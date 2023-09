[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年10月21日(土)に「NOA "NO.A" TOUR SPECIAL LIVE IN ARIAKE ARENA」の模様を、見放題で独占ライブ配信いたします。本公演は、月額会員の方なら追加料金なくお楽しみいただけます。







テレビドラマ『君の花になる』(2022)で大ブレイクを果たした今注目の次世代アーティスト、NOA。幼少期より韓国大手事務所YG ENTERTAINMENT初の日本人練習生として研鑽を積み、帰国後は作詞、作曲、ダンスの振付まで自身でこなすマルチな音楽活動を開始。その後、俳優としても活動の幅を広げるなかリリースしたファーストアルバム「NO.A」は、オリコン週間アルバムランキング2位を獲得し大きな反響を得ました。今月9日から10日には、ファーストアルバムを引っさげた初のアリーナライブ「NOA "NO.A" TOUR SPECIAL LIVE IN ARIAKE ARENA」を開催。自身最大キャパの会場を盛り上げ、両日とも大盛況のなか終演しました。





このたびU-NEXTでは、9月10日(日)に開催された公演の模様を、10月21日(土)19:00に見放題で独占ライブ配信いたします。また、ライブ配信終了後は見逃し配信も予定しています。本公演では秋に配信リリースを予定している新曲「between」の披露や、tofubeatsがゲスト登場し共作曲をパフォーマンスするなど、ファン必見の内容となっています。圧巻のステージをぜひご自宅でもお楽しみください。





また、U-NEXTではNOAのミュージックビデオ4本のほか、NOA出演ドラマ『君の花になる』の本編およびスペシャルコンテンツも多数配信中です。ぜひ併せてお楽しみください。



【特集:【NOA】ミュージックビデオを配信中!】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011105





【特集:君の花になる~8LOOMの興奮を再び!!】

https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011108











NOA "NO.A" TOUR SPECIAL LIVE IN ARIAKE ARENA

【配信詳細】

https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000003243



ライブ配信:2023年10月21日(土)19:00~ライブ終了まで

見逃し配信:準備出来次第 ~2023年11月4日(土)23:59:59まで



※視聴可能デバイスに関してはこちら(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)



【会場】

有明アリーナ





U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど33万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、94万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年8月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。





企業プレスリリース詳細へ (2023/09/24-10:46)