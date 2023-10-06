入手困難だった大江千里の初期JAZZ4作品がニュープライスで…
［株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス］
今回再発売されるのは『Boys Mature Slow』(2012年)『Spooky Hotel』（2013年）『Collective Scribble』（2015年）『answer july』（2016年）の4作品。いずれもニュープライスで高品質Blu-spec CD2での発売となる。
【商品情報】
大江千里 Blu-spec CD2リイシュー４作品
2023年11月29日発売 各￥2,750（税込）
『Boys Mature Slow』 （MHCL-30946）
収録曲：1.Tommy Who Knew Too Much 2.Camp Sweetheart 3.Boys Mature Slow
4.The Murderer in The Vineyard 5.Ponte Vecchio Bridge Melancholia 6.HighLine Bash
7.Sand Wish 8.My Island 9.P.N.D. (Peace Never Dies) 10.Apology Blanket 11.十人十色
12.格好悪いふられ方
『Spooky Hotel』 （MHCL-30947）
収録曲：1.The Adventure of Uncle Senri 2.Love Strictly 3.Lexington Avenue 3AM
4.Swab Family 5.Spooky Smile 6.April 25th Hotel 7.House Keeping 8.Intellectual Lover
9.Room Hydrangea 10.Dear My Old Love 11.Sweet Home Hotel
『Collective Scribble』 （MHCL-30948）
収録曲：1.Fried Green Tomato 2.Autumn Confidential 3.E Love 4.Scribble 5.David
6.Book Him 7.Wonder 8.Winter 9.Cue Kiss 10.Dr. Dan's Cure 11.秋唄 12.Sketch
『answer july』 （MHCL-30949）
収録曲：1.Tiny Snow 2.Answer July 3.Without Any Moon or Rain 4.Just a Little Wine
5.You and Me 6.The Very Secret Spring 7.Mischievous mouse 8.The Garden Christmas
9. KUMAMOTO
特設サイトはこちら→ http://www.110107.com/Senri40
また12月の大江千里トリオでのツアー(https://www.bluenote.co.jp/jp/artists/senri-oe/)に続き、年明けには再びソロツアーが決定！今回は9月のツアーで回れなかった名古屋、神戸、横浜での公演が発表された。チケットは本日よりローチケ先行販売が開始されている。
【公演情報】
公演名：『大江千里 New Year Piano Concert “Door Number YOU” Encore』
主催＆企画制作：RENAISSANCE CLASSICS
後援：エフエム東京（横浜）、FMCOCOLO（芦屋）
協力：ラジオ関西（西宮）、ソニー・ミュージックレーベルズ、ソニー・ミュージックパブリッシング、ディスクガレージ（横浜）、夢番地（芦屋）、サンデーフォークプロモーション（名古屋）
【開催日時＆会場】
■2024年1月5日（金）三井住友海上しらかわホール（名古屋）
開場 18:00 / 開演 18:30（20:30 終演予定）
■2024年１月6日（土）ルネサンス クラシックス芦屋ルナ・ホール（大ホール）
（昼の部）開場 13:00 / 開演 13:30（15:30 終演予定）
（夜の部）開場 16:30 / 開演 17:00（19:00 終演予定）
■2024年1月9日（火）神奈川県立音楽堂
開場 18:00 / 開演 19:00（21:00 終演予定）
■出演：大江千里
■チケット：6,000円、 ペアーチケット（2枚）11,000円（全席指定・税込）
■公演公式HP： https://classics-festival.com/rc/performance/senri-oe_2024_newyear/
■チケット販売スケジュール
〇ローチケ先行(抽選／4枚まで)：10月6日（金）15:00 ～10月12日（木）23:59
〇各プレイガイド先行(抽選／4枚まで)：10月13日（金）15:00 ～10月19日（木）23:59
〇一般発売：10月28日（土）～
【お問い合わせ】
名古屋公演：サンデーフォークプロモーション052-320-9100 (12:00～18:00) https://www.sundayfolk.com/contact/
芦屋公演：YUMEBANCHI(大阪) 06-6341-3525 （平日12:00～17:00）https://www.yumebanchi.jp/
横浜公演：DISK GARAGE：https://info.diskgarage.com
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/06-18:46）
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