本資料は、トランスコスモスのグループ企業であるマレーシアのフィンテック企業Soft Space Sdn.Bhd.(本社:クアラルンプール、CEO:Joel Tay)より5月17日に発表されたプレスリリースの抄訳です。







2023年5月17日、シドニー/クアラルンプール - Tyro Payments(タイロペイメント:Tyro)は、オーストラリアの加盟店が、AppleのTap to Pay on iPhone(※1)の技術を活用した、新Tyro BYO App(Tyro社の加盟店向けアプリ)を利用することで、シームレスかつ安全に、非接触決済を受け付けることが本日から可能になったことお知らせします。



Tap to Pay on iPhoneは、iPhoneとTyro BYO Appを利用することで、Apple Pay、タッチ決済に対応したクレジットカードやデビットカード、その他のデジタルウォレットを含む支払方法による決済を可能とし、追加のハードウェアや決済端末は必要ありません。会計時に、加盟店は利用者にiPhone及びApple WatchのApplePayや、タッチ決済に対応したクレジットカードやデビットカード、その他のデジタルウォレットを加盟店のiPhoneにかざしてもらうだけで、NFC技術を使った安全な支払いが完了します。Tap to Pay on iPhoneは、視覚サポートを含むアクセシビリティオプションを活用した暗証番号入力にも対応しています。



AppleのTap to Pay on iPhoneの技術は、iPhoneに内蔵された機能を利用して、企業や顧客のデータを安全に保護することが可能です。決済が処理される際、Appleはカード番号を端末やAppleのサーバーに保存することはありません。



Tyro CEOのJon Daveyは:「Tap to Pay on iPhoneは、Tyroの新規または既存のお客様が、ハードウェアを追加することなく、いつでもどこでもiPhoneだけで決済を行うことができる、シンプルで安全な素晴らしいソリューションです。私たちは、この新しいサービスをお客様に提供することで、加盟店の従業員が現場や移動中に仕事に従事する際に、より柔軟な決済ができるようになることを嬉しく思っています。これ以上ないほど簡単に決済が可能です。Tyro BYO Appをダウンロードしさえすれば、すぐにiPhoneを利用して決済を行うことができます。」と述べています。



Tap to Pay on iPhone導入により、Tyroの加盟店は、設定が簡単で使い勝手の良い非接触決済ソリューションを利用することができます。加盟店は、Tyro Portalでのアカウントの設定、Apple App StoreからTyro BYO Appを、iOS16.4以上を搭載したiPhone XS以降のiPhoneにダウンロードすることで、非接触決済ソリューションの利用が開始できます。



オーストラリアの加盟店は、Telstra(テルストラ)を含む販売パートナーを通じて、Tap to Pay on iPhoneの利用手続きをすることもできます。Telstra(テルストラ)のお客様は、iPhoneを購入後、Tap to Pay on iPhoneに登録し、Tyro BYO Appを使い始めることで、スモールビジネスの事業運営に必要な機能にアクセスができます。



Tyro BYO Appは、Fintech企業 Soft Space社と共同で開発された SoftPOS の技術を活用した加盟店向けのアプリケーションです。



(※1)Tap to Pay on iPhoneは、Tyro BYO App経由でiOS16.4以降を搭載したiPhone XS以降のデバイスが対応しています。一部の非接触対応カードは、Tyro BYO Appで決済ができない場合があります。非接触決済ロゴは、EMVCo, LLCが所有し、その許可を得て使用する商標です。詳しくは、https://developer.apple.com/tap-to-payをご覧ください。「Tyro BYO App」のご利用にはインターネットへの接続が必要です。



Soft Spaceについて

2012年に設立されたSoft Spaceは、マレーシアのクアラルンプールに本社を置く世界でも数少ないSoftPOS(市販端末を用いたクレジットカード決済技術)提供企業です。ソフトスペースは、金融インフラの複雑さを簡素化し、ビジネスの成長を拡大するために付加価値の高い機能を創造しています。世界23市場の70以上の金融機関やパートナーが同社の決済ソリューションを採用しており、Soft SpaceはMDECのGlobal Acceleration and Innovative Network(GAIN)プログラムの支援を受け、2014年には MIDAの国内投資戦略ファンドを通じて資金援助を受けています。2018年、ソフトスペースはFinancial Times「FT 1000: High Growth Companies in Asia Pacific」Special Reportにおいて、1000社中66位にランクインしました。その後、2020年には、ソフトスペースはIDCのFastest Growing Companyの1社としても認定されています。詳細については、https://www.softspace.com.myをご覧ください。



(トランスコスモス株式会社について)

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界28の国と地域・170の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL: https://www.trans-cosmos.co.jp)



