible-milky blue-」裏面

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/14-09:16）

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