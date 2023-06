[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

今年はeスポーツ大会やイベントをオフラインで開催!最新グッズも登場!ゲーム内には新たなモードの実装決定!



ご好評いただいておりますパズルRPG『パズル&ドラゴンズ』は、2023年6月16日(金)に「パズドラ公式放送 ~2023 夏直前スペシャル~」を放送し、今夏より予定しているイベントやグッズ、ちょっと先の開発情報などの最新情報を発表いたしました。





https://youtu.be/1fla4d6BQo4



【発表内容】

eスポーツ情報







「吉本興業 presents パズドラ プレミアシリーズ2023」開催!

吉本興業が主催する新たな『パズドラ』のeスポーツ大会です。

プロ選手のみが参加可能な「マスタートーナメント」とプロ、アマチュアを問わず参加が可能な「チャレンジトーナメント」の2種類があります。どちらも上位入賞すると賞金が獲得できます。





「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA パズドラ部門」開催!



都道府県No.1を決定する全国大会が今年も行われます。本戦は2023年11月25日(土)、26日(日)に鹿児島県で開催されます。参加を希望される方は、本日、2023年6月19日(月)から始まるエントリー期間中に忘れずにエントリーし、まずはオンラインで行われる全国予選で上位入賞を目指しましょう。







「ガンホーツアー2023」開催!



全国7カ所にてオフラインイベントを開催いたします。2023年8月19日(土)に愛知県を皮切りにスタートし、広島県、大阪府、宮城県、福岡県、千葉県、鹿児島県にて順次、各地を巡ります。お近くにお寄りの際には、ご家族、ご友人とお誘いあわせの上、ご来場ください。



グッズ情報







「ヴァイスシュヴァルツ」にて『パズル&ドラゴンズ』が好評発売中!

2人で対戦して遊ぶトレーディングカードゲーム「ヴァイスシュヴァルツ」より、現在、「ブースターパック パズル&ドラゴンズ」と「トライアルデッキ パズル&ドラゴンズ」が好評発売中です。本編とあわせてこちらもお楽しみください。



+297プロジェクト情報







「パズドラウエハース 11th ANNIVERSARY」が7月に登場!

2023年7月17日(月)より、『パズドラ』11周年を記念したカード付きウエハースが、全国量販店お菓子売り場などに順次登場します。「ゴッドフェス」や「幻画師シリーズ」などの人気モンスターがラインナップされているメタリックプラカードは全部で26種類。特典カードとして+2970ポイントと「2連ガチャドラ」が獲得できる「モンスターメモリーカード」もあります。※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。



ちょっと先の開発情報





新たなモードの実装決定!

最大4人でプレイができる新モード「4人でガチ【対戦】」が登場します。対戦相手は全国のプレイヤーと対戦できる「オートマッチ」と部屋を作って特定のプレイヤーと遊べる「ルームマッチ」があり、「ルームマッチ」では1~3試合まで対戦数を選ぶことができます。ランダムに選ばれたダンジョンに、使用できるモンスターの中から チームを編成して挑戦します。プレイヤーが全員クリアまたは制限時間になると対戦が終了となり、各スコアの合計スコアで順位が決定します。



本モードは「全国都道府県対抗eスポーツ選手権 2023 KAGOSHIMA」でも使用予定です。今夏の実装にご期待ください。



なお、「パズドラ公式放送 ~2023 夏直前スペシャル~」では、「新モード」以外にも、今後予定されているちょっと先の開発情報をはじめ、ゲーム内イベント、「+297プロジェクト」、新モンスターや最新コラボ情報など、幅広い内容でお届けしております。

まだご覧になっていない方、もう一度ご覧になりたい方はぜひご視聴ください。

【特設サイト】https://pad.gungho.jp/member/live/2306/



パズル&ドラゴンズ』基本情報







タイトル:パズル&ドラゴンズ

ジャンル:パズルRPG

対応機種:

・iOS11.0以降の対応端末

・Android OS 7.0以降の対応端末 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト: https://pad.gungho.jp/

特徴:お気に入りのモンスターと一緒に、パズルで冒険する定番パズルRPG!登場するモンスターは9000種類以上!自分だけの最強チームを作り、強敵が待ち受けるダンジョンに挑むのは君だけじゃない!

他のプレイヤーとフレンドになって一緒に冒険しよう!

コピーライト表記 :(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



