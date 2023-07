[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

豪華景品が当たる、イベント記念プレゼントキャンペーンも!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』にて、「ウルトラマンシリーズ」とのイベントを、2023年7月24日(月)より期間限定で実施いたします。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230721padpt01



https://pad.gungho.jp/member/event/ultraman/2307/







本イベントでは、2023年7月から放送を開始したばかりのテレビシリーズ最新作『ウルトラマンブレーザー』から「ウルトラマンブレーザー」、「アースガロン」が参戦。他にも、「ニュージェネレーションウルトラマン」の「ウルトラマンギンガ」や「ウルトラマンエックス」などが、過去のイベントに登場した「ウルトラマン」たちや怪獣たちとあわせてガチャやダンジョンに登場します。













魔法石6個で1回まわすことができる「魔法石6個!ウルトラマンガチャ」は、前半と後半で★5キャラクターの一部が入れ替わって登場。前半では「ゼットン」や「バルタン星人」、後半では「エレキング」や「キングジョー」などがラインナップします。



「ウルトラマンブレーザー」を初めて手に入れると、きせかえドロップ「ウルトラマンドロップ3」が解放されます。「ウルトラマンドロップ」は「ウルトラセブン」を、「ウルトラマンドロップ2」は「ウルトラマンデッカー フラッシュタイプ」を、それぞれ初めて入手した際に、解放されます。



また、初登場の「ウルトラマンオーブ スペシウムゼペリオン」を初めて手に入れると「ウルトラマンイベントのBGMセット2」を解放。「ウルトラマンイベントのBGMセット」は「ウルトラマンメビウス」を初めて入手した際に解放されます。



イベントのきせかえドロップやBGMを手に入れたら、お好みのデザインや音楽をセットして、雰囲気満点でイベントをお楽しみください。



あわせて、イベントダンジョンでドロップする「ウルトラマンメダル」



を集めると、モンスター交換所にラインナップするコラボキャラクターなどと交換が可能です。また、新キャラクター「アブソリュートタルタロス」は「イベントメダル【黒】」×5で交換することができます。こちらもどうぞお見逃しなく。



さらに、「ウルトラマンシリーズ」イベントを記念して、プレゼントキャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、7月22日(土) よりサンシャインシティ(東京・池袋)で開催となる「ウルトラヒーローズEXPO2023 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」のご招待券を抽選で20名様にプレゼントいたします。こちらもぜひご応募ください。



「ウルトラマンシリーズ」イベント開始までまもなくです。昭和、平成、令和の各作品に登場したウルトラヒーローたちが『パズドラ』に会した「ウルトラマンシリーズ」イベントを、どうぞお楽しみください。



▼「ウルトラマンシリーズ」イベント 概要





【イベント実施期間】 2023年7月24日(月)10:00 ~ 2023年8月7日(月)9:59



「ウルトラマンシリーズ」イベント記念 プレゼントキャンペーン!」概要







https://pad.gungho.jp/member/event/ultraman/2307/cp.html



『パズドラ』をプレイしているユーザーの皆様に抽選で「ウルトラヒーローズEXPO2023 サマーフェスティバル IN 池袋・サンシャインシティ」のご招待券をプレゼントいたします。





▼円谷ステーション - ウルトラマン、円谷プロ公式サイト

https://m-78.jp/



▼コピーライト表記

(C)円谷プロ



▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230721padpt01





パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

・Amazon Fireタブレットの推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは9000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

コピーライト表記 :(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android(TM)、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/21-21:46)