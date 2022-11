[ユニバーサル ミュージック合同会社]

ユニバーサル ミュージック合同会社(本社:東京渋谷区、 社長兼最高経営責任者(CEO):藤倉尚 / 以下、 ユニバーサル ミュージック)は、OCTPATHの3rd single「Like」を11月16日 (水)に発売します。







デビューから半年足らずでサマーソニックをはじめとした大規模フェスに出演、9月には初のワンマンライブを開催した8人組ボーイズグループOCTPATH。

3rd singleとなる今作は「進化し続ける、成長し続けるOCTPATHというグループを魅せていく意志」を込めた3曲を収録。表題曲の「Like」はメンバーの栗田航兵・四谷真佑が声優として出演する映画「カメの甲羅はあばら骨」の主題歌にも起用されています。これまでにリリースした全シングルのカップリング曲の振付を担当したメンバーの古瀬直輝が3作連続で振付した「Bump」も収録されています。



初回盤ファンクラブ限定盤に収録される「Like」Music Video、The making of Likeはメンバーの撮影のビハインドもたっぷり収録。ファンクラブ限定盤のBlu-rayに収録される「OCTPATH 2nd FANMEETING THme Vacation」SPECIAL EDITIONは、7月にKT Zepp Yokohamaで行われた1部と2部の模様を特別編集したSPECIAL ver.。Bonus Footageの「OCTPATH 2nd FANMEETING THme Vacation」Visual Commentaryは、メンバーがライブ映像を観ながらライブの振り返りや秘話に華を咲かせる特典映像になっています。



今作のリリースを記念して、11月16日19:00よりLINE MUSICにて全世界のTHme(OCTPATHのファンネーム)と同時にリード曲「Like」を聴くリスニングパーティーを、20:00からはOCTPATH公式YouTubeチャンネルにて3rd single『Like』発売記念YouTube Liveを実施します。



OCTPATH 3rd single 『Like』

2022.11.16 on sale

・初回盤(CD+DVD) UMCK-7180 ¥2,200 (税込)

・通常盤(CD only) UMCK-5719 ¥1,400 (税込)

・ファンクラブ限定盤 (CD+Blu-ray+80Pフォトブック+三方背ケース付き+トールケース仕様) PDCS-5943 ¥5,200 (税込)



※通常盤・初回プレス分封入特典:トレーディングカード

(集合3種+ソロ21種、全24種のうちランダム1種)



【CD】※全形態共通

M-1 Like

M-2 Bump

M-3 All Day All Night

M-4 Like -instrumental-

M-5 Bump -instrumental-

M-6 All Day All Night -instrumental-



【DVD/Blu-ray】

・初回盤 (DVD)

・Like Music Video・The making of Like



・ファンクラブ限定盤 (Blu-ray)

・Like Music Video・The making of Like

「OCTPATH 2nd FANMEETING THme Vacation」 SPECIAL EDITION

-OPENING-

Perfect

Wild

Playboy

-MC-

-OCTPATH夏祭り!-

雨

Be with you

IT’S A BOP

Perfect (ENCORE ver.)

-ENCORE MC-



Bonus Footage

「OCTPATH 2nd FANMEETING THme Vacation」Visual Commentary



※ファンクラブ限定盤は予約期間終了。



●OCTPATH 3rd single「Like」リリース記念YouTube Live

https://youtu.be/HqCot8xxQMg

※11/16(水)20:00生配信



●OCTPATH Profile

8人(OCT)ならではの道(PATH)をファンの皆様と共に歩み、固定概念にとらわれない変幻自在な活動をし、常に上の音域・領域(OCTAVE)への道(PATH)を追求していく。



●OCTPATH LINK

・「Like」配信 - https://OCTPATH.lnk.to/Like

・Official HP - https://pre.octpath-official.com

・YouTube - https://www.youtube.com/channel/UCA2H3Dc9LSZzfl_6ojlgt0g

・Twitter - https://twitter.com/OCTPATHofficial

・Instagram - https://www.instagram.com/octpath_official/



