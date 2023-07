[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

かわいいオリジナルパズドラグッズが当たる「パズドラくじ」と、人気のモンスターを収録した「パズドラウエハース」をお見逃しなく!



ご好評いただいておりますパズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』にて、「+297プロジェクト」の最新グッズとして「パズドラくじ~いつも遊んでくれてありがとー!!~(以下、パズドラくじ)」と、「パズドラウエハース 11th ANNIVERSARY(以下、パズドラウエハース)」が登場です。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230707padpt01



https://pad.gungho.jp/member/event/211220/





「+297プロジェクト」は、“+297”をモチーフにしたコラボレーショングッズを、さまざまな分野の企業と展開している特別なプロジェクトです。







人気のモンスターたちのグッズが当たる「パズドラくじ」は、全国のセブン‐イレブンにて2023年7月14日(金)より、順次販売されます。景品は、かわいらしいモンスターの姿を再現した「10連ガチャドラ メタルフィギュア」(全1種)、「ピエドラ」と「ワルりん」の「BIGぬいぐるみ」(全2種)、「ラバーストラップ」(全5種)をはじめ、人気モンスターのイラストが描かれた「トランプ」(全1種)、「スマホスタンド」(全6種)、「マルチクリーナー モンスターメモリーカード付き」(全10種)と、全景品で人気モンスターたちのビジュアルをお楽しみいただけます。





「マルチクリーナー」には「キングセブンドラゴン」が獲得できる「モンスターメモリーカード」、または、「キングイレブンドラゴン」が獲得できる「モンスターメモリーカード」のどちらか1枚がランダムで付属します。





さらに各店で最後のくじを引いた方が手にすることができるCLEAR!賞の「モンスターメモリーカード7連ガチャドラ」(全1種)は、+29700ポイントと「7連ガチャドラ」に加えて、「厳選ガチャ(パズドラくじ)×7連」が獲得できる「モンスターメモリーカード」となっています。





▼商品概要

















「パズドラウエハース」は、2023年7月18日(火)より、全国のセブン‐イレブンの菓子売場にて、順次発売予定です。その名の通り『パズドラ』11周年を記念した特別版となっています。



ゴッドフェスの「エルフリーデ」や「シーウルフ&デイトナ」、幻画師シリーズより「アトリ」など、人気のモンスターを収録。美麗なメタリックプラカードは、全26種のラインナップとなっています。「パズドラウエハース」には、特典カードとして、+2970ポイントと「2連ガチャドラ」が獲得できる「モンスターメモリーカード」もラインナップされています。





▼商品概要









「+297プロジェクト」では、今後もさらなる展開を予定しております。『パズドラ』本編とあわせて引き続き、プレイヤーの皆様にお楽しみいただけるよう尽力いたします。どうぞご期待ください。





パズル&ドラゴンズ』基本情報









タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

・Amazon Fireタブレットの推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは9000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

