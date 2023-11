[テレビ大阪株式会社]

テレビ大阪が制作した 真夜中ドラマ「湯遊ワンダーランド」(2023年7月~9月放送)が

この度「Saunner of the Year 2023」を受賞いたしました!

「Saunner of the Year」とは…ととのえ親方”松尾大氏が代表を務める、プロサウナー集団[TTNE]が

毎年11月11日の”ととのえの日”に発表する名誉ある賞で、サウナで汗をかくだけに留まらず、

“プロサウナー”としてサウナのために汗をかき、サウナ啓蒙活動に貢献した11名(団体・企業)を表彰するものです。

特典映像満載の「湯遊ワンダーランド」DXD-BOXは来年2月2日(金)発売予定、

女性目線のおすすめサウナ満載の「ドラマ公式サウナガイド」は絶賛発売中です!







女性サウナ漫画の金字塔を実写化した「湯遊ワンダーランド」は

サウナの魅力と独特のシュールな世界観が絡み合う新感覚ドラマとして大きな話題を呼びました。



【受賞のコメント】

プロデューサー:石田雄作(テレビ大阪)

サウナ界を代表する方々に仲間入りさせていただき、大変嬉しく思います。

キャストのみなさん、そしてスタッフとともに原作の素敵な世界観と

女性サウナーのリアルを忠実に描こうと、いわば挑戦的にこのドラマを制作してきました。

その作品がこのような栄えある賞をいただき、少しでもサウナ界に貢献できたのかなとホッとしております。

多くのサウナ施設にご協力いただき完成した作品ですので、改めて本当にありがとうございました。



【参考】

過去の主な「Saunner of the Year」受賞者(団体)

個人

高橋茂雄(サバンナ)

藤森慎吾

サウナ田ヒロユキ※ロバート・秋山竜次

清水みさと

団体

(C)「サ道」製作委員会 (テレビ東京ドラマ)

(C)「サ道2021」製作委員会 (テレビ東京ドラマ)

映画「サウナのあるところ」

ポカリスエットイオンウォーター

日本サウナ学会



DVD-BOX





「湯遊ワンダーランド」DVD-BOXが2024年2月2日に発売決定!

全12話の本編映像に加え、ここでしか見られないメイキング、記者会見の模様、

原作者・まんきつ先生と清水みさとさんの女子サウナー対談などの特典映像あり。



【商品情報】

商品名:「湯遊ワンダーランド」DVD-BOX

発売日:2024年2月2日(金)

予定価格:16,720円(税込)

DVD の予約はこちら

https://lnk.to/yuyu_wonderland



ドラマ公式サウナガイド





“きつこ気分”を味わえるミニトリップ5選からサウナ聖地巡礼まで!

女性目線のおすすめサウナ満載の決定版ガイドブック!!

ドラマを観て、サウナに興味を持った方、初めてサウナに行ってみたという方に、

ドラマの世界観を追体験しながらサウナの奥深い魅力にたっぷり触れていただく必見の一冊。

サウナ専門媒体「SAUNA BROS.」も全面協力!

原作者・まんきつ先生のスペシャルインタビューほか 盛りだくさんの内容でお届けします。



【商品情報】

商品名:「ドラマ『湯遊ワンダーランド』 公式サウナガイドきつことととのう初めてのサウナ」

発売中

定価:1,800円(税込)

発行:東京ニュース通信社

オフィシャルブックの購入はこちら

<amazon 購入ページ> https://www.amazon.co.jp/dp/486701687X

<honto 購入ページ> https://honto.jp/netstore/pd-book_32732111.html



番組概要





ネタが浮かばず、悪夢に悩まされる日々を送っていた漫画家・きつこ(ともさかりえ)。

ある日、弟(須賀健太)から「顔がよどんでる。毒がまわってる」と指摘される。

「サウナに行って汗をかけ。毒を抜け」という助言を受けて銭湯に通い始めるが、

そこには銭湯のマナーにうるさいババア=ヌシ(大島蓉子)が待ち受けていた…。

銭湯を牛耳るヌシの魔の手を掻い潜り、さまざまな女湯で展開されるガールズトークに耳をそば立てながら、サウナの先に待つ“水風呂という快楽”を目指して突き進む。

一筋縄ではいかない曲者も加わり、退屈だったまんきつの日常はドライブしていく…。









番組情報





<番組名> 真夜中ドラマ「湯遊ワンダーランド」

<放送日時> 2023年7月15日放送スタート

〇テレビ大阪

毎週土曜 深夜24:55~25:25

〇BSテレ東(BS7.ch)/BSテレ東4K(4K7.ch)

毎週土曜 深夜24:00~24:30

※「Lemino」で1週間独占先行配信

<出演> ともさかりえ 須賀健太 岩井七世 樋口日奈 川島潤哉 他

<原作> まんきつ「湯遊ワンダーランド」(扶桑社)

<監督> 熊坂出 葛谷朱美 佐々木梢(PROTX)

<脚本> 舘そらみ 我人祥太

<プロデューサー> 石田雄作(テレビ大阪) 佐々木梢(PROTX)

<プロデュース> 岡本宏毅(テレビ大阪)

<話数> 30分×12本

<制作> テレビ大阪/PROTX

<製作著作> 「湯遊ワンダーランド」製作委員会

<番組HP> https://www.tv-osaka.co.jp/yuyu_wonderland/

<公式Twitter> https://twitter.com/tvo_mayodora



