[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]

新宿バルト9| https://tjoy.jp/shinjuku_wald9#schedule-content



佐野元春の登壇決定!爆笑問題・田中裕二との夢のツーショット実現!



9月28日(木)新宿バルト9での自身のライヴ・フィルム上映前に超豪華Wゲストによる初のトークショー開催!



チケットは、新宿バルト9の券売機もしくは、新宿バルト9公式ホームページにて発売中!



先行順につき、お買い求めはお早めに!



『毎週木曜よる7時は、映画館でライヴ・フェス!』





THE LIVE IS ALIVE! 伝説は、眠らない――。



2023年、創立45周年の節目を迎えたEPICレーベル。ライヴに拘ったEPICレーベルからこれまで発表された80~90年代の珠玉のライヴ・フィルム7作品を全国19都市24カ所の映画館にて、9月21日(木)より毎週木曜よる7時から7週連続で一夜限定上映するイベント『EPICレコード創立45周年記念 毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023 -THE LIVE IS ALIVE!-』がいよいよ開催される。







その第二弾・9月28日(木)佐野元春『See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993』の新宿バルト9の上映時に佐野元春本人の登壇も決定、爆笑問題の田中裕二との超豪華Wゲストによるトークショーを開催する。



爆笑問題の田中裕二は自他ともに認める佐野元春の大ファンで、今年6月18日放送のレギュラー番組「爆笑問題の日曜サンデー」に佐野元春がゲスト出演した際も多大な影響を受けたと話し、佐野元春のキャリアに絡めたディープなエピソードを披露している。また、2021年に入院した際、佐野元春から送られた直筆の手紙を今も家宝として大切に保管していることも打ち明けている。上映当日はこのライヴ・フィルムにまつわる話はもちろんのこと、長年にわたる佐野元春への思い入れなど、さまざまなテーマで語っていただく予定だ。これまで互いのラジオ・レギュラー番組等にゲスト出演するなどの交流もあったが、オーディエンスの前にこの二人が揃って登場するのはこれが初めて。極めて貴重な機会となるのは言うまでもないだろう。





この佐野元春×田中裕二(爆笑問題)の登壇トークショーも見られる上映チケットは、新宿バルト9場内の券売機および公式ホームページ(https://tjoy.jp/shinjuku_wald9)にて販売中。売り切れ必至の特別上映! 先着順につき、お買い求めはお早めに!!



『毎週木曜よる7時は、映画館でライヴ・フェス!』



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇







■9月28日(木)上映 佐野元春『See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993』トレイラー

URL : https://www.youtube.com/watch?v=3GfgdQ7u48I



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇





EPIC レーベル創立45周年記念

佐野元春ライヴ・フィルム『See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993』

(劇場版5.1chデジタル・リマスター)一夜限りのプレミアム上映

at毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023

【2023年/日本/DCP/4:3/劇場版5.1chデジタル・リマスター/128分】



日時|2023年9月28日(木)

開映|19:00

前売|3,300円(税込)

当日|4,000円(税込)

登壇|佐野元春・田中裕二(爆笑問題)/司会:中谷祐介(ぴあ)

*新宿バルト9のみ、上映前に登壇がございます。

*登壇は、予告なく変更になる場合がございます。また都合により、登壇が中止になる場合もございます。





入場者プレゼント|佐野元春 特製佐野元春ライヴ・フィルム『See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993』のアートワークをあしらったA5サイズのデカッ!ステッカー

※ご来場の映画館にて、入場時にもれなくプレゼント致します。※デザインは変更になる場合がございます。







佐野元春(Motoharu Sano/さのもとはる)プロフィール

1956年、東京生まれ。1980年、レコーディング・アーティストとして始動。83 ~ 84年のニューヨーク生活を経た後、DJ、雑誌編集など多岐にわたる表現活動を展開、1992年、アルバム『スイート 16』で日本レコード大賞アルバム部門を受賞。2004 年に独立レーベル「DaisyMusic」を始動し現在に至る。代表作品に『サムデイ』(1982)、『ビジターズ』(1984)、『スウィート 16』(1992)、『フルーツ』(1996)、『ザ・サン』(2004)、『ZOOEY』(2013) 、『Blood Moon』(2015)、『今、何処』(2022)がある。



※3歳以上有料/3歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。※新型コロナ感染症の感染動向等に関し、今後の情勢に応じて変更となる場合や、各映画館で対応が異なる場合がございますので予めご了承ください。







田中 裕二



生年月日:1965年1月10日

出身地:東京都

血液型:B型

学歴:1985年 日大芸術学部演劇科中退







1988年爆笑問題結成。

政治から芸能界まで様々な社会現象を斬る漫才は、若者だけでなく幅広い年齢層に支持されている。

93年度「NHK新人演芸大賞」で漫才では初めて大賞受賞。

それ以降も、国立演芸場花形演芸会銀賞、ゴールデン・アロー芸能賞、

芸術選奨文部科学大臣賞などを受賞。

2020年には第57回ギャラクシー賞ラジオ部門DJパーソナリティー賞を受賞した。

https://www.titan-net.co.jp/talent/bakushomondai/



映画に関する詳細|劇場のホームページ、もしくは、『毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023』上映特設サイトをご確認ください。

『毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023』上映特設サイト|URL|https://www.110107.com/maimoku



<<上映劇場 全国19都市24館>>





1. 北海道|札幌シネマフロンティア

2. 宮城|MOVIX仙台

3. 群馬|ユナイテッド・シネマ前橋

4. 茨城|ユナイテッド・シネマ水戸

5. 埼玉|MOVIXさいたま

6. 東京|新宿バルト9

7. 東京|T・ジョイ PRINCE 品川

8. 東京|MOVIX亀有

9. 東京|シネマシティ・シネマツー

10. 千葉|T・ジョイ蘇我

11. 神奈川|横浜ブルク13

12. 新潟|T・ジョイ新潟万代

13. 石川|ユナイテッド・シネマ金沢

14. 静岡|静岡東宝会館

15. 愛知|ユナイテッド・シネマ豊橋

16. 愛知|ミッドランドスクエア シネマ

17. 奈良|ユナイテッド・シネマ橿原

18. 京都|T・ジョイ京都

19. 大阪|T・ジョイ梅田

20. 大阪|なんばパークスシネマ

21. 兵庫|OSシネマズ神戸ハーバーランド

22. 広島|広島バルト11

23. 福岡|T・ジョイ博多

24. 熊本|ユナイテッド・シネマ熊本



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇



【第二弾】9月28日(木)上映

佐野元春ライヴ・フィルム『See Far Miles Tour Part II Live at Yokohama Arena 1993』

【2023年/日本/DCP/4:3/劇場版5.1chデジタル・リマスター/128分】



1992年発表の代表作のひとつ、アルバム『SWEET16』(8th)を引っ提げての全国ツアー『See Far Miles Tour part II』の千秋楽である1993年1月24日に行われた横浜アリーナ公演を収録。唯一無二のロック・パフォーマー佐野元春と盟友ザ・ハートランドとのライヴの最高の瞬間を伝えている。

「誰かが君のドアを叩いている」「ワイルド・ハーツ」「ロックンロール・ナイト」「約束の橋」「インディビジュアリスト」「エイジアン・フラワーズ」「また明日…」「サムデイ」の8曲が追加され、全20曲128分収録のヴァージョン・アップ版。









セットリスト|





1|プロローグ~See far Milesのテーマ

2|ぼくは大人になった

3|コンプリケーション・シェイクダウン

4|シェイム - 君を汚したのは誰

5|ニューエイジ

6|ハートビート

7|彼女の隣人

8|ボヘミアン・グレーブヤード

9|ミスター・アウトサイド

10|スウィート16

11|誰かが君のドアを叩いてる(★)

12|ワイルド・ハーツ(★)

13|ロックンロール・ナイト(★)

14|約束の橋(★)

15|レインボー・イン・マイ・ソウル

16|新しい航海

17|インディビジュアリスト(★)

18|エイジアン・フラワーズ(★)

19|また明日...(★)

20|サムデイ(★)



1993年1月24日・横浜アリーナ





(★)印|追加収録曲



































企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-18:46)