[株式会社ベイクルーズ]

チェッカーズを解散し、ソロ活動をスタートした1990年代の写真を用いた4種のフォトTシャツがラインナップ。JOURNAL STANDARDでは1994年のツアーTシャツをベースに別注。







株式会社ベイクルーズ(本社:東京都渋谷区、取締役CEO:杉村 茂)が運営する「JOURNAL STANDARD(ジャーナル スタンダード)」から、スタイリスト馬場圭介氏が主宰するアパレルブランド「GBbyBABA」とのコラボレーションアイテムをリリース致します。

また、JOURNAL STANDARDからは1994年のツアーTシャツをベース製作したエクスクルーシブモデルを併せてリリース致します。



【ベイクルーズWEB特集】

GB by BABA meets Fumiya Fujii.

Tシャツになった藤井フミヤ。対談、馬場圭介。



▼特集 (8/18(金)18:00~公開)

▼YouTube (8/18(金)18:00~公開)







【ラインナップ】



発売日:8/19(土)



展開店舗

表参道MENS店、大阪ルクア店、福岡パルコ店、二子玉川店、大宮ルミネ店、ベイクルーズストア仙台店、ベイクルーズストア名古屋店





同日にオンラインストア「Baycrew’sStore」では再受注生産受付開始。※8/19(金)午前11:00頃~

https://baycrews.jp/item/list?q_skeywd=%E3%80%90GB+by+BABA%E3%80%91&q_mtype=0





1.



JOURNAL STANDARD 別注GB By BABA Fumiya Fujii「Angel」※Whiteのみ

サイズ展開:M,L,XL

¥9,900-(税込み)

店頭発売日: 8/19(土)



1994年に敢行された全国ツアー『FFF』で販売されたTシャツを再現したこちらは、ポニーキャニオンから発売された4枚目のシングル『エンジェル』のジャケットで使用された写真を使用。フォトグラファーは田島一成氏。この絵柄はJOURNAL STANDARDのみの限定販売。





2.





GB By BABA Fumiya Fujii「Singing」

カラー展開:White,Black

サイズ展開:M,L,XL

¥9,900-(税込み)

店頭発売日:8/19(土)



1994年に平安建都1200年記念イベントとして、平安神宮で行われたライブ写真をモチーフにさせていただきました。フォトグラファーは2002年から東京を拠点に広告、ファッションを中心に音楽系やTVコマーシャルにも活動の場を広げる田島一成氏。数々のドメスティックブランドのグラフィックを手がける「@y0shin0ri_kat0」に依頼したヴィンテージ感が特徴の手書きイラストTシャツです。







3.







GB By BABA Fumiya Fujii「StandingThe Man」

カラー展開:White、Black

サイズ展開:M,L,XL

¥9,900-(税込み)

店頭発売日: 8/19(土)



1998年に雑誌の撮影で使用された写真をピックさせていただきました。フォトグラファーはロックカメラマンの草分けとして数多くのアーティストのステージ写真を手掛けられ2001年に発売されたフミヤさん写真集「Flight F」も撮影された三浦憲治氏。「服だけにフォーカスするのではなく、袖を通した人物のライフスタイルそのものを体現できること」をテーマにしたブランド”TAIN DOUBLE PUSH”のデザイナー「@tai_chang_blackbook」にグラフィックデザイン依頼したTシャツです。





4.





GB By BABA Fumiya Fujii「rank」※Blackのみ

サイズ展開:M,L,XL

¥9,900-(税込み)

店頭発売日:8/19(土)



1995年に雑誌の撮影で使用されたモノクロ写真をピックさせていただきました。フォトグラファーはロックカメラマンの草分けとして数多くのアーティストのステージ写真を手掛けられ2001年に発売されたフミヤさん写真集「Flight F」も撮影された三浦憲治氏。新進気鋭のドメスティックブランド「@circleheritage_official」にグラフィックデザイン依頼したTシャツです。









【プロフィール】



藤井フミヤ/ 歌手

1962年、福岡県生まれ。1983年にチェッカーズのボーカルとしてデビュー。1993年に『TRUE LOVE』をリリースし、ソロアーティストとして活動を開始する。2023年9月から2024年5月まで、全国47都道府県で『FUIMIYA FUJII 40th Anniversary Tour 2023-2024』を開催する。

https://www.fumiyafujii.net/









馬場圭介/ スタイリスト

1958年、熊本県生まれ。1980年代に渡英。帰国後、東京でスタイリストの大久保篤志氏に師事し、独立。自身のルーツでもあるUKスタイルを軸にしたコーディネートで、雑誌、ミュージシャン、俳優、ブランドのカタログなどにおいて幅広く活躍している。2022年より、コラボレーションに特化した自身のブランド<GB by BABA>を始動。

https://gbbybaba.com/







企業プレスリリース詳細へ (2023/08/18-18:16)