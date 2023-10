[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

5月に行われた第76回カンヌ国際映画祭で最優秀男優賞(役所広司)を受賞し、12月22日より日本公開される予定の映画『PERFECT DAYS』(監督:ヴィム・ヴェンダース)に、シンガーソングライター金延幸子(かねのぶさちこ)1972年のアルバム『み空』収録曲の「青い魚」が起用されるが、これを記念して「青い魚」の7inchアナログシングルが11月29日に発売されることが決定した。カップリング曲は同じく『み空』から「あなたから遠くへ」が収録される。





『み空』は、日本のインディレーベルの先駆けURCからリリースされた金延のファーストアルバム。90年代に渋谷系の文脈で再注目され、近年米国でアナログ発売されるなど、名盤の評価を既に確立している。『み空』は東洋化成主催“レコードの日2023”参加商品として11月3日にアナログ盤も発売される。



現在米国在住の金延だが、4年ぶりとなる来日公演が決定。今回『み空』のリマスタリングを手がけた久保田麻琴による企画で、11月後半から12月前半にかけて、全国5か所をめぐるツアーが予定されている。公演に先駆けて、10月29日にタワーレコード渋谷店でインストアライブ&サイン会が開催されることも決定した。これは10月25日に再発される『み空』のリマスターCD、1998年発表アルバムのリニューアル盤『Fork in the Road』(発売:日本コロムビア)のリリース記念イベントとなる。



URCレコード名盤復刻シリーズ・特設サイト

https://www.110107.com/URC



映画『PERFECT DAYS』公式サイト

https://perfectdays-movie.jp



レコードの日2023 公式サイト

https://record-day.jp/



『Fork in the Road』『み空』リリース記念 ミニライブ&サイン会

場所:タワーレコード渋谷店6Fイベントスペース

日時:2023年10月29日(日)15:00 ※フリー観覧

https://towershibuya.jp/





金延幸子『青い魚/あなたから遠くへ』

発売日:2023年11月29日

製品番号:MHKL-84

価格:2,090円(税込)

仕様:17cm EP

発売元:ソニー・ミュージックレーベルズ

完全生産限定盤

《収録曲》

Side-A:青い魚 Side-B:あなたから遠くへ







〈URCレコード名盤復刻シリーズ〉

金延幸子『み空』

発売日:2023年10月25日

製品番号:MHCL-30907

価格:2,000円(税込)

仕様:Blu-spec CD2/2023年リマスタリング(エンジニア:久保田麻琴)

発売元:ソニー・ミュージックレーベルズ

女性シンガーソングライターの草分けである、金延幸子がURCに唯一残したアルバム。細野晴臣、大瀧詠一、中川イサトらのバックアップによりレコーディングされた。発表から50年を経た今でも名盤として支持されている。



《収録曲》

1. み空

2. あなたから遠くへ

3. かげろう

4. 時にまかせて

5. 空はふきげん

6. おまえのほしいのは何

7. 青い魚

8. 雪が降れば(ようこさんにささげる)

9. 道行き

10. はやぶさと私

11. 春一番の風は激しく





〈レコードの日参加商品〉

金延幸子『み空』

発売日:2023年11月3日

製品番号:MHJL-299

価格:4,070円(税込)

仕様:30cm LP

発売元:ソニー・ミュージックレーベルズ

完全生産限定盤

《収録曲》

Side-A

1. み空

2. あなたから遠くへ

3. かげろう

4. 時にまかせて

5. 空はふきげん

6. おまえのほしいのは何

Side-B

1. 青い魚

2. 雪が降れば(ようこさんにささげる)

3. 道行き

4. はやぶさと私

5. 春一番の風は激しく



金延幸子『Fork in the Road』

発売日:2023年10月25日

製品番号:COCB-54361

価格:¥3,520(税込)



<ライブ情報>

------------------------------------------------------

Makoto Kubota presents 金延幸子 半世紀 の“み空”

2023年11月19日(日)

@代官山 晴れたら空に豆まいて

出演:

金延幸子 歌とギター

西海孝 ギター

細野悠太 ベース

LIVE MIX 久保田麻琴

オープニング:Daoud Akira (ex 幾何学模様)with 伊藤大地

OPEN17:00 START 18:00

前売り 5,300円 当日 5,500円 (1ドリンク代別)

チケット販売:2023年9月18日(月祝) 17:00~

peatix:https://sachiko20231119.peatix.com

イベントページ:http://haremame.com/?p=75756



2023年11月20日(月)

@代官山 晴れたら空に豆まいて

出演:

金延幸子 歌とギター

西海孝 ギター

細野悠太 ベース

LIVE MIX 久保田麻琴

オープニング:後日発表!

OPEN18:00 START 19:00

前売り 5,300円 当日 5,500円 (1ドリンク代別)

チケット販売:2023年9月18日(月祝) 17:00~

peatix:https://sachiko20231120.peatix.com

イベントページ:http://haremame.com/?p=75759

------------------------------------------------------



その他の公演:

2023年11月18日(土)

音楽喫茶 mojo 所沢

2023年11月28日(火)

拾得 京都

2023年12月4日(月)

pali gallery 宮古島・平良

2023年12月5日(火)

カフェユニゾン 沖縄・宜野湾



