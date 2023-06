[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

コラボオリジナルグッズやAmazonギフトカードが総勢100名様に当たる!



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』は、アニメ『SPY×FAMILY』との初コラボ開催を記念し、総勢100名様に景品が当たるキャンペーン「『SPY×FAMILY』コラボ記念 パズドラ3大ミッション」を開催いたします。





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒ http://goe.bz/20230626padpt01



https://pad-cp.gungho.jp/clb/spy-family/



パズルRPG『パズル&ドラゴンズ(通称、パズドラ)』は、アニメ『SPY×FAMILY』との初コラボを本日2023年6月26日(月)よりスタートいたしました。「ロイド&アーニャ&ヨル」といった人気キャラクターたちがコラボガチャやコラボダンジョンなどを大いに盛り上げます。



さらに、本日から初コラボ開催を記念し、総勢100名様に景品が当たるキャンペーン「『SPY×FAMILY』コラボ記念 パズドラ3大ミッション」を開催いたします。ミッションに挑戦して、『SPY×FAMILY』コラボを盛り上げましょう。



<『SPY×FAMILY』コラボ記念 パズドラ3大ミッション」概要>

キャンペーンに参加する前に、以下、3つのアカウントを事前にフォローしてください。



・パズル&ドラゴンズ_PR用公式(https://twitter.com/pad_sexy)

・pad_sexy パズル&ドラゴンズ公式(https://twitter.com/puzzdra_PR)

・『SPY×FAMILY(スパイファミリー)』アニメ公式(https://twitter.com/spyfamily_anime)





〔ミッション1.〕1日1回お題に返答せよ!







対象期間中にパズル&ドラゴンズ_PR用公式(@puzzdra_PR)からのお題ツイートに対し、「答え」を選択してツイートすれば応募完了です。お題は毎日変わり、抽選で各日10名様、合計30名様にコラボオリジナルの景品が当たります。



【景品/当選者数】

おしゃべりアクリルスタンド<アーニャ・フォージャー(制服)>/30名様

【期間】2023年6月26日(月) ~ 2023年6月28日(水)

※お題は毎日0時に切り替わります。

※6月26日(月)のみ11:00から開始します。





〔ミッション2.〕確実にリツイートせよ!







パズル&ドラゴンズ_PR用公式(@puzzdra_PR)による対象のツイートとキャンペーンハッシュタグ(#アーニャぱずるがんばるます、#SPY_FAMILY、#パズドラ)を付けてRTすれば応募完了です。



【景品/当選者数】

スマホポーチ<アーニャ・フォージャー(制服)>/30名様

【期間】2023年6月29日(木)11:00 ~ 2023年7月3日(月)10:59





〔ミッション3.〕コラボイチオシのチーム編成を共有せよ!







コラボキャラクターを1体以上含む「チーム編成」のスクリーンショットとキャンペーンハッシュタグ(#パズドラでSPY_FAMILYコラボ、#SPY_FAMILY、#パズドラ)を付けてツイートすれば応募完了です。イチオシのチームを教えてください。



【景品/当選者数】

コラボオリジナルAmazonギフトカード(5,000円分)/40名様

【期間】2023年7月3日(月)11:00 ~ 2023年7月9日(日)23:59





あわせて、「SPY×FAMILYコラボ!Twitterいいねキャンペーン」を実施いたします。皆様からの「いいね」が集まると、「SPY×FAMILYコラボガチャ」×5連をゲットできるチャンスです。ぜひご参加ください。

アニメ『SPY×FAMILY』とのコラボは、2023年7月10日(月)9:59までです。どうぞお楽しみください。



▼『SPY×FAMILY』コラボ特設サイト

https://pad.gungho.jp/member/collabo/spy-family/2306/

▼『SPY×FAMILY』コラボ開催期間

2023年6月26日(月)10:00 ~ 2023年7月10日(月)9:59



▼『SPY×FAMILY』公式ウェブサイト

https://spy-family.net/

▼コピーライト表記

(C)遠藤達哉/集英社・SPY×FAMILY製作委員会





▶▶『パズル&ドラゴンズ』のダウンロードはコチラ ⇒⇒⇒http://goe.bz/20230626padpt01







パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末

・Amazon Fireタブレットの推奨端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは9000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

コピーライト表記 :(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android™、Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/26-14:16)