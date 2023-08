[マーベラス]

株式会社マーベラス(代表取締役社長:佐藤 澄宣/所在地:東京都品川区)は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2023/8/16(水)に「ジョブ別 ワンダーガーデン確率アップガチャ」の販売、および「キャプテン オブ パイレーツ」のクエスト追加などを含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。











■「キャプテン オブ パイレーツ」は8/22(火)まで!財宝を手に入れよう!



「キャプテン オブ パイレーツ」の後編「呼び覚まされた炎の魔人」にクエストを追加しました。

イベントはラストスパート。海賊気分になれる各種限定アバターを手に入れてないハンターさんは、追加されたクエストを遊んでEVPやサマーPなどを集めよう!



[期間] 2023/8/22(火)23:59まで





■ログインでガチャチケット100枚プレゼント中!



2023年のログレスはGo to 10th Anniversary!

夏休みの特別なプレゼントとして、サマーガチャチケット100枚を期間中の初回ログイン時にお贈りします。

ギフトから受け取ったら、期間限定武器「アラハバキ」「常夏アイス」「お祭りゼウス」などがラインナップしたチケットガチャへGO!



[期間] 2023/8/23(水)メンテナンスまで





■魔神器の必殺攻撃がダブルアタックに!「ジョブ別 ワンダーガーデン確率アップガチャ」販売中!



スキル2回分のEPやMB回数を消費して魔神器の必殺攻撃をダブルアタックにする効果が魅力!

アディショナル武器枠でも大活躍の期間限定武器を、古代機鋼兵/デスペラード/アサシンのジョブ別ガチャでゲットしよう!



[期間] 2023/8/23(水)10:59まで





■MB全弾発射!強力な一撃をぶっ放せ!「ジョブ別 トロピカル確率アップガチャ」販売中!



必殺スキルのMB残り使用回数をすべて消費して発動する覚醒スキル「全弾発射」は超強力!

期間限定武器を手に入れて夏を謳歌しよう!



[期間] 2023/8/23(水)10:59まで





■己の技で頂点を掴め!ログレス大戦「サマースペシャルカップ2023」開催中!



ライバルたちとの戦いに挑み、限定武器アバター「のぼり」が交換できるチケットや魔晶石などを手に入れろ!

現在販売中の「VS装備ガチャ」などでコスト10のVS装備を整えたり、「ログレス修練場」で事前に練習したりして、万全の準備をお忘れなく!



[サマースペシャルカップ2023 期間] 2023/8/22(火)22:29まで

[VS装備ガチャ 期間] 2023/8/23(水)10:59まで





■水属性の戦力を強化しよう!「精晶の導き-氷河の滝- デイリークエスト」開催中!



報酬では水属性の「ヴァニタス・レプリカ」や「六花の装具(防具上/下)」、「護神ダイヤのカケラ」などが手に入ります。

水属性装備を手に入れたりグロウギアを強化したりして、2023/8/23(水)からのイベント本番に備えよう!



[期間] 2023/8/29(火)23:59まで





■他にもイベント盛りだくさん!

★期間限定武器が新登場!「ジョブ別 ドレーク確率アップガチャ」

★みんなが選んだ人気武器を手に入れよう!「選抜10連ガチャ」

★サポートジョブ必見!「サポートジョブ なつやすみスペシャルガチャ」

★強力なバフの矢を放て!「ジョブ別 ヴィーナス確率アップガチャ」

★強力な武器を手に入れろ!「ジョブ別 マルドゥーク/ムラマサ&ステラマリス確率アップガチャ」

★シリーズに古代機登場!「ジョブ別 トリトン確率アップガチャ」

★海の仲間と共に戦え!「ジョブ別 アトランティス確率アップガチャ」

★覚醒スキルリロード3秒!「アラハバキ確率アップガチャ」

★スピーディな効果は短期戦にオススメ!「常夏アイス確率アップガチャ」

★魔晶石最大2倍&ビニールプールで遊べる限定アバターがもらえる!「魔晶石購入キャンペーン」

★いつでも挑める!「試練&宝石フィーバー!プラス」

★週替わりで最高峰の属性アクセが手に入る!「せんじんチャレンジ」

★週替わりでリミプラメダルをゲットしよう!「リミプラチャレンジ」

★ハンターさんの冒険を応援!「ログレスサマーキャンペーン」





『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要







それは剣と魔法の物語。平穏だったログレス王国に忍び寄る、かすかな異変の足音。

巨大なモンスター、封印された女神、仮面の男、召喚術――。

異変の元凶に迫り、すべての女神を解放したとき、世界は大きく廻りはじめる。



『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛されている『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン(iOS・Android対応)での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

App Storeにてトップセールス1位を獲得し、2018年2月には累計900万ダウンロードを突破するなど多くのユーザーの支持をいただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。



■App Store

https://itunes.apple.com/jp/app/id700626925



■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.MarvelousAQL.logres



■Andapp

https://www.andapp.jp/apps/5637604590485504?from=top_new_app_listings





●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/





<スペック>

■タイトル:剣と魔法のログレス いにしえの女神

■ジャンル:本格MMORPG

■対応プラットフォーム:App Store/GooglePlay/AndApp

■コピーライト表記:(C)Marvelous Inc. Aiming Inc.



