[株式会社ポトマック]

~ ご予約受付中~



PEANUTS HOTEL(https://www.peanutshotel.jp/)は、オープン5周年を祝して7/27(木)~9/20(水)限定で特別コースとオリジナルレザーキーホルダーが付いた宿泊プランを展開いたします。







◆『ROOM64 Happiness is a warm puppy.. 幸せはあったかい子犬..』

2023年8月1日で5周年を迎えるPEANUTS HOTEL。

オープン5周年を記念して『ROOM64 Happiness is a warm puppy.. 幸せはあったかい子犬..』をテーマに、神戸で楽しむ地元の食材を使ったディナーコース付プランをご用意いたしました。





“食”を通じて地元の魅力を発信したいという思いから、PEANUTS HOTELで体感できる特別な時間を提案していきます。

是非この機会に、期間限定の宿泊プランで特別なコースをご堪能ください。



PEANUTS HOTEL 5周年記念 ディナーコース付プラン ROOM代金+¥12,100(税込)

・PEANUTS DINER 5周年記念特別ディナーコース(6品)

・地元神戸で作られた5周年記念オリジナルレザーキーホルダー



《コース内容》

・ビーツのヴィシソワーズ ホタテのグリル

・カンパチとグレープフルーツ サラダ仕立て

・フォアグラと焼き茄子 トウモロコシのヴルーテ

・スズキのスパイシーポワレ 黄パプリカのクーリ

・神戸牛とグリーンアスパラガスのグリル シェリービネガーとマスタードソース

・ルーシーのレモネードシロップで煮込んだ桃のコンポート

・ドリンク



《神戸・元町のレザーキーホルダー》

ホテルのルームキーをイメージし、PEANUTS HOTEL と 5 周年記念のロゴを施したヌメ革のキーホルダー。

使えば使うほど味わいが増して、長く楽しんでいただけます。



※ルーム代込の料金です。

※ルーム代には朝食・持ち帰りできるアメニティも含まれております。

※お部屋や日時により料金が異なります。









■5周年にぴったりなROOM64をイメージしたドリンクもおすすめ◎

Happiness is a warm puppy.. 935円(税込)

ROOM64をモチーフしたオリジナルコースター付きモクテル(ノンアルコールカクテル)。

甘酸っぱいグレープフルーツと爽やかなグレープジュレがマッチして、すっきりと飲みやすい仕上がりに。

ローズの華やかな香りに包まれて、気分は“Happiness is a warm puppy.. ”

あったかい子犬を抱きしめたような優しい気持ちに。

※宿泊以外のお客様もPEANUTS DINER 神戸でご注文いただけます。

(11:00~23:00 L.O.22:00)



他にも5周年を記念してROOM64をモチーフにした限定グッズも登場予定です。



是非、この機会にPEANUTS HOTELでPEANUTSの世界観を堪能してみてはいかがでしょうか。



‐ 販売店舗 -



PEANUTS HOTEL



" IT'S NICE TO HAVE A HOME WHERE YOUR GUESTS FEEL COMFORTABLE "

お客さんが居ごこちよく思ってくれるうちを もってるってのはすてきだな。



コミックから、スヌーピーのドッグハウスで寛いで寝てしまう小鳥たちをみて、

" IT'S NICE TO HAVE A HOME WHERE YOUR GUESTS FEEL COMFORTABLE "

と感じるスヌーピーをホテルのコンセプトに3フロアを「IMAGINE」、「HAPPY」、「LOVE」とそれぞれテーマを設定、さらに全18室すべて異なるコミックをコンセプトにした客室になっています。



時代や世代を越えて、ピーナッツのルーツを感じることができ、さまざまなお客様との繋がりやコミュニティが生まれ、「PEANUTS HOTEL」で過ごし出会った人々の心があたたかくなる、そんなカジュアルでフレンドリーなデザインホテルです。



■店舗情報

〒650-0004

兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26

TEL/078-200-5848

HP/https://www.peanutshotel.jp/

Instagram/https://www.instagram.com/peanutshotel/





■関連URL

・日本のスヌーピー公式サイト http://www.snoopy.co.jp/

・日本のスヌーピー公式Facebook ページ「Snoopy Japan」 https://www.facebook.com/SnoopyJapan

・日本のスヌーピー公式twitter アカウント「Snoopy Japan」 https://twitter.com/snoopyjapan



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/24-17:16)