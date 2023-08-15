『一騎当千エクストラバースト』シナリオイベント「一球入魂！真…
［マーベラス］
山田朝右衛門（CV: 種崎 敦美）が限定衣装で登場！イベント参加で限定SR董卓も手に入る！！
株式会社マーベラス（代表取締役社長 佐藤澄宣／所在地：東京都品川区）は、大人気シリーズ「一騎当千」のAndroid/iOS向け新作ゲームアプリ『一騎当千エクストラバースト』で、
2023年8月15日（火）からシナリオイベント「一球入魂！真夏のベースボールバトル」後半を開始したことをお知らせいたします。
イベント紹介PV公開中！
【紹介PVはコチラ】 https://youtu.be/6P6vg_PF7h8
限定衣装の「山田朝右衛門」(CV: 種崎 敦美)が新たに登場！
本日開始の「パーフェクトゲームガチャVol.2」では、新たに「【関西ビッグライガース】山田朝右衛門」(CV: 種崎 敦美)」が登場。
同ガチャでは、「【関西ビッグライガース】山田朝右衛門」の排出率が他の同レアリティの闘士よりも高くなっております！
▽「パーフェクトゲームガチャVol.2」開催期間
2023/8/15(火) メンテナンス後 ～ 2023/8/25(金) 14:00まで
◆【関西ビッグライガース】山田朝右衛門
イベントに参加して「イベント限定SRキャラ」を手に入れよう！
イベントに参加すると「【関西ビッグライガース】山田朝右衛門」が手に入るチャンス！
さらに、イベント専用コイン「プリティ野球コイン」は【イベント限定装備】などのアイテムと交換できます！
※イベント内容や開催期間は予告なく変更する場合があります。詳細はお知らせをご確認下さい。
【公式サイト お知らせ】 https://www.marv.jp/product/ikki_eb/news/
オリジナル4コマ漫画 「私たちがルール」 を公開！
恒例の「4コマ漫画」の最新話はイベントで登場する「典韋」「朝右衛門」「董卓」を中心にお送りします。
【これまでの４コマはコチラ】 https://www.marv.jp/product/ikki_eb/gallery/
『一騎当千エクストラバースト』とは
『一騎当千エクストラバースト』は人気シリーズ「一騎当千」の世界をスマートフォンで体験できるゲームアプリです。
『一騎当千』は、塩崎雄二氏による「三国志」をテーマにした美少女格闘漫画で20周年を迎えました。
アニメや漫画、ゲームなど様々なメディアで展開、現在は「ヤングキングアワーズ」で「真・一騎当千」が連載中です。
＜商品スペック＞
タイトル：一騎当千エクストラバースト
プラットフォーム：スマートフォン（iOS/Android）、PC（Windows）
配信時期：好評配信中
対応OS：iOS12.0以上 メモリ2GB以上/Android6.0以上 メモリ2GB以上 / Windows8.1、10 64bit
権利表記：(C)2021 塩崎雄二・少年画報社/真・一騎当千パートナーズ (C)2020 Marvelous Inc.
公式サイト：https://www.marv.jp/product/ikki_eb/
公式Twitter(X)：https://twitter.com/ikki_eb
【AppStore】 https://apps.apple.com/jp/app/id1498898636
【GooglePlay】 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.ikkitousen
【DMM GAMES】 https://dmg-ikki-eb.marv.jp/
企業プレスリリース詳細へ （2023/08/15-17:46）
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