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堀ちえみデビュー40周年、高音質最新リマスター復刻。全223…

堀ちえみデビュー40周年、高音質最新リマスター復刻。全223曲が2月8日一斉配信開始！

［株式会社ポニーキャニオン］




デビュー40周年を迎えた堀ちえみの『堀ちえみ 40周年アニバーサリー CD/DVD-BOX』が本日2月8日(水)発売。1982年のデビュー以来、ポニーキャニオンからリリースした全楽曲と映像を網羅。高音質UHQCD仕様で最新リマスター復刻されたCD13枚にDVD1枚、直筆メッセージを含む124ページのブックレット付きのBOXセット（完全限定生産商品）となっている。

更にBOXセットの発売に合わせ、ポニーキャニオンからの全シングル21枚、オリジナル・アルバム10枚、ライブ・アルバム1枚、ベスト・アルバム4枚に収録された全楽曲223曲のサブスク一斉配信が開始！
Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Music Unlimited、YouTube Music、AWA、その他主要ストリーミングサービスで聴ける。

リリース当時の雰囲気そのままに歌いきるという『デビュー40周年記念ライブ』が、2月は東京、4月には大阪で開催されることも話題を集めている。ポニーキャニオン発売作品を１つに初集約した貴重なコンプリートBOXセットや一斉配信で当時の思い出にも浸りながら、ライブでは現在の彼女の魅力をぜひ体感してほしい。

◆リリース情報
堀ちえみ 40周年アニバーサリー CD/DVD-BOX特設サイト
https://horichiemi40th.ponycanyon.co.jp/

『堀ちえみ 40周年アニバーサリー CD/DVD-BOX』
2023年2月8日(水)発売
価格：24,200円（税込）
品番：PCCA-06177
仕様：CD13枚（UHQCD）＋DVD1枚＋124ページブックレットをBOXに封入＜完全限定生産＞

◆配信
全223曲一斉配信開始
https://lnk.to/Hori_Chiemi

■デビュー40周年記念ライブ情報
2023年2月15日（水）東京・かつしかシンフォニーヒルズ　開場18:00 ／ 開演19:00（チケット完売）
2023年4月7日（金）大阪・フェニーチェSACAY　　開場18:00 ／ 開演19:00

【堀ちえみリンク】
■オフィシャルブログ「hori-day」：http://ameblo.jp/horichiemi-official
■オフィシャルInstagram：＠HORICHIEMIOFFICIAL
■オフィシャルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCk3NgJikHI8N0_N8b3QsO1g



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/09-16:46）

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