[マリオット・インターナショナル ジャパン]







東京エディション虎ノ門では、大切な人と過ごすフェスティブシーズンにふさわしい期間限定メニューを、31階 The Jade Room + Garden TerraceとThe Blue Roomにて提供します。ホテルのシグネチャーレストランThe Jade Room + Garden Terraceでは、シャポンや白トリュフなどこの時期ならではの贅沢な食材を使った革新的なコースを、The Blue Roomでは、ご家族やご友人と過ごす週末にぴったりなウィークエンド ブランチや、いわて短角牛のサーロイン、青森県産鴨胸肉のスモークを使用した日本ならではの素晴らしい食材に焦点を当てたディナー、さらにバラの花束付きの個室でのプライベートディナープランもご用意。どちらのレストランからも、息を呑むような東京のスカイラインと東京タワーを眺めながら、フェスティブムード溢れるひと時をお愉しみいただけます。





The Jade Room + Garden Terrace











ミシュランスターシェフのトム・エイキンズが指揮を執るThe Jade Room + Garden Terraceでは、2023年12月13日(水)から鹿や甘鯛など冬の食材を主役にしたフェスティブコースを、12月22日(金)のディナーから12月24日(日)まで、この時期にしか出逢えない松茸や白トリュフ、最高級シャポンなど希少な食材を使ったクリスマスイヴとニューイヤーイヴのコースをご提供します。繊細かつ華やかな料理の数々をソムリエ厳選のワインペアリングと共にご堪能ください。







■FESTIVE COURSE MENU

●ディナー 7品コースメニュー

ビーツ、すだち、キャビア、干し草

帆立、かぶ、昆布、マロソル

オニオンカスタード、ブレッド味噌、大麦、北海道チーズ

甘鯛、南瓜、酒

鹿、焦がしクリーム、赤キャベツ、松

柿、栗、カード

ホワイトチョコレート、スパイス焼酎、たまご酒



提供期間:2023年12月15日(金)~17日(日)、22(金)、25(月)、29(金)~31(日)、2024年1月1日(月・祝)

ランチ 4品コース 15,000円/ランチ 6品コース 20,000円 ワインペアリング +13,000円から



提供期間:2023年12月13日(水)~21(木)、25(月)、27(水)~30(土)、2024年1月1日(月・祝)

ディナー 6品コース 25,000円/ディナー 7品コース 30,000円 ワインペアリング +26,000円から

※25日はランチ6品コース、ディナー7品コースのみ



■CHRISTMAS EVE & NEW YEARS EVE COURSE MENU

●ディナー 7品コースメニュー

菊芋、舞茸、湯葉

帆立、かぶ、昆布、マロソル

オニオンカスタード、ブレッド味噌、大麦、北海道チーズ

タラバ蟹、熟成トマト、ブラウンバター

シャポン、葱、トリュフ

サワーアップル、酒、オシェトラ

柚子の葉



提供期間:2023年12月22日(金)・23日(土)・24日(日)・31日(日)

※22日のランチはFESTIVE COURSEを提供

ランチ 6品コース 30,000円 ワインペアリング +13,000円から

ディナー 7品コース 40,000円 ワインペアリング +26,000円から

※ディナー7品コースに白トリュフと1品(松茸、じゃがいも、卵黄)追加の場合 55,000円



場所:東京エディション虎ノ門 31階 The Jade Room + Garden Terrace

(ジェイド ルーム + ガーデン テラス)

住所:〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-1

予約:The Jade Room + Garden Terrace オフィシャルサイト

https://www.thejaderoomgardenterrace.com/

TEL / 03-5422-1630 MAIL / jaderoom@editionhotels.com





The Blue Room















■FESTIVE WEEKEND FEAST

The Blue Roomは、2023年12月23日(土)・24日(日)の二日間、ご家族やご友人とのホリデーシーズンの集いに最適なウィークエンド ブランチを提供します。帆立貝のクルード、雲丹とフルーツトマトのカサレッチェ、和牛テンダーロインのローストから締めくくりのデザートまで、クリスマスのためのシェフ渾身の料理は4品のコースまたは10品のシェアリングコースからお選びいただけます。緑に囲まれた開放的な空間が、親しい方々との心地よいひと時を演出します。



●ブランチ シェアリング10品コースメニュー

前菜

帆立貝のクルード キャビア、かぶ、出汁ジュレ *

北海道タラバガニグラタン カリフラワー、マッシュルーム、ホワイトソース

かぼちゃのポタージュスープ 焼きかぼちゃ、パンプキンシード、リコッタ

トリュフ&ベジタブルキッシュ さつま芋、ほうれん草、サワークリーム

メインディッシュ

雲丹とフルーツトマトソース カサレッチェ エキストラバージンオリーブオイル *

金目鯛のソテー マッシュドポテト、白菜のロースト、柚子ブールブランソース

和牛テンダーロインのロースト からし菜、大浦ごぼう、パルメザン、赤ワインソース *

デザート

チョコレートブランチ ベリーコンポート、チョコレートクランブル

和栗モンブラン バニラアイスクリーム 和栗ペースト *

小菓子

※(*)がついている料理が4品コースの内容です。



提供期間:2023年12月23日(土)・24日(日)

4品コース 15,000円 *スパークリングワイン1杯付き

シェアリング10品コース 21,000円 *スパークリングワイン1付き







■FESTIVE CELEBRATION DINNER

The Blue Roomが提供するフェスティブメニューでは、自然に恵まれた日本ならではの素晴らしい食材を使った料理の数々をご堪能いただけます。ディナーコースでは、いわて短角牛のサーロイン、青森県産鴨胸肉のスモーク、北海道産タラバガニのサラダなど、特別な夜にふさわしい贅沢な料理をお届けします。煌めく東京タワーを至近に望む特等席をぜひご予約ください。



●ディナー 5品コースメニュー

前菜

タラバガニのサラダ キャビア、聖護院かぶ、セロリレムラード柚子風味、根セロリピューレ

メインディッシュ

青森県産鴨胸肉のスモーク 鴨リエットとカシスのテリーヌ、ビーツ、青りんご

金目鯛のソテー 菊芋ピューレ、芹、ケール、山梨県甲州ワインソース

いわて短角牛サーロインのロースト あわび茸、黒にんにくピューレ、トリュフマッシュポテト 東京味噌トリュフソース

デザート

チョコレートドーム バニラアイスクリーム、ストロベリー、ピスタチオ



提供期間:2023年12月15日(金)~ 21日(木)、25日(月)

3品コース 16,000円

*メインディッシュはいわて短角牛サーロインのローストのみ/ 5品コース 22,000円



提供期間:2023年12月15日(金)~ 25日(月)

東京タワービュー確約6品コース 36,000円

*上記メニューにプラス1品とワインペアリング付き



提供期間:2023年12月22日(金)~ 24日(日)

5品コース 25,000円 *シャンパン1杯付き







〈PRIVATE ROOM DINNER〉

The Blue Roomの個室を貸し切り、二人きりで過ごしていただける特別なディナープランです。極上の料理とワイン、地上140mからの煌めく夜景をエクスクルーシブな空間で堪能していただけます。バラの花束がお二人の時間に華を添えます。



提供期間:2023年12月15日(金)~ 25日(月)、31日(日)

6品コース お二人様 200,000円

*上記メニューにプラス1品とワインペアリング、12本のバラの花束付き







■NEW YEAR’S EVE DINNER

一年を締めくくる大晦日の夜は、The Blue Roomで記憶に残る今年最後の晩餐を。コースには、青森県産地鶏の燻製、北海道タラバガニグラタン、クエのソテー、いわて短角牛フィレのローストとストロベリータルトをご用意しました。東京を象徴するアイコニックな夜景と美食が、一年の思い出を振り返る大切な夜を彩ります。



●ディナー シェアリング5品コースメニュー

前菜

青森県産地鶏の燻製 ジェムレタス、ベーコン、柚子ドレッシング、パルメザンチーズ

北海道タラバガニグラタン フェンネル、マッシュルーム、カリフラワー

メインディッシュ

クエのソテー ムール貝、かぶ、ほうれん草、ルイユ、ブイヤベースソース

いわて短角牛フィレのロースト 黒トリュフ、ローストオニオン、黒キャベツ、ポテトガレット、山梨県赤ワインソース

デザート

ストロベリータルト トンカビーンクリーム、ミックスベリーソース



提供期間:2023年12月31日(日)

シェアリング5品コース 28,000円







■ NEW YEAR FEAST

新年の幕開けを祝う季節の料理は、帆立貝のクルード、茸とサルシッチャのカサレッチェ、和牛内もものロースト、そしてデザートが付いた4品のコース、または上記の料理を含む、前菜4種、メインディッシュ3種、 デザート3種の10品を愉しめるシェアリングスタイルのコースをご用意しています。



●ブランチ シェアリング10品コースメニュー

前菜

ケールサラダ カリフラワー、林檎、塩麹ドレッシング、カシューナッツフレーク

帆立貝のクルード ローストトマト、出汁ジュレ *

マッシュルームポタージュスープ リコッタ、クルトン

パテドカンパーニュ ピクルス、カシスマスタード

メインディッシュ

茸&サルシッチャ カサレッチェ パルメザン *

イトヨリ鯛のソテー つぶ貝、クラムソース

和牛内もものロースト ローストポテト、オニオンソテー、インゲン豆、赤ワインソース *

デザート

栗のクレームブリュレ シャンティクリーム、カシスソース

洋梨のコンポート チョコレートクランブル、バニラアイスクリーム *

小菓子

※(*)がついている料理が4品コースの内容です。



提供期間:2024年1月1日(月・祝)

4品コース 9,000円 、シェアリング10品コース 12,000円



場所:東京エディション虎ノ門 31階

The Blue Room(ブルー ルーム)

住所:〒105-0001 東京都港区虎ノ門 4-1-1

予約:The Blue Room オフィシャルサイト

https://theblueroom.toranomonedition.com/

TEL / 03-5422-1630

MAIL / diningreservations.tokyo@editionhotels.com



*記載価格は全て消費税・サービス料込となります。

*食材の仕入れ状況によりメニュー内容が変更になる場合があります。





エディションホテルについて

エディションホテルは、斬新で予測不能な驚きに溢れ、ゲスト一人ひとりに合わせたユニークなホテル体験で、これまでのラグジュアリーを再定義する唯一無二のライフスタイルホテルブランドです。最高のダイニング、エンターテイメント、サービス、およびアメニティのすべてを提供しながら、エディションホテルは個々に完全にユニークでその土地その時に合わせた文化的かつ社会的背景を最高の形で反映しています。

マリオット・インターナショナルとのパートナーシップを通じイアン・シュレーガーが着想したコンセプトによるエディションは、イアン・シュレーガーを著名にしたその所以である「心のこもったお客様一人ひとりにあわせた体験」と、マリオットの「グローバル規模と経営のノウハウ」を融合したものです。

個々のホテルは、稀有な個性、真正性、オリジナリティ、そしてユニークなスピリットを持ち、その時代精神を反映しています。1つ1つの外観は異なりますが、ブランド共通の美学は、モダンライフスタイルへのアプローチとその姿勢であり、外観ではありません。エディションは、見た目ではなく、アティテュードや感じ方を大事にしています。洗練されたパブリックスペース、仕上げ、デザイン、ディテールは、それをただ稼働しているのではなく、そのエクスペリエンスを提供しています。発展途上のマーケットにおいて、裕福で文化・サービスに精通したゲストたちに、エディションでの体験とライフスタイルはこれまでになかった交流、テイストメイキングなデザインと革新の完璧なバランス、グローバルレベルで一貫した最高級のサービスを提供します。

エディションは現在、ニューヨーク、タイムズスクエア・ニューヨーク、ロンドン、マイアミビーチ、ウェストハリウッド、バルセロナ、ボドルム、上海、サンヤ、アブダビ、ドバイ、東京虎ノ門、レイキャビク、マドリード、ローマ、タンパの16拠点で運営しています。



Official Instagram

@toranomonedition

https://www.instagram.com/toranomonedition/

@thejaderoomtokyo

https://www.instagram.com/thejaderoomtokyo/

#TokyoEDITIONToranomon

#EditionHotels

#TheJadeRoomTokyo

#東京エディション虎ノ門



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/16-17:46)