USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年10月14日(土)に開催される MONGOL800の結成25周年記念ライブ「25th -800BEST at ぴあアリーナ- 2023」を、見放題で独占ライブ配信いたします。本公演は月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。







沖縄出身のロックバンド“モンパチ”こと、MONGOL800。1998年の結成後、地元でのライブ活動から一躍人気に火が付き、爆発的ブームを巻き起こした彼らは、今年で結成25周年を迎えました。これを記念して、約10年ぶりとなるファン投票リクエストライブ「MONGOL800 25th 800BEST」の2DAYSを現在開催中。9月18日(月)の大阪城ホール公演は大熱狂の中終了し、続く10月14日(土)のぴあアリーナMM公演にもファンからの期待が高まっています。



このたびU-NEXTは、「25th -800BEST at ぴあアリーナ- 2023」公演の模様を2023年10月14日(土)17時より独占配信いたします。また、ライブ配信終了後は見逃し配信も予定しています。MONGOL800の疾走感溢れるサウンドを、ぜひU-NEXTならではの高音質・高画質な映像でお楽しみください。





25th -800BEST at ぴあアリーナ- 2023



【配信詳細】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000003351



ライブ配信:2023年10月14日(土)17:00~ライブ終了まで

見逃し配信:準備出来次第 ~2023年10月28日(土)23:59:59まで



※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)をご確認ください



【会場】

神奈川県・ぴあアリーナMM



(C)HIGH WAVE co.ltd.,





U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど33万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、94万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年8月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。





