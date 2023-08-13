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『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』BD&DVD第5巻オー…

『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』BD&DVD第5巻オーディオコメンタリーキャスト、描き下ろしジャケット&初回特典ラッシュデュエルカード「セレブローズ・マジシャン」特別イラストVer.絵柄解禁！！

［マーベラス］

2年目最初のオーディオコメンタリは、「遊☆戯☆王シリーズ」初出演のあの人気声優が参戦。Youtubeにて試聴動画公開中！！

オーディオコメンタリーにユウディアス・ベルギャー役のランズベリー・アーサー、竜宮フェイザー役の田邊幸輔、
竜宮トレモロ役の林勇を迎えた豪華映像特典つき！！
10/25(水)発売のTVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！」Blu-ray&DVD DUEL-5 予約受付中！！
ご予約はこちらから⇒ https://www.marv.jp/special/yugioh_gorush/


ランズベリー・アーサー、田邊幸輔、林勇参戦！！コメンタリー試聴動画公開中！！



<コメンタリーキャスト>
ユウディアス・ベルギャー役：ランズベリー・アーサー
竜宮フェイザー役：田邊幸輔
竜宮トレモロ役：林勇
アニメ描き下ろしパッケージイラスト




『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「セレブローズ・マジシャン」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）



商品情報


商品名：『遊☆戯☆王ゴーラッシュ！！』Blu-ray＆DVD DUEL‐5
発売日：2023年10月25日（水）
価格・仕様：
Blu-ray：￥21,780（税抜価格 ￥19,800）【MJHX-02029】
DVD：￥19,580（税抜価格 ￥17,800）【MJHD-05025】
収録話：第52～64話
初回特典：
　・アニメ描きおろし特製三方背ケース
　・『遊戯王ラッシュデュエル』特典カード「セレブローズ・マジシャ」特別イラストVer.（ウルトラレアパラレル仕様）
・リーフレット（２つ折り）
映像特典：
・オーディオコメンタリー（第64話）
・ノンクレジットオープニング2(第57話)
・ノンクレジットオープニング2(第60話)
・ノンクレジットエンディング3(第52話)

<コメンタリーキャスト>
ユウディアス・ベルギャー役：ランズベリー・アーサー、竜宮フェイザー役：田邊幸輔、竜宮トレモロ役：林勇

※初回特典は無くなり次第終了となります。
※初回特典付き商品を確実にお買い求めいただくには、2023年8月18日までのご予約を推奨致します。
※絵柄及び商品の仕様等は変更になる可能性がございます。予めご了承下さい。

発売／販売元：株式会社マーベラス
TVアニメ「遊☆戯☆王ゴーラッシュ!!」Blu-ray&DVD 公式サイト
www.marv.jp/special/yugioh_gorush/

(C)スタジオ・ダイス／集英社・テレビ東京・KONAMI

企業プレスリリース詳細へ （2023/08/13-11:16）

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