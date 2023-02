[株式会社ポニーキャニオン]





2022年4月から12ヶ月連続リリースを行うことを発表したマッシュとアネモネが、第11弾となる「ムーンショット」をリリースした。



今作は1月リリース「レモン」に続く第11弾の楽曲で、Vo.もちこのアスリートへの憧れを、「ムーンショット」というタイトルに込め制作された。

ムーンショットとは野球における特大ホームランのことであり、本楽曲は、とある野球選手が使用していたハッシュタグ #MoonshotWednesdayから引用したものである。”野球選手にはなれないけれど、自分にはこのハッシュタグから曲を書くことが出来る!スポーツへ取り組んでいくアスリートのその姿勢から影響を受けながら、自分のフィールドで活躍する”という前向きなメッセージが込められている。



彼女たちは、“この12か月の間でバンドの変化と成長を表現していきたい”という思いから過去最大の試練と言える“12ヶ月連続リリース”に挑戦している最中。来月以降もリリースが続いて行く。



【商品詳細】

アーティスト:マッシュとアネモネ

タイトル:ムーンショット

配信日:2023年2月24日

配信リンク:https://lnk.to/moon_shot







【ラジオ情報】

毎月第4金曜日レギュラー出演中!

TOKYO FM「FESTIVALOUT」内「RADIO BLAST powered by Fanpla Kit」

日本のロック&フェスシーンを代表する4組が週替りで登場!

放送日時:毎月4週目金曜日 21:10~21:25頃





【マッシュとアネモネ プロフィール】

2016年結成、メンバーチェンジを経て、現在に至る。2019年3月1stミニアルバム『羊の飼い方』、2021年2月にシングル「マドワク」「ハコ」をリリース。10代アーティスト限定限定フェス『未確認フェスティバル2018』で見事グランプリを獲得し、その他「ROCK IN JAPAN FES.2018」「BAYCAMP 2020」「IMAIKE GO NOW2022」などにも出演を果たし注目を集めている。2022年4月より12か月連続でのリリースに挑戦中。

ユートピアを目指し日々歩く



【オフィシャルサイト】

http://mashtoanemone.com/

ファンクラブ「マッシュとシープマンズ」powered by FanplaKitも4月よりオープン!

オフィシャルサイトをチェック!

【オフィシャルTwitter】

https://twitter.com/mashtoanemone

【オフィシャルInstagram】

https://instagram.com/mashtoanemonejpn?igshid=YmMyMTA2M2Y=



2023/02/25