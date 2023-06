[レコチョク]

株式会社NTTドコモ(以下、ドコモ)が提供する定額制音楽配信サービス「dヒッツ(R) powered by レコチョク」(以下:「dヒッツ」)は、2023年5月度の楽曲再生回数をアーティスト単位で合算した「2023年5月度dヒッツアーティストランキング」を発表、 YOASOBIが2カ月連続で1位を獲得しました。

また、YOASOBIは他2つのランキング(「楽曲再生回数ランキング」「プレイリスト再生回数ランキング」)でも1位を獲得し、2カ月連続で3冠を達成しました。







「楽曲再生回数ランキング」もYOASOBI「アイドル」が1位を獲得!







「アイドル」は現在放映中のTVアニメ『【推しの子】』のオープニングテーマで、第1話放映日の2023年4月12日(水)より配信開始。「アイドル」は、完璧で究極のアイドル「B小町」アイの知られざる一面が描かれている、原作者・赤坂アカが本楽曲のために書き下ろした小説『45510』をもとに制作されました。TVアニメとともにこの楽曲も話題となり、4月度の「楽曲再生回数ランキング」に続き、5月度も1位を獲得しました。

5月26日(金)には、「アイドル」の英語版「Idol」も配信開始。YOASOBIとしては17曲目の英語版楽曲となるこの楽曲も配信開始と同時に話題となっています。



「プレイリスト再生回数ランキング」も「YOASOBIアーティストプレイリスト」が1位を獲得。







本プレイリストには「楽曲再生回数ランキング」1位となった「アイドル」をはじめ、YOASOBIの「再生回数ランキング」上位の直木賞作家コラボプロジェクト『はじめての』のラストを飾る宮部みゆき原作「『色違いのトランプ』―はじめて容疑者になったときに読む物語」 をもとに制作された「セブンティーン」、「夜に駆ける」、『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のオープニングテーマ「祝福」、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが学生の“絶対に忘れられない春の思い出作り”を応援する期間限定キャンペーン「ユニ春」のテーマソング「アドベンチャー」、そして「群青」といった人気楽曲をお楽しみいただけます。

■dヒッツ「YOASOBIアーティストプレイリスト」 https://dhits.docomo.ne.jp/program/10021500



今話題のアーティスト、楽曲を楽しめるdヒッツをぜひお楽しみください。



【2023年5月度 dヒッツアーティストランキング】[集計期間:2023年5月1日(月)~5月31日(水)]

順位 アーティスト名

1位 YOASOBI

2位 Official髭男dism

3位 Mrs. GREEN APPLE

4位 back number

5位 スピッツ



【dヒッツ楽曲再生回数ランキング】

順位 「楽曲名」アーティスト名

1位 「アイドル」YOASOBI

2位 「絆ノ奇跡」MAN WITH A MISSION×milet

3位 「TATTOO」Official髭男dism

4位 「美しい鰭」スピッツ

5位 「Subtitle」Official髭男dism



【dヒッツプレイリスト再生回数ランキング】

順位 アーティスト名

1位 YOASOBI

2位 スピッツ

3位 Official髭男dism

4位 Uru

5位 back number



【dヒッツ powered by レコチョク】

「dヒッツ」は、2012年7月にサービスをスタートし、月額550円 (税込)※ で最新楽曲や音楽以外のコンテンツを含む4万以上のプレイリストを、いつでも好きな時に好きなだけお聴きいただける定額制音楽配信サービスです。

また、アプリでは「ホーム」という音楽との「出会い」の場を提供しています。お客様個人の趣味に合わせた「あなたにおすすめ」や新着/ランキングなど、流行の音楽を楽しみながらも、自分好みのプレイリストや楽曲を聴くことが可能です。

※別途、パケット通信料がかかります。

※一部ご利用いただけないキャリアもございます。

※一部ご利用いただけないデバイスもございます。

Androidアプリは「Google Play」、iOSアプリは「App Store」にて「dヒッツ」をダウンロードしてください。

詳しくは「dヒッツ」サイトをご確認ください。 https://dhits.docomo.ne.jp/

