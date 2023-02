[テレビ東京グループ]

株式会社テレビ東京コミュニケーションズ(本社:東京都港区、代表取締役社長: 佐々木宣幸) が広告・商品化・映像化の独占窓口を務めるキャラクター 「カナヘイの小動物 ピスケ&うさぎ」の2023年配信予定の新作ゲーム『カナヘイの小動物 ピスケ&うさぎの小旅行』が、KLab株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:森田英克、以下「KLab」)にてApp Store予約注文とGoogle Play事前登録が開始されました。







事前登録開始を記念して、オリジナルデザインのQUOカードPay(1,000円)が抽選で100名様に当たるTwitterキャンペーンが実施されます。

参加方法は、公式Twitterアカウント(@kanahei_ryokou)をフォローして、公式Twitterから投稿されるキャンペーンのツイートをリツイートするだけ!

抽選結果がその場でわかるので、ぜひお気軽にご参加ください。



▼カナヘイの小動物ピスケ&うさぎの小旅行 概要

新作ゲーム『カナヘイの小動物 ピスケ&うさぎの小旅行』は、スタンプやSNSで大人気のカナヘイのキャラクター【ピスケ&うさぎ】が大活躍するまったり旅行系放置ゲームです。

ゲームはとっても簡単!ピスケとうさぎを旅行に行かせて帰ってくるのを待つだけ。

普段ゲームをしないどなたでも、安心、お気軽に遊べる放置ゲームです。

予約注文・事前登録を行うことで、リリース日に自動でアプリがダウンロードされるので、いち早くゲームプレイしたい方はぜひお試しください。



◆App Store予約注文(iOS版) https://kanaheiryokou.onelink.me/uwrv/urxxg0hk

◆Google Play事前登録(Android版) https://kanaheiryokou.onelink.me/uwrv/wphdkjum

◆QRコード(iOS/Android共通)



※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

本作の配信日につきましては、決まり次第改めてお伝えいたしますので、今しばらくお待ちください。



<旅行システム>

ピスケとうさぎに好きな持ち物を持たせて、日本全国47都道府県に小旅行!

あなたの知っているあの場所やこの場所にピスケとうさぎが遊びに行くかも?

レアな記念写真を持ってきたり、ご当地グルメなどのおみやげ をゲットすることもあるよ!



※キービジュアル・画面は開発中のものです。



<デコレーション>

旅行でゲットした様々なおみやげ(小物)や家具を使って部屋をデコレーションしよう!

部屋にも色々な小動物たちが登場するよ♪

時には特別な小動物が登場して、アイテムをくれることも…。



※画像は開発中のものです。



▼事前登録開始キャンペーン概要

【開催期間】

2月3日(金)15:00 ~ 2月8日(水)23:59

【参加方法】

(1)ゲーム公式Twitterアカウント(https://twitter.com/kanahei_ryokou)をフォロー。

(2)公式Twitterより投稿された対象のツイートをリツイート。

(3)公式Twitterより投稿された対象のツイート内にある当選結果ページのURLよりご確認いただけます。

【賞品】

ピスケとうさぎの小旅行 のオリジナルQUOカードPay(1,000円分)100名



※本キャンペーンはTwitterを使用しておこないます。ご参加には、Twitterのアカウントが必要です。

※当選のお知らせ・賞品はTwitterの当該URLよりご確認いただけます。

その他キャンペーンの詳細はこちらよりご確認ください。

https://social-camp.com/JzhBdViAnnJvKh-PuSV8-w



▼サービス概要

タイトル:『カナヘイの小動物 ピスケ&うさぎの小旅行』

ジャンル: カジュアル放置ゲーム

プレイ料金: 基本プレイ無料(アプリ内課金あり)

公式Twitter: https://twitter.com/kanahei_ryokou

著作権表記: (C) kanahei / TXCOM

(C) KLabGames



<「カナヘイ」とは>

イラストレーター・漫画家。

ガラケー向けのイラスト配信から全国でブームとなり、2003年に女子高生イラストレーターとして「Seventeen」(集英社)にてプロデビュー。以降、出版、モバイルコンテンツ、企業広告、キャラクターコラボ、「りぼん」(集英社)での漫画連載など幅広い活動を続け、20~30代の男女を中心に多くのファンを持つ。

「ピスケ&うさぎ」を中心とした「カナへイの小動物」シリーズは国内外でグッズ展開されており、LINE主催のアワードではグランプリのほか受賞多数。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/03-16:16)