EPICレーベル創立45周年記念上映企画第二弾としてTM NETWORK、佐野元春、エレファントカシマシ、渡辺美里、The Street Slidersほかライヴに拘ったEPICレーベルからこれまで発表された80~90年代の珠玉のライヴ・フィルム7作品を 9月21日(木)より毎週木曜よる7時から7週連続一夜限定で上映するイベント『EPIC レコード創立45周年記念 毎木7ライヴ・フィルム・フェスティヴァル2023 -THE LIVE IS ALIVE!-』が全国19都市24カ所の映画館にてスタートを切った。





第1弾はTM NETWORKの代表的ライヴで1989年8月30日に横浜アリーナで行われた『CAMP FANKS '89 at YOKOHAMA ARENA』。"CAROL"というストーリーを小説・CDアルバム・ライヴが連動して展開するという大型メディアミックスは、今でも斬新かつ画期的手法として語られている作品。上映前に、TRFデビュー30周年を迎えたDJ KOOが特別ゲストとして登壇。



この日、T・ジョイ PRINCE品川(東京都港区)には、TM NETWORKフリークを代表してDJ KOO(TRF)が上映前にゲスト登壇。TM NETWORKの3人と関係の深いDJ KOOは小室哲哉や宇都宮隆のものまねを交えつつ、限られた時間の中でTM NETWORKメンバーとのエピソードの数々、TM NETWORKでのダンスミュージックへのアプローチについて、小室哲哉との出会い、TRFでの共同作業などの話を熱く語ると、最後に本作『CAMP FANKS '89 at YOKOHAMA ARENA』の見どころを「JUST ONE VICTORY」と断言。DJ KOOならではの熱いトークは詰めかけた観客を大いに沸かせた。





続く上映本編、場内はライヴ会場さながらの一体感を生み出し、約2時間半の中で大きな拍手と歓声が響いていた。第1弾は盛況のうちに終了した。



本上映の詳しいレポートは、『毎木7』特設ページにて公開中!なお9/28の第2弾は、佐野元春「See Far Miles Tour Part2」を上映。新宿バルト9には、佐野元春と爆笑問題・田中裕二の超豪華ゲスト2人の登壇が発表された!



