小島みゆさんとマコトさんがゲスト出演！7月2日（日）20時か…
［株式会社サミーネットワークス］
株式会社サミーネットワークスは、ぱちんこ・パチスロがパソコン、スマホで打てる「777TOWN（スリーセブンタウン）」、無料で遊んで豪華景品がもらえるスマホ向けサービス「777Real（スリーセブンリアル）」の生放送を、2023年7月2日（日）20時から配信いたします。
ライターの「マコト」さん、タレントの「小島みゆ」さんをゲストに迎え、777Realの2.5周年を記念したキャンペーンのお知らせや番組内で視聴者も参加できるランキングイベントを開催！
ほかにもサミー新機種紹介や、視聴者プレゼントなど、盛りだくさんの内容でお届けします！
■番組名：777LIVE Vol.33
■日時：2023年7月2日（日）20時から ※2時間程度
■配信ページ（YouTube）：https://www.youtube.com/watch?v=EC22JaP-T_4
■出演者
・森田悟（スパローズ）さん
┗Twitter：https://twitter.com/sparrowsmorita
・マコトさん
┗Twitter：https://twitter.com/macotomakoto
・小島みゆさん
┗Twitter：https://twitter.com/pina_8_
┗Instagram：https://www.instagram.com/_8_miyu/
・上乗恋（777パチガブ専属バーチャルライター）さん
┗Twitter：https://twitter.com/Kamijo_Ren
┗YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCVXGiGSzuMJr-FdKZq3mOzg
■サービスのご紹介
▽777TOWN.net（パソコン向け定額サービス）
・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）
・サービス利用料 / 形式：月額制（※） / 遊び放題
※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円
パチンココース月額1,100円 （全て税込）
・配信プラットフォーム：パソコン
・公式サイト：http://www.777town.net/
・SNS：https://twitter.com/777town_net
パソコンで打てる！400万人が遊ぶ巨大オンラインホール！
40メーカー、400機種以上のぱちんこ・パチスロアプリが24時間遊び放題！！
最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！
液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！
最高設定で遊技できる機能や、ぱちんこ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、
毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊びが満載！
▽777Real（スマートフォン向け無料サービス）
・サービス名称：777Real（スリーセブンリアル）
・サービス利用料 ：無料（アイテム課金制）
・対応OS ：iOS／Android
・URL ：https://app.adjust.com/q346tad
※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト ：https://www.777real.net/
・SNS ：https://twitter.com/777Realofficial
無料で遊べるぱちんこ・パチスロアプリで出玉を増やし、精算時に獲得できる景品応募用
ゲーム内通貨「PG(ピージー)」を使って、豪華景品へ応募、抽選で景品を獲得できる、
新時代のサービス！
▽777TOWN mobile（スマートフォン向け定額サービス）
・サービス名称：777TOWN mobile（スリーセブンタウンモバイル）
・対応OS：iOS、Android
・サービス利用料 / 形式：月額1,100円（税込） / 遊び放題
・URL
∟iPhone：https://itunes.apple.com/jp/app/id1449583884
∟Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja
・SNS：https://twitter.com/777townofficial
いつでもどこでもスマホで遊べる！
すべてのぱちんこ・パチスロアプリが定額で遊び放題！
さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、ゲームならではの
お楽しみ要素がいっぱい！
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/23-16:46）
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