[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、宮本浩次のカバーアルバム「秋の日に」とライブ映像作品「縦横無尽完結編 on birthday」を11月23日(水)に同時発売します。









2019年にソロ活動をスタートした宮本浩次は、2020年に発売した初のカバーアルバム「ROMANCE」では自身初のチャート1位を獲得しロングセールスを記録しました。

今作「秋の日に」は「ROMANCE」に続く新作カバーアルバムで、前作に引き続き女性が歌った名曲をセレクト。

初回限定盤には、2021年から2022年にかけて行われた 47 都道府県ツアー「TOUR 2021~2022 日本全国縦横無尽」初日、川口総合文化センター リリア メインホール公演の音源が収録されています。



宮本浩次ー 「秋の日に」全曲ダイジェスト









同時発売の「縦横無尽完結編 on birthday」は、宮本浩次ソロとして初の映像作品です。

宮本の誕生日でもある 2022年6月12日に国立代々木競技場 第一体育館で開催された47 都道府県ツアー「TOUR 2021~2022 日本全国縦横無尽」の模様を完全収録。ライブ本編に加えMCやツアーを敢行する宮本を追った 「Documentary of TOUR 2021-2022 日本全国縦横無尽」、そしてツアー中に公開されていた宮本浩次 Instagramの「日本全国 縦横無尽旅日記」などから 47 都道府県ツアー各地の模様をコンパクトに紹介する 「Memories of TOUR 2021-2022 日本全国縦横無尽」などが収録されています。



宮本浩次「秋の日に」

2022年11月23日発売

初回限定盤(CD+2CD)UMCK-7183/5 ¥4,180(¥3,800)

通常盤(CD)UMCK-1727 ¥1,980(¥1,800)



【収録曲】

1. あばよ (作詞:中島 みゆき 作曲:中島 みゆき)

2. 飾りじゃないのよ 涙は (作詞:井上陽水 作曲:井上陽水)

3. まちぶせ (作詞:荒井由実 作曲:荒井由実)

4. 愛の戯れ (作詞:橋本淳 作曲:筒美京平)

5. DESIRE -情熱- (作詞:阿木燿子 作曲:鈴木キサブロー)

6. 恋におちて -Fall in love- (作詞:湯川れい子 作曲:小林明子)



【初回限定盤】

「TOUR 2021-2022 日本全国縦横無尽」at 川口総合文化センター リリア メインホール 2021.10.20 をフル音源収録



宮本浩次「縦横無尽完結編 on birthday」

2022年11月23日発売

DVD:UMBK-1309/11 ¥8,800(¥8,000)

Blu-ray:UMXK-1094/5 ¥9,900(¥9,000)

・「縦横無尽完結編 on birthday」本編

・「Documentary of TOUR 2021-2022 日本全国縦横無尽」

・「Memories of TOUR 2021-2022 日本全国縦横無尽」

・「宮本浩次 縦横無尽完結編 on birthday」60p フォトブック

・スリーブケース仕様 宮本浩次 『秋の日に』 & 『縦横無尽完結編 on birthday』 スペシャルサイト

https://sp.universal-music.co.jp/miyamotohiroji/2022autumn/



宮本浩次 ロマンスの夜 特設サイト

https://miyamotohiroji.com/romancenoyoru



【LINK】

宮本浩次HP:http://miyamotohiroji.com

YouTube:https://www.youtube.com/c/miyamotohiroji

Instagram : https://www.instagram.com/miyamoto_doppo/

Twitter : https://twitter.com/miyamoto_hiro



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/22-18:16)