［株式会社ポニーキャニオン］







デビュー40周年を迎えた堀ちえみの『堀ちえみ 40周年アニバーサリー CD/DVD-BOX』が本日2月8日(水)発売。1982年のデビュー以来、ポニーキャニオンからリリースした全楽曲と映像を網羅。高音質UHQCD仕様で最新リマスター復刻されたCD13枚にDVD1枚、直筆メッセージを含む124ページのブックレット付きのBOXセット（完全限定生産商品）となっている。



更にBOXセットの発売に合わせ、ポニーキャニオンからの全シングル21枚、オリジナル・アルバム10枚、ライブ・アルバム1枚、ベスト・アルバム4枚に収録された全楽曲223曲のサブスク一斉配信が開始！

Apple Music、Spotify、LINE MUSIC、Amazon Music Unlimited、YouTube Music、AWA、その他主要ストリーミングサービスで聴ける。



リリース当時の雰囲気そのままに歌いきるという『デビュー40周年記念ライブ』が、2月は東京、4月には大阪で開催されることも話題を集めている。ポニーキャニオン発売作品を１つに初集約した貴重なコンプリートBOXセットや一斉配信で当時の思い出にも浸りながら、ライブでは現在の彼女の魅力をぜひ体感してほしい。



◆リリース情報

堀ちえみ 40周年アニバーサリー CD/DVD-BOX特設サイト

https://horichiemi40th.ponycanyon.co.jp/



『堀ちえみ 40周年アニバーサリー CD/DVD-BOX』

2023年2月8日(水)発売

価格：24,200円（税込）

品番：PCCA-06177

仕様：CD13枚（UHQCD）＋DVD1枚＋124ページブックレットをBOXに封入＜完全限定生産＞



◆配信

全223曲一斉配信開始

https://lnk.to/Hori_Chiemi



■デビュー40周年記念ライブ情報

2023年2月15日（水）東京・かつしかシンフォニーヒルズ 開場18:00 ／ 開演19:00（チケット完売）

2023年4月7日（金）大阪・フェニーチェSACAY 開場18:00 ／ 開演19:00



【堀ちえみリンク】

■オフィシャルブログ「hori-day」：http://ameblo.jp/horichiemi-official

■オフィシャルInstagram：＠HORICHIEMIOFFICIAL

■オフィシャルYouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCk3NgJikHI8N0_N8b3QsO1g







企業プレスリリース詳細へ （2023/02/09-16:46）