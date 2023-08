[株式会社そごう・西武]

親子で学べる、体験できるイベントを開催。



※会期・会場は企画により異なります。





そごう横浜店では、夏休みにお子さまが楽しみながら学べるSDGsに関連したイベントやワークショップほか、そごう美術館においても親子で楽しめる企画をご用意しています。

夏休みはそごう横浜店へ。親子で学べる、体験できる、暑さも気にならないイベントに参加してみましょう。



※本リリースの画像はイメージ、価格はすべて税込です。





横浜の歩く科学技術展 2023 連動企画 「よこはまサマーカレッジ」



<企画1.> 9階=市民フロア 新都市ホール



◆会期:2023年8月11日(金・祝)・12日(土)

◆会場:そごう横浜店9階=市民フロア 新都市ホール

◆開場時間:午前11時~午後5時 ※最終入場:午後4時30分

※イベントにより、時間が異なります。

◆入場料:無料 ※内容により、有料のイベントもございます。



横浜駅東口からみなとみらいエリアやポートサイドエリアを歩いて横浜のテクノロジーを学ぶ

「横浜の歩く科学技術展 2023」(※)の連動企画として、そごう横浜店では9階新都市ホールで学べる

ワークショップを開催します。



【予約制】

親子でアップサイクルアートを作ろう! Vol.2 produced by ACM制作室

●フラワーベースのフォトフレームづくり

時間:各日 1. 午前11時10分~ 2.午後1時10~ 3.午後2時10分~ 4. 午後3時10分~

5.午後4時10分~ (各回約50分)

定員:各回6組12名さま

対象:5歳以上のお子さま(1名さま)と保護者1名さま

参加費:1組さま 1,500円



段ボールと新聞紙を再利用してフラワーベースやフォトフレームを作ります。

四角・丸・三角のスタンプで模様をつけたり、柄を描いたりしてオリジナルフォトフレームを

作ることができます。



◆お申し込み方法:予約専用サイトにて受け付けています。

お申し込みはこちらから https://airrsv.net/sogoyokohamaevent/calendar

日時・コースを選択のうえご予約してください。

※フォトフレームの作成は1組1個になります。

※フォトフレーム作成の際、ペンキを使用いたします。汚れても良い服装でご参加ください。

※フォトフレームの高さは約30cmとなります。

※作品をお持ち帰りできる袋やバッグをご持参ください。

※写真は完成イメージとなります。

※参加費は当日会場で現金にてお支払いください。



【当日受付】

●デジタルお絵かき体験 Supported by リトルプラネット

時間:各日 午前11時~午後5時

最終受付時間:午後4時35分

参加費:300円(専用用紙2枚)

※会場内最終入場時間は、午後4時30分までとなります。





自分がデザインをしたお絵描きやぬりえが3Dになって登場。専用のぬりえやラクガキ用紙を付属の

スキャナーで読み取ると、立体化してスクリーンに登場します。高度な3Dモデリング技術によって

どんな絵でもリアルなアニメーションで動き出します。

<参加の手順>

1. 専用用紙を購入します。(※お支払は当日、現金のみとなります。)

2. ぬりえやお絵描きを完了した後、受付会場でエントリーをします。

3. 受付会場では1枚につき1回、スキャナーで読み込みを行います。

4. しばらくするとモニター・スクリーンに自分がぬりえやお絵描きしたものが立体で登場します。



体験1. 「SKETCH RACING お絵かき3Dレーシング」

自分でデザインした車でカーレース!未来のお絵かきを楽しもう!

次世代型テーマパーク人気アトラクション「スケッチレーシング」を体験。

『スケッチレーシング』は12台エントリーごとにレースが始まります。

レースの時間は約2分です。





体験2. 「DRAW YOUR WORLD 命がやどるお絵かきの世界」

命がやどるスクリーンを体験。

真っ白なラクガキ用紙かぬりえ用紙から、好きなモチーフを選んで自由に描こう。

ラクガキ用紙は陸・海・空の3種類。選んだ用紙によってラクガキが出てくる場所や

アニメーションが変わります。スクリーンには最大数“30”が映し出されます。

“30”を超えるとエントリーの古い順番からスクリーンから消えていきます。

※順番は多少前後する場合がございます。



<PRESENT>

イベント開催日<8月11日(金・祝)・12日(土)>に8階=こどもフロアで税込5,000円以上お買い上げの各日先着100名さまに「デジタルお絵描き参加券(1枚)」をプレゼントいたします。



【予約制】

<企画2.> 1階=ビューティーフロア



●「実験!化粧品パッケージの“ヒミツ”」 by 資生堂

会期:2023年8月24日(木)・25日(金)

会場:1階=ビューティーフロア ソゴウ ビューティールーム

時間:各日 1.午後1時~ 2.午後2時30分~ 3.午後4時~ (各回約40分)

対象:小学校就学のお子さま(保護者1名さまの参加)

※小学校高学年のお子さまが推奨となります。

参加人数: 各回5組 さま

持参物:タオル(お手拭き用)

参加費:無料



<内容>

化粧品パッケージの中には品質やデザインのために、様々なプラスチックが使われています。

そのため分別・分解することが難しくリサイクルすることが困難ですが、現在資生堂では、使い終わった資生堂のプラスティック製化粧品容器を収集し、新たな化粧品容器へ再生する循環型プロジェクト「BeauRing」という取り組みを行っています。中は洗う必要はなく、キャップやスポンジ、チップなどもつけたまま、容器を分解する必要もありません。そのままお持ちいただけます。

本イベントではその取り組みのご案内と、実際に化粧品パッケージにどんなプラスチックが使われているかについて、体験を通じて学んでいただけます。



◆お申し込み方法:予約専用サイトにて受け付けています。

お申し込みはこちらから https://airrsv.net/sogoyokohamaevent/calendar



今年の夏休みは みなとみらいで楽しく・学び・遊び、自由研究を終わらせよう!!

横浜の歩く科学技術展 2023 (※) \さあ、ちいさな大冒険の始まりだ/

会期:2023年7月31日(月)~8月25日(金)

※「横浜の歩く科学技術展 2023」の内容について、

くわしくは「横浜の歩く科学技術展 2023」WEBサイトをご覧ください。

www.manabu.yokohama

主催: 一般社団法人スマートニッチ応援団

協力: 資生堂グローバルイノベーションセンター(S/PARK)、

三菱みなとみらい技術館、株式会社ポートサービス、株式会社そごう・西武 そごう横浜店

特別協力:横浜新都市センター株式会社





6階=そごう美術館





「魔法の美術館 光と遊ぶ超体感型ミュージアム」





会期 :2023年8月1日(火)~9月10日(日)*会期中無休

開館時間 :午前10時~午後8時

*8月16日(水)は午後7時閉館(入館は閉館の30分前まで)

※そごう横浜店の営業時間に準じ、変更になる場合がございます。

会場 :そごう美術館(横浜駅東口・そごう横浜店6階)

電話 :045(465)5515 [美術館直通]

入館料 :事前予約不要

一般1,200(1,000)円、大学・高校生1,000(800)円、中学生以下無料

*消費税含む。

*( )内は、以下をご提示の方の料金です。

[クラブ・オン/ミレニアムカード、クラブ・オン/ミレニアム アプリ]

*障がい者手帳各種をお持ちの方、およびご同伴者1名さまは無料でご入館いただけます。

▶公式オンラインチケット https://www.e-tix.jp/sogo-seibu_magicmuseum/

▶Twitter @sogomuseum

▶HP https://www.sogo-seibu.jp/common/museum/



掲載写真は、過去の巡回会場の様子および新作イメージのため、

実際の展示とは異なる場合がございます。



この夏、美術館が魔法に包まれる。光と影の新感覚アートが勢ぞろい。



これまで全国で開催され、大きな話題をよんできた「魔法の美術館」。

光+アート×体験=魔法の美術館。一歩足を踏み入れると、魔法のような空間が広がります。

あなたの動きにあわせて、光や影が動き出す不思議な作品の数々。

本展は、新しい感覚の参加型アート展です。「魔法の美術館」には魔法使いはいません。

主役はあなた自身です。子供から大人まで誰もが楽しめる光とアートの世界をぜひお楽しみください。



〇国内外あわせての開催回数は 100回を超え、毎年新作も登場する大人気の展覧会。

○美術館の鑑賞方法も多様化。参加型・体感型のインタラクティブアートを中心に紹介。

○子供から大人まで皆が楽しめる。「魔法」のような空間に広がる光と影の新感覚アート。







企業プレスリリース詳細へ (2023/08/08-15:16)