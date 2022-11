[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京都渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、QUEENの公式ポップアップストア「QUEEN THE GREATEST POP-UP STORE」を11月24日(木)~12月11日(日)の期間限定で開催します。









クイーン(QUEEN)の結成50周年を記念し、クイーンと日本の深い関わりにフォーカスしたコンセプトストアが11月24日(木)~12月11日(日)の期間限定で、東京・原宿のオルタナティブ古民家「アンノン原宿」にて開催されます。



2021年から2022年にかけてロンドン・カーナビーストリートで開催されたQUEENオフィシャルポップアップストア「QUEEN THE GREATEST POP-UP STORE」の日本初上陸のスピンオフ企画で、世界的にもロンドンでの開催に次ぐ二都市目の開催です。

サブタイトルに「JAPAN LOVES QUEEN、QUEEN LOVES JAPAN」と銘打った本ストアは、1975年に初の日本ツアーを実施後定期的に日本公演を行うことになったクイーンの日本との絆をコンセプトにした企画です。

来日した際のクイーンメンバーの写真の展示や、「和」をテーマにした様々な商品の販売を行います。







Photo by Koh Hasebe / ML Images / Shinko Music



【「QUEEN THE GREATEST POP-UP STORE in TOKYO」開催概要】

■開催期間:

2022年11月24日(木)~2022年12月11日(日)

■開催場所:

アンノン原宿 (東京都渋谷区神宮前六丁目5番10号)

営業時間:11/24(木) 14:00-20:00(OPEN日)

11/25(金)~ 12/10(土)11:00~20:00

12/11(日)11:00~18:00(最終日)

https://www.universal-music.co.jp/queen/news/2022-11-10/



■ストア外観





■販売商品









・Queen The Greatest Tokyo Tシャツ ホワイト/ブラック 3,960円(税込)

・Queen The Greatest Tokyo Crest スウェット 6,820円(税込)

・Queen The Greatest Color Boxed トートバッグ 3,300円(税込)

・Queen The Greatest キーホルダー各種 770円(税込)

・Queen Hot Space 千代紙六角筆筒【榛原別注】 1980円(税込)

・Queen Kimono 千代紙ノート【榛原別注】 3,300円(税込)

・Queen Hot Space 湯呑【九谷焼 青郊別注】3,300円(税込)

・Queen 和柄 豆皿【九谷焼 青郊別注】1,650円(税込)

・Queen メモパッド【古川紙工別注】495円(税込)

・Queen そえぶみ箋【古川紙工別注】495円(税込)

・Queen 畳コースター【小田畳商会別注】各種550円(税込)

・Queen 風呂敷 切り継ぎ柄【かまわぬ別注】3,300円(税込)

他



※商品には限りがございます。あらかじめご了承ください。



■整理券の配布に関して

・ご来店された人数が一度の店内収容可能人数を超えている場合、整理券を配布する場合がございます。

・整理券は、1枚で1名までご利用いただけます。

・整理券は、配布された当日のみ有効です。

・整理券を受け取られた方は、整理券に記載されているお時間よりご入店いただけます。

・整理券に記載されているご来店時間はご予定時間であり、当日のご来店状況によってはお時間がずれ込む場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・整理券を紛失された場合は、ご入店いただけませんのでご注意ください。



【注意事項】

・全ての商品は数に限りがあり開催期間内でも無くなり次第販売を終了いたします。

・販売商品ラインナップは変更・追加となる可能性がございますので予めご了承ください。

・ご購入後、不良品以外のお客様都合による返品・交換はお受けできません。お買い求めいただいた商品・数量・釣り銭等は必ずその場でご確認ください。

・商品不良の場合、お買い上げいただいた日を含めて1週間以内の商品に限り、良品との交換対応をさせていただきます。お買い上げいただいたレシートが無い場合は交換対応が出来かねますので、あらかじめご了承ください。



【新型コロナ感染症対策に関して】

・当POP-UP STOREは、政府が定める感染防止対策のガイドラインに沿って開催いたします。

・ご来店いただく際は、必ずマスクをご着用ください。マスクを正しくご着用いただけない場合や、会場スタッフのご案内に従っていただけない場合はご入場をお断りさせていただき、ご入場後であってもご退場いただく場合がございます。

・万が一会場内で感染症発生の疑いがあった場合は、接触者特定を目的に指定機関へ皆さまの情報提供をさせていただく可能性があり、ご来場されたお客様へ聞き取りなどの調査にご協力いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・入場口にて検温を実施いたします。

・入場口には、手指用のアルコール消毒液をご用意しております。消毒のご協力をお願いいたします。

・アルコール消毒液のご利用が出来ない場合は、スタッフまでご相談ください。

・ご来店当日、体調に違和感を感じた際はすぐにお近くのスタッフまでお声掛けください。

以下の事項に該当する方は、ご来場をお断りさせていただきます。

・37.5℃以上の発熱がある方、または発熱が続いている方

・風邪の症状(発熱、咳、くしゃみ、喉の痛みなど)がある方

・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある方

・身近に新型コロナウイルス感染症の患者や濃厚接触者がいる方

・検疫所の宿泊施設での待機対象となっている国・地域から日本へ入国後、政府から指定された期間が経過していない方

・その他、体調に不安がある方



■「QUEEN THE GREATEST POP-UP STORE」に関するお問い合わせ

ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

TEL: 0570-044-088

※メールでのお問い合わせはこちらのページよりお問い合わせください。

なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。

http://www.universal-music.co.jp/faq/

受付:平日10:00-18:00(※祝祭日除く)



※本件につきまして、「アンノン原宿」にお問い合わせいただいてもお答えできかねます。あらかじめご了承ください。



■主催:ユニバーサル ミュージック合同会社/BRAVADO

協力:株式会社シンコーミュージック・エンタテイメント/MUSIC LIFE CLUB



