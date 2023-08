[株式会社ベイクルーズ]





この度、株式会社ベイクルーズ(本社:東京都渋谷区、取締役CEO:杉村 茂)が運営するJOURNAL STANDARD(ジャーナル スタンダード)より、ロサンゼルスのクリエイターコミュニティ「ADASTRALOS ANGELS(アダストラロサンゼルス)」と渋谷宇田川町の老舗レコードショップ「Manhattan Records(R)(マンハッタンレコード)」のコラボレーションアイテムにJOURNAL STANDARDが別注した限定Tシャツ、キャップ、トートバッグをリリース致します。グラフィックにはアーティスト「Kurry」を採用し、今回のコラボの為に描きおろされた、両ブランドのLOGOが冴えわたるカプセルコレクションとなっております。



また、発売日に合わせてJOURNAL STANDARD表参道 MENS店にてローンチイベントを行います。GUEST DJには、”KING OF DIGGIN”ことDJ MUROや、先日8th album"Lie-Sense"を発表したばかりのgrooveman Spotを迎え、EVENTを開催致します。当日、会場限定スペシャル企画として、ADASTRAの為に作られた楽曲、「TLKWITU grooveman Spot & Kzyboost」の7inch DUB Plateを30枚限定(シリアルナンバー入り)を合わせて発売致します。※お一人様2枚まで。予約取り置き不可となります。



【ローンチイベント詳細】









「ADASTRA x Manhattan Records(R) Launch Party」



日程:8/10(木) 19:00~21:00

場所:JOURNAL STANDARD 表参道 MENS店

※Entrance Free



【GUEST DJ】

DJ MURO

grooveman Spot







【ビジュアル】















【アイテム詳細】



Tシャツ:¥6,380-(tax in) ※3型発売、各デザイン2色ずつ展開







キャップ:¥6,050-(tax in)



トートバッグ:¥4,400-(tax in)







【展開店舗】

JOURNAL STANDARD 一部店舗

(表参道MENS店、渋谷スクランブルスクエア店、名古屋Baycres Store店、神戸店、町田店、京都店のみ販売)



オンラインストア(ベイクルーズストア)

https://baycrews.jp/item/detail/journalstandard/cutsew/23051610005110







【Kurry/カリー】

アパレル、塗装関係の職を経て、2009年よりアーティスト活動を本格的に開始。主にキャンバス画の制作を中心に、ショップ等の壁画など制作する。またミュージシャンへのデザイン提供、ファッションブランドやセレクトショップとのコラボレーションなど多面にわたり活動する。カリーの作風はアニメや音楽などのポップアイコンのイメージをうまく使い、毒っけやイタズラ心を忍ばせたユニークな作風が特長。物事に対するちょっと斜めからの見方・視点と、それを具現化する描写力を合わせもっているアーティストといえるでしょう。



【COMPANY INFORMATION】

株式会社ベイクルーズ

設立:1977 年7 月22 日(株式会社ベイクルーズ)

代表:代表取締役会長窪田祐

代表取締役CEO:杉村茂

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST

事業内容:レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

HP:http://www.baycrews.co.jp/



【JOURNALSTANDARD】

本社所在地:東京都渋谷区渋谷1-23-21 渋谷CAST

展開ブランド:JOURNAL STANDARD,J.S.Homestead,JOURNAL STANDARD TRISECT-2,JOURNAL STANDARD LESSAGE,UNFOLLOW,JOURNAL STANDARD relume

HP:http://journal-standard.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/08-19:16)