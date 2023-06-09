阿久津真央、嵐がゲスト出演！6月14日（水）20時から「77…
［株式会社サミーネットワークス］
株式会社サミーネットワークスは、ぱちんこ・パチスロがパソコン、スマホで打てる「777TOWN（スリーセブンタウン）」、無料で遊んで豪華景品がもらえるスマホ向けサービス「777Real（スリーセブンリアル）」の生放送を、2023年6月14日（水）20時から配信いたします。
ライターの「嵐」さん、タレントの「阿久津真央」さんをゲストに迎え、
大人気の「スマスロ北斗の拳」の出玉バトルや話題の「GAPOLI」の情報をお届けします！ぜひご視聴ください！
ほかにもサミー新機種紹介や、視聴者プレゼントなど、盛りだくさんでお届けします！
■番組名 ： 777LIVE Vol.32
■日時 ： 2023年6月14日（水）20時から ※2時間程度
■配信ページ（YouTube） ： https://www.youtube.com/watch?v=sYR_6PB2DNA
■出演者
・森田悟（スパローズ）さん
┗Twitter ： https://twitter.com/sparrowsmorita
・嵐さん
┗Twitter ： https://twitter.com/anotherarashi
・阿久津真央さん
┗Twitter ： https://twitter.com/mao_akutsu
┗Instagram ： https://www.instagram.com/akutsumao/?hl=ja
・上乗恋（777パチガブ専属バーチャルライター）さん
┗Twitter ： https://twitter.com/Kamijo_Ren
┗YouTube ： https://www.youtube.com/channel/UCVXGiGSzuMJr-FdKZq3mOzg
■サービスのご紹介
▽777TOWN.net（パソコン向け定額サービス）
・サービス名称：777TOWN.net（スリーセブンタウンドットネット）
・サービス利用料 / 形式：月額制（※） / 遊び放題
※パチパチコース月額1,980円パチスロコース月額1,100円
パチンココース月額1,100円 （全て税込）
・配信プラットフォーム：パソコン
・公式サイト：http://www.777town.net/
・SNS：https://twitter.com/777town_net
パソコンで打てる！400万人が遊ぶ巨大オンラインホール！
40メーカー、400機種以上のぱちんこ・パチスロアプリが24時間遊び放題！！
最新機種から往年の名機まで、あなたの「打ちたい！」がきっと見つかる！
液晶＆役物、リールや玉の挙動はもちろん、使用楽曲やSEにいたるまで、実機を忠実に再現！
最高設定で遊技できる機能や、ぱちんこ・パチスロに登場するキャラクターのアバター、
毎週行われるイベントなど、オンラインゲームならではの遊びが満載！
▽777Real（スマートフォン向け無料サービス）
・サービス名称：777Real（スリーセブンリアル）
・サービス利用料 ：無料（アイテム課金制）
・対応OS ：iOS／Android
・URL ：https://app.adjust.com/q346tad
※上記URLはスマートフォン専用のURLです。
・公式サイト ：https://www.777real.net/
・SNS ：https://twitter.com/777Realofficial
無料で遊べるぱちんこ・パチスロアプリで出玉を増やし、精算時に獲得できる景品応募用
ゲーム内通貨「PG(ピージー)」を使って、豪華景品へ応募、抽選で景品を獲得できる、
新時代のサービス！
▽777TOWN mobile（スマートフォン向け定額サービス）
・サービス名称：777TOWN mobile（スリーセブンタウンモバイル）
・対応OS：iOS、Android
・サービス利用料 / 形式：月額1,100円（税込） / 遊び放題
・URL
∟iPhone：https://itunes.apple.com/jp/app/id1449583884
∟Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=net.sp777town.gp.portal&hl=ja
・SNS：https://twitter.com/777townofficial
いつでもどこでもスマホで遊べる！
すべてのぱちんこ・パチスロアプリが定額で遊び放題！
さらにコミュニケーションやマイページを飾るフィギュアなど、ゲームならではの
お楽しみ要素がいっぱい！
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
企業プレスリリース詳細へ （2023/06/09-17:46）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
2024年4月から始まる「医師の働き方改革」に備え、医師向け「アルバイト可能時間シミュレーション」を、民間医局コネクトにて提供開始！(06/09 18:16)
ウメダFM Be Happy!789 発達障がいをテーマとした特別番組 第2弾の放送決定 ハッタツあるある！～誰にだって凸凹はあるんちゃうの？～(06/09 18:16)
ロングコートダディ初冠番組！金井学園の学生・生徒や先生たちと一緒に福井の魅力を全国へ発信！『ロングコートダディのつるつるいっぱい学園』(06/09 18:16)
嬬恋プリンスホテル標高1,100mの高原で、ワンちゃんと一緒に宿泊して芝生のドッグランでのびのびと遊ぼう ワンちゃん同伴客室「ドッグフレンドリールーム」の営業を開始宿泊開始日：2023年7月1日（土）(06/09 18:16)
映画『リトル・マーメイド』オリジナル・サウンドトラック 6月9日（金）発売！(06/09 18:16)
スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜『ログレス』×『範馬刃牙』コラボ決定ッ！＞(06/09 18:16)
【HARDY NOIR】3名のクリエイターが表現する、BLACK FASHION SNAP(06/09 18:16)
白間美瑠、ジュリ(Rocket Punch)、YUKI(PURPLE KISS)も参戦する大注目のサバイバル！「 QUEENDOM PUZZLE 」6/13（火）22：00～ 日韓同時放送・配信！(06/09 18:16)
20周年を記念して中身が全部「おっきいハート」に！クリーミーなチーズのコクと程よい酸味が緑黄色野菜との相性ピッタリ！『赤いベジたべる ジャンボ ハッピーシーザーサラダ味』(06/09 18:16)
【Ｚ会の教室】高校受験をする中学生とその保護者さまを対象に「Ｚ会の入試分析！」を6～7月にＺ会進学教室（関西圏）で順次開催します(06/09 18:16)
TikTok、ホロライブプロダクションとのコラボ企画「#ホロの推しどこ」を開催！投稿者に限定アイコンフレームが当たるチャンス(06/09 18:16)
「ドラゴンボール ザ ブレイカーズ」シーズン3ついに開幕！ローンチPVも公開中！(06/09 18:16)
2023年度夏期 国際線路線便数計画を追加決定(06/09 18:16)
【2023年5月 主婦求人の平均時給】パート・アルバイト：『1,093円』、派遣：『1,303円』(06/09 18:16)
グローバルギア、新作なぞ解き長編ストーリー「記憶をなくした子」をリリース！記憶をなくした少女と少年の切ないストーリー(06/09 18:16)
YouTube登録者数1760万人を誇る韓国のJ.Flaが10年ぶりのアルバム「Burn The Flower」をリリース！収録曲「Invisible Me」のMVが6月9日(金)21時公開！(06/09 18:16)
【一宮市・稲沢市エリア】６/10(土)・６/11(日)限定！公式ホームページにて『見せるだけクーポン』を配布中｜ニューヨークキッチンアライリーフウォーク稲沢(06/09 18:16)
【板橋 前野町】土日限定のお得なクーポンを公式ホームページにて配布｜ラーメンあらいイオンスタイル板橋前野町フードコート１F(06/09 18:16)
【国立科学博物館】自動車排ガス浄化触媒を高耐久化する画期的な手法を開発～貴金属使用量の低減や環境負荷の軽減の鍵に～(06/09 18:16)
【2023年9月発売予定】"ストリート+パンク+CUTE"なアートユニット、Project C.K.のアクリルキーホルダー第二弾「X-CUTE コレクション アクリルキーチェーン」が登場!!️(06/09 18:16)
FDA 役員人事の変更について(06/09 18:16)
JR北海道・FDAタイアップ商品「FDAひがし北海道フリーパス」「FDAきた北海道フリーパス」を発売します！(06/09 18:16)
【赤坂エクセルホテル東急】石原裕次郎さんメモリアルフェア2023 第2弾(06/09 18:16)
MC バカリズム、和牛 水田、Da-iCE 工藤、宇垣美里ら豪華ゲストが出演！！漫画愛好家たちが勝手に部門を設定し、勝手に表彰しちゃう漫画バラエティ『勝手に！漫画アワード』大好評につき第5弾放送決定！(06/09 18:16)
バリュエンステクノロジーズ、Valuence indicator※を提供開始(06/09 18:16)
ケイアイプランニング 新たに明石営業所を開設(06/09 18:16)
ベーシック、6/22(木)10:30よりアジタス社主催のセミナー「営業DXのはじめ方」に登壇(06/09 18:16)
目黒区と連携した海洋学習・体験プロジェクトがスタート／【第1弾】豊かな多様性を実感する無人島の探索プログラムを実施しました！(06/09 18:16)
【期間限定】簿記講座 誰でも使える割引クーポン 配布中！(06/09 18:16)
いえらぶパートナーズがイタンジの「電子契約くん」とシステム連携を開始(06/09 18:16)