[株式会社ベイクルーズ]

UNITED WALLPAPER × WESTOVERALLS × JOURNAL STANDARD FURNITURE 3社による特別なカプセルコレクション!





8月18日(金)・JOURNAL STANDARD FURNITURE NEWoMan新宿店で先行販売スタート。







「JOURNAL STANDARD」や「IENA」など、衣食住美を展開する株式会社ベイクルーズ (本社:東京都渋谷区) の JOURNAL STANDARD FURNITUREは、UNITED WALLPAPERとWESTOVERALLSの3社でコラボレーションした特別なインテリア カプセルコレクションを8月18日(金)にJOURNAL STANDARD FURNITURE NEWoMan新宿店で先行販売を開始いたします。



UNITED WALLPAPERは1920年に誕生、その後1950年代に消滅した幻のアメリカ・カンザス州に実在した壁紙メーカー。ラングラーのヴィンテージコレクターとして有名な金丸 力也さんが2022年に日本で復刻しました。



今回のカプセルコレクション「Reproduction jacquard fabric furniture series」は、 UNITED WALLPAPERとWESTOVERALLSがアパレルをコラボレーションをしたことをきっかけに、JOURNAL STANDARD FURNITUREとの取り組みが実現しました。

膨大なアーカイブからデザインをピックアップし、ファブリックに落とし込んだプロダクトに加え50年代のアメリカンヴィンテージファニチャーで使われていたファブリックを復刻し、家具に張り、壁紙にするプロダクトを3社によるコラボレーションで実現しました。



3社によるタッグでなければ実現しなかった、当時の雰囲気を空間に広げる提案をどうぞお楽しみください。



■ITEMS





































COWBOY

1950年代ヴィンテージのウエスタンパターンをモチーフにしたカウボーイ柄。ヴィンテージ感溢れる色合いはそのままに、ジャガードファブリックで再現することにより立体感ある表情に仕上がりました。







































DAMASK

UNITED WALLPAPERの膨大なアーカイヴから、トラディショナルなダマスク柄をピックアップ。貴重なオリジナルサンプルをもとに、当時のクラシックな雰囲気のままジャガードファブリックにデザインを忠実に蘇らせました。



■PRICE





































JETTY SOFA 1P / ¥154,000-





































STORAGE STOOL L / ¥110,000-





































STORAGE STOOL S / ¥59,400-





































CUSHION 45X45 / ¥13,200-





































CUSIHON 50X30 / ¥13,200-





































BOLSTER / ¥13,200-



■UNITED WALLPAPER



UNITED WALLPAPERは1920年代にアメリカで誕生し、1950年代に消滅しました。貴重なオリジナルサンプルをもとにデジタル処理を行い、当時の雰囲気のまま、素晴らしいデザインを忠実に蘇らせています。壁紙だけにとらわれず、インテリア雑貨やアパレル等といった日常生活で目にするあらゆるものに、古き良きアメリカンビンテージを落とし込み、復活させました。

Instagram:@_united_wallpaper_



■WESTOVERALLS



"IT RISES IN THE WEST,AND SETS IN THE EAST.” 西洋はフランスのニームから誕生し、東へ渡りアメリカで繁栄した物語をテーマに、 2017ssからスタートしたジーンズをメインとしたデニムブランド。

Instagram:@westoveralls



■概要

「Reproduction jacquard fabric furniture series 」

UNITED WALLPAPER × WESTOVERALLS × JOURNAL STANDARD FURNITURE 3社による特別なカプセルコレクション販売開始のお知らせ



先行発売日:2023年・8月18日(金)

発売日:2023年・9月8日(金)



販売商品:2柄・各6アイテム

価格:JETTY SOFA 1P / ¥154,000- STORAGE STOOL L / ¥110,000- STORAGE STOOL S / ¥59,400-

CUSIHON 50X30 / ¥13,200- CUSHION 45X45 / ¥13,200- BOLSTER / ¥13,200-



先行発売店舗: NEWoMan新宿店

発売店舗:渋谷店 / 自由が丘店 / 堀江店 / ACME Furniture 目黒通り店

ベイクルーズストア(オンライン)



