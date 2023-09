[株式会社 U-NEXT]

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT(本社:東京都品川区、代表取締役社長:堤 天心)が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、米テレビ局SHOWTIME(R)オリジナルドラマ『イエロージャケッツ シーズン2』を、2023年9月29日(金)0時より全話一挙、独占配信いたします。またシーズン2配信に先駆け、シーズン1の第1話をYouTubeにて期間限定で無料公開いたします。







相次ぐ仲間の死、カルト、新たな生命…遭難した女子サッカー部員たちの極限サバイバルは過酷な冬シーズンへ突入



2022年度エミー賞でシーズン1が作品賞含む7部門でノミネートを果たしたドラマ『イエロージャケッツ』。人里離れた森に遭難した女子サッカー部員たちのサバイバルと、25年後の生存メンバーたちに起こる恐怖を描く本作は、ミステリー、ホラー、青春ドラマなどさまざまな要素を持つ物語の重厚さから、レビューサイト「Rotten Tomatoes」では、評論家の高評価が100%と異例の記録を残す人気シリーズとなっています。この度配信開始となる本作のシーズン2は、全米ではプレミアムチャンネル「SHOWTIME(R)」にて今年3月に公開以降、配信開始後1週間で400万人が視聴。シーズン続きの作品としては、過去10年以上で最高のデビューを飾り、今年度のエミー賞でも昨年に続き、作品賞含む3部門でノミネートする話題作となっています。

シーズン2では、遭難から半年以上が経ち雪に覆われた冬の森で、相次ぐ仲間の死や失踪、メンバーの1人・ショーナの妊娠、メンバー内の愛憎など、前シーズン以上に各メンバーのドラマが深く進展。キャプテンのジャッキーを失った部員たちが激しい飢えに耐えきれずとった行動、特殊能力を持つロッティを中心とした森に棲む“あれ”との交信…毎話連続する衝撃的な展開に目が離せません。



新キャストにイライジャ・ウッドが参加!新たな生存メンバーの登場で過去と現在が交錯…彼女たちが森で見たものとは!?



遭難事故から25年が経った現在編では、生存メンバー役にメラニー・リンスキー、ジュリエット・ルイス、クリスティーナ・リッチ、タウニー・サイプレスら豪華俳優陣が出演。差出人不明の脅迫状をきっかけに再会する生存メンバーたち。事故について嗅ぎ回る愛人を殺してしまったショーナ、愛するトラヴィスの死で悲しみに暮れるナタリー、旧友たちのトラブル処理に熱中するミスティ、夢遊病再発で家族と亀裂が生じるタイッサの4人に、新たにヴァン、ロッティが加わり、彼女たちがひた隠しにしてきた過去のトラウマが明らかになります。さらに、本シーズンより『ロード・オブ・ザ・リング』のフロド・バギンズ役で知られる名ハリウッド俳優、イライジャ・ウッドが出演。ミスティに協力する傍ら、ショーナの愛人・アダムの失踪について調べる私立探偵・ウォルター役を演じます。

日本語吹替版には、シーズン1から続投の本名陽子、小林ゆう、田村ゆかり、朴璐美ら人気声優に加え、イライジャ・ウッド扮するウォルターの吹き替えに、新たに浪川大輔が出演します。



『イエロージャケッツ シーズン2』は、2023年9月29日(金)00:00よりU-NEXT独占配信で日本初上陸いたします。本日解禁の予告編と合わせてお楽しみください。









また、シーズン2配信に先駆けて、U-NEXT公式YouTubeでは『イエロージャケッツ シーズン1』第1話を本日より期間限定で無料公開いたします。 ※視聴可能期間:2023年10月5日(木)12:59まで











<作品概要>

『イエロージャケッツ シーズン2』(原題:YELLOWJACKETS)<全9話>





【配信開始日時】2023年9月29日(金)00:00 ※全話同時配信

【配信形態】見放題

【視聴リンク】https://www.video.unext.jp/title/SID0092420



【あらすじ】

強豪女子サッカー部を乗せた飛行機が墜落した事故。部員たちは人里離れた森でサバイバルを行うが、半年以上が経過した冬、予知能力を持つロッティが森との会話を試みようと儀式を開き、部員たちは彼女の迷信に翻弄されていく。また、亡くなったジャッキーの火葬を行うなか、食料不足で飢える彼女たちは…。一方、事故から25年後。生存したショーナたちは謎の脅迫状をきっかけに再会し、封印してきた当時の事故とそのトラウマに向きあうことになる。25年前、彼女たちが森で見たものとは…?



【スタッフ】

■製作総指揮:アメニ・ローザ、サラ・L・トンプソン、カリン・クサマ、ドリュー・コミンズ、アシュリー・ライル、バート・ニッカーソン、ジョナサン・リスコ

■脚本:アシュリー・ライル、バート・ニッカーソン

■監督:デイジー・フォン・シャーラー・メイヤー



【現在編キャスト】

■ショーナ役:メラニー・リンスキー(CV/本名陽子)

■ナタリー役:ジュリエット・ルイス(CV/小林ゆう)

■ミスティ役:クリスティーナ・リッチ(CV/田村ゆかり)

■タイッサ役:タウニー・サイプレス(CV/朴璐美)

■ヴァン役:ローレン・アンブローズ(CV/泊明日菜)

■ロッティ役:シモーヌ・ケッセル(CV/島田愛野)

■ジェフ役:ウォーレン・コール(CV/大泊貴揮)

■ウォルター役:イライジャ・ウッド(CV/浪川大輔)



【過去編キャスト】

■ショーナ役:ソフィー・ネリッセ(CV/本名陽子)

■ナタリー役:ソフィー・サッチャー(CV/小林ゆう)

■ミスティ役:サミー・ハンラティ(CV/田村ゆかり)

■タイッサ役:ジャスミン・サヴォイ・ブラウン(CV/朴璐美)

■ヴァン役:リヴ・ヒューソン(CV/泊明日菜)

■ロッティ役:コートニー・イートン(CV/島田愛野)

■ジャッキー役:エラ・パーネル(CV/白石涼子)

■トラヴィス役:ケビン・アルベス(CV/八代拓)

■スコット役:スティーヴン・クルーガー(CV/中村和正)



The series is distributed by Paramount Global Content Distribution.

(C) Showtime Networks Inc. All Rights Reserved



U-NEXTとは

U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど33万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、94万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。

株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS(本社:東京都品川区、代表取締役社長CEO:宇野 康秀)のグループ会社です。



U-NEXT:https://video.unext.jp

U-NEXT SQUARE:https://square.unext.jp

※GEM Partners調べ/2023年6月時点

国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-15:16)