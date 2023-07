[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

感謝の気持ちを込めて「4th Anniversary イベント」もスタート!



スマートフォン向けアルティメットカードバトル『TEPPEN』は、新カードセット「30_MINUTES.EXE」を2023年7月3日(月)に実装いたしました。





本セットは、「ロックマンエグゼ」シリーズが初参戦する他、「ストリートファイター」シリーズなどのキャラクターも多数登場。電脳世界を舞台に、新たなネットバトルを繰り広げます。



除外されている自身のカード枚数によって、能力が変化する新能力「バーン」にもご注目ください。















あわせて、1人用モード「アドベンチャー」にイベントクエスト「30_MINUTES.EXE」も登場します。「アドベンチャー」でも「30_MINUTES.EXE」の世界観をお楽しみください。



特設サイト内では、「30_MINUTES.EXE」のパックチケット×1をプレゼント中です。Twitterにて特設サイトをシェアすると、さらにもう1枚入手可能。取得期限は、2023年7月14日(金)23:59までとなります。サイトを最後までスクロールするのをお忘れなく。



【「30_MINUTES.EXE」実装日】2023年7月3日(月)メンテナンス後 ~







「4th Anniversary イベント」<前半>がスタート!







『TEPPEN』は、2023年7月4日(火)にサービス開始より4周年を迎えます。皆様へ感謝の気持ちを込めて「4th Anniversary イベント」を2023年7月3日(月)より2カ月に渡って開催いたします。



【「4th Anniversary イベント」概要】

● 「スキンパックチケット 2023」をプレゼント!

● 5種類のパックチケット×10枚プレゼント!

● 新規プレーヤーにはさらにパックチケット×50枚プレゼント!

● シーズンパスが約2ヵ月間無料!

● 1日1回ランクマッチを戦うとパックチケット×1枚ゲット!

● 新スキンが5種類登場!

● 新パック&新ジュエルセットを限定発売!

● スキンを入手できるジュエルセットの購入制限をリセット





さらに、2023年7月3日(月)のメンテナンス終了後に公開するイベント告知ページをTwitterでシェアいただくと、"4th Anniversary Pack 1"チケットを先行してプレゼントします。エクストラスキン「滅尽猫 フェリシア」をゲットするチャンスです。



「4th Anniversary イベント」<後半>の詳細は続報にてお伝えいたします。どうぞご期待ください。



▼「4th Anniversary イベント」<前半>イベントスケジュール





【「4th Anniversary イベント」開催期間】2023年7月3日(月)メンテナンス後 ~





『TEPPEN』基本情報







タイトル : TEPPEN

ジャンル : アルティメットカードバトル

対応機種 : iOS 10.0以降/Android6.0以降

公式サイト : https://teppenthegame.com/jp/

