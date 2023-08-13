［マーベラス］

2年目最初のオーディオコメンタリは、「遊☆戯☆王シリーズ」初出演のあの人気声優が参戦。Youtubeにて試聴動画公開中！！



オーディオコメンタリーにユウディアス・ベルギャー役のランズベリー・アーサー、竜宮フェイザー役の田邊幸輔、

竜宮トレモロ役の林勇を迎えた豪華映像特典つき！！

10/25(水)発売のTVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」Blu-ray&DVD DUEL-5 予約受付中！！

ご予約はこちらから⇒ https://www.marv.jp/special/yugioh_gorush/





ランズベリー・アーサー、田邊幸輔、林勇参戦！！コメンタリー試聴動画公開中！！







<コメンタリーキャスト>

ユウディアス・ベルギャー役：ランズベリー・アーサー

竜宮フェイザー役：田邊幸輔

竜宮トレモロ役：林勇

アニメ描き下ろしパッケージイラスト









『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「セレブローズ・マジシャン」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）







商品情報





商品名：『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』Blu-ray＆DVD DUEL‐5

発売日：2023年10月25日（水）

価格・仕様：

Blu-ray：￥21,780（税抜価格 ￥19,800）【MJHX-02029】

DVD：￥19,580（税抜価格 ￥17,800）【MJHD-05025】

収録話：第52～64話

初回特典：

・アニメ描きおろし特製三方背ケース

・『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「セレブローズ・マジシャ」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）

・リーフレット（２つ折り）

映像特典：

・オーディオコメンタリー（第64話）

・ノンクレジットオープニング2(第57話)

・ノンクレジットオープニング2(第60話)

・ノンクレジットエンディング3(第52話)



<コメンタリーキャスト>

ユウディアス・ベルギャー役：ランズベリー・アーサー、竜宮フェイザー役：田邊幸輔、竜宮トレモロ役：林勇



※初回特典は無くなり次第終了となります。

※初回特典付き商品を確実にお買い求めいただくには、2023年8月18日までのご予約を推奨致します。

※絵柄及び商品の仕様等は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。



発売／販売元：株式会社マーベラス

TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!」Blu-ray&DVD 公式サイト

www.marv.jp/special/yugioh_gorush/



(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/13-11:16）