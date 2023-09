[株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ レガシープラス]



いま、日本のみならず欧州をはじめ世界各国でも話題の“和ジャズ”。その中でも質量ともにメインストリームといえる"TBM"(スリー・ブラインド・マイス)レーベルから、「夜ジャズ」シリーズでもおなじみのレコード番長/DJ”須永辰雄”氏による選曲/監修のコンピレーションが、LP(2枚組)とCD(2枚組)で同時発売。



現役著名DJによる、かつてない新鮮なセレクトと、レーベルを網羅したガイド的コンセプトで、ジャズ・ファン、ビギナーを問わず、手に取りやすい作品となっている。また、LPは完全生産限定盤なので、予約購入をお勧めします!!



須永辰緒



“須永辰緒”氏コメント

和ジャズを代表するTBMレーベルを、DJ/プロデューサーの耳でその歴史を紐解きながら選曲する機会を頂いた。レーベルを象徴する「若く」「熱い」演奏の数々は、世界同時進行で更新される「新感覚のJAZZ」の源流ともなるもので、再評価も著しく海外からも熱い視線を送られ続けている。いまのダンスフロアは「踊る」ことからの呪縛を解かれ自由を獲得し、単なる「踊れるジャズ」が次のフェーズに入ったことから、このコンピレーション・アルバムは期せずしてリンクしている。



~商品概要~

発売日:2023.11.08 CD、LP同時発売!!



『Rebirth of "TBM" The Japanese Deep Jazz Compiled by Tatsuo Sunaga』CDジャケ写



(CD)

タイトル:『Rebirth of "TBM" The Japanese Deep Jazz Compiled by Tatsuo Sunaga』

品番:MHCL 3042~3

価格:¥3,080(tax in)

仕様:2枚組、全18曲収録

ライナーノーツ執筆:小川隆夫

収録楽曲(LPと一部異なります。)

[Disc 1]

1. ナルディス/菊地雅章、金井英人、富樫雅彦

2. ウマ・ビー・ミー/中村照夫グループ

3. サンセット・オン・ザ・ストリート/和田 直クインテット+1

4. オン・グリーン・ドルフィン・ストリート/中本マリ~横内章次セクステット

5. サンデイ・シング/宮間利之とニュー・ハード

6. トーンズ・フォー・ジョーンズ・ボーンズ/辛島文雄トリオ

7. ドラゴン・ガーデン/ティー&カンパニー

8. ステラ・バイ・スターライト/松本英彦カルテット

9. 黄昏/市川秀男トリオ



[Disc 2]

1. パートIV アンデルセンの幻想~北欧組曲より/三木敏悟、高橋達也と東京ユニオン

2. 流氷/日野元彦カルテット+1

3. イン・ア・リトル・スプリング・ワルツ/水橋 孝カルテット

4. ア・ニュー・シェイド・オブ・ブルー/宮本直介セクステット

5. デリックス・ダンス/中村照夫グループ

6. フィール・ライク・メイキン・ラヴ/鈴木 勲セクステット

7. ジーズ・シングス/高柳昌行セカンド・コンセプト

8. 白鷺/原 信夫とシャープス&フラッツ

9. ア・タイム・フォー・アス ~ ロミオとジュリエット愛のテーマ ~/森 剣治カルテット



※商品予約URL

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MHCL000003042&cd=MHCL000003042











『Rebirth of "TBM" The Japanese Deep Jazz Compiled by Tatsuo Sunaga』 [Vinyl Edition] ジャケ写





(LP)

タイトル:『Rebirth of "TBM" The Japanese Deep Jazz Compiled by Tatsuo Sunaga』 [Vinyl Edition]

品番:MHJL 290~1

価格:¥6,050(tax in)

仕様:2枚組、全11曲収録

ライナーノーツ執筆:小川隆夫

収録楽曲(CDと一部異なります。)

[Disc 1 / Side A]

1. デリックス・ダンス/中村照夫グループ

2. ナルディス/菊地雅章、金井英人、富樫雅彦 *

[Disc 1 / Side B]

1. トーンズ・フォー・ジョーンズ・ボーンズ/辛島文雄トリオ

2. ア・ニュー・シェイド・オブ・ブルー/宮本直介セクステット

3. サンセット・オン・ザ・ストリート/和田 直クインテット+1



[Disc 2 / Side C]

1. フィール・ライク・メイキン・ラヴ/鈴木 勲セクステット

2. サンデイ・シング/宮間利之とニュー・ハード

3. レイディ T/福井五十雄カルテット

[Disc 2 / Side D]

1. グリーン・キャタピラー/今田 勝トリオ+2

2. 処女航海/高橋達也と東京ユニオン

3. エイント・ナッスィン・ニュー・アンダー・ザ・サン/細川綾子 with 宮間利之とニュー・ハード

* = MONO



※商品予約URL

https://www.sonymusicshop.jp/m/item/itemShw.php?utm_source=os&utm_medium=owned&utm_campaign=MHJL000000290&cd=MHJL000000290



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-18:16)