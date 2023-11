[マリオット・インターナショナル ジャパン]

~テーマは「Night Under the Stars」Swinging 60s~ ライブミュージックやダンス、カジノゲームを堪能するラグジュアリーな一夜



ザ・リッツ・カールトン京都(所在地:京都市中京区鴨川二条大橋畔、総支配人:カルロス・タレロ)はこの

たび、新年を盛大にお祝いするガラディナーを 2023 年 12 月 31 日(日)に開催いたします。









コンセプトは「Night Under the Stars」Swinging 60s

今年度のガラディナーはノスタルジックを感じさせる「60 年代」をコンセプトに、ボールルームにはまるで 星空の下にいるような装飾を施し、ライブミュージックやカジノゲームの喧騒がきらめくような特別な時間と 空間に皆様を誘います。 パーティー会場到着時には、リッツ・カールトン・セレクションのシャンパーニュ「フレジェンヌ・フレー ル」でお迎えし、この上なく贅沢なひと時を演出します。 カジノゲームの他には豪華景品が当たる抽選会や、60 年代のミュージックに合わせてダンスも楽しめるよう に、ダンスフロアも設置いたします。1960 年代にタイムスリップしたかのような、ノスタルジックでラグジュ アリーなひとときをお過ごしください。



一日限りのスペシャルディナー

一年中で最も華やぐ夜にお届けする、この日の為に取り揃えた特別な素材を使ったスペシャルディナーは 「和」の要素も取り入れられた、洋食メニューです。デザートはピエール・エルメ・パリよりビュッフェスタ イルでご用意します。ドンペリニョンのシャンパーニュとともに、厳選されたディナーコースをお楽しみくだ さい。



ザ・リッツ・カールトン京都 【大晦日ガラディナー】詳細

提供時間:2023年12月31日(日)

19:30 開場、レセプションパーティー

20:30 ガラディナースタート

22:30 カジノゲームと抽選会

25:00 終宴

会 場:ザ・リッツ・カールトン京都 宴会場 地下2階 TAKANE

料 金:お一人様 ¥ 95,000(税・サービス料込み、要予約)

13歳から19歳のお子様 ¥53,130

6歳から12歳のお子様 ¥26,565

0歳から5歳のお子様 無料

ご予約方法:電話075-746-5522(9:00-15:30) または 下記ご予約専用ページURLよりご予約ください。

https://www.tablecheck.com/ja/shops/ritzcarlton-kyoto-dining/reserve?menu_lists[]=65237647b70506014aaab073&start_date=2023-12-31&start_time=70200



【ガラディナーメニューのご紹介】

アミューズブッシュ カナッペセレクション

マッシュルームとべーコンのキッシュ

京鴨と九条葱のスライダー

オマール海老とカリフラワーのタルトレット

渥美プレミアムサーモンと弓削牧場のフロマージュ・フレのサンドウィッチ

雲丹 ズワイ蟹とゆう豆の美山ゆば

京赤地鶏のコンソメジュレ

本鮪ミキュイ ストゥーリアキャビア添え

弓引牧場のフロマージュフレとアボガドソース

フランス産フォアグラと鮑のロースト

海老芋 白トリュフ

甘鯛の鱗焼き

蛤と聖護院蕪のソース 花穂紫蘇

近江牛フィレ肉の炭火焼

黒トリュフ マデラ酒ソース 堀川牛蒡

ピエール・エルメ・パリよりデザートをビュッフェスタイルにて

プティフール

コーヒー又は紅茶



ザ・リッツ・カールトン京都は2024年2月で開業10周年を迎えます。この節目となる一年の最後の日、最高のディナーとおもてなしで思い出に残るひとときをお届けします。



ザ・リッツ・カールトン京都について

京都の北から南へ流れる鴨川のほとり、東山三十六峰を一望できる最高のロケーションに建つ

「ザ・リッツ・カールトン京都」は、祇園や河原町、先斗町など繁華街に近く、観光やビジネスにも便利なアーバンリゾートです。日本の伝統と現代的な欧米様式の融合を図りながら、歴史ある周辺環境にも調和する外観デザイン。京都の伝統・文化のエッセンスが散りばめられたラグジュアリーな空間で、ここでしか味わえない上質な時間を提供します。総客室数は134室。客室平均面積は50平米と京都市内最高水準の広さを誇り、レストランやバー、宴会場、スパをご用意しています。

URL: https://www.ritzcarlton.com/ja/hotels/ukyrz-the-ritz-carlton-kyoto/overview/



