[株式会社ベイクルーズ]

レショップ オープンより続くコラボアイテム PIERROT PANTSに大戦モデルが登場。



発売日:8月11日(金)

発売店舗:青山店&渋谷店&WEB

価格:¥31,900 (in tax)













レショップは、オープン当初より、Leeとのコラボレーションアイテムをリリースしている。

Leeの普遍的なモデル・101をPIERROT PANTS仕様としてアレンジしてきた、特別なデニムパンツだ。



PIERROT PANTSとは、101ライダースの広告やロデオ大会の余興でピエロの衣装として使用されていたもの。

それは実際に着用することを想定されているというよりは、Leeの販促用のもので、Rodeo Clown Pantsとも呼ぶ。



本来はオーバーサイズで穿き、サスペンダーで吊る仕様だが、レショップではサスペンダーボタンにウエストアジャスターを付けて絞れるようにした。ベルトがなくても、ウェストをギュッと絞って穿けるし、サスペンダーで吊ることももちろん、ベルトで絞ることもできる。一見すると情報量の多い見た目だけれど、実際に脚を通すと、それが理にかなったものであると感じてもらえる。



そんなPIERROT PANTSは、完成度の高さと人気も相まって、7年前に企画したモデルからほぼ変更なしで展開してきた。新型のPIERROT PANTSの開発は難航していた。

そんな中で、Leeのアーカイブを深掘っていくと、カウボーイパンツの大戦モデルという存在が浮かび上がってきた。



カウボーイパンツの大戦モデルは、1942年の米国で生まれ、数年間だけ生産された。物資統制という事情のもとに考案されたため、デザインや部材が簡素化され、置き換えられたりしている。その年の前後のモデルとは異なるイレギュラーなディテールによって構成されている。



当時、Leeは他のデニムブランドに先んじてジッパーを採用していた。それが101Zだが、この統制を受けて生産休止となり、ボタンフライモデルのみが展開されることになった。

本来は真鍮や銅などを用いるフロントボタン・リヴェットは、鉄製に変更。鉄材のパーツが錆びることでの劣化も相まって違った経年変化が楽しめる。ウオッチポケットのリヴェットは省略され、バックルバックも廃止。そして特に印象的なのは、バックポケットのステッチおよび補強布の省略だろう。

違和感の塊のような佇まい。

されど、その独特の余白に魅了され、新型のPIERROT PANTSのベースに採用された。

現存数が圧倒的に少ないLeeの101大戦モデルの中から、1943年に生産されたヴィンテージの個体をベースにした。

戦中に採用された右綾のピュアインディゴのデニムを用いて、(Leeは戦後左綾デニムを採用)本来簡素化されているはずのボタンをアジャスト用に増やし、広告用ならではのポケットを省いたディテールなど、特異な一着ができあがった。

違和感がありながら、必然的で、インパクトがありながら、実用的。そんな、ちぐはぐゆえに魅力的な一本がついに発売開始になる。



ぜひ脚を通してみてください。

























ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



Lee WW2 PIERROT PANTS

発売日:8月11日(金)

発売店舗:青山店&渋谷店&WEB

価格:¥31,900 (in tax)



ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー











■会社概要

【株式会社ベイクルーズ】

設立 :1977年7月22日

代表取締役会長 :窪田 祐

取締役CEO :杉村 茂

本社所在地 :東京都渋谷区渋谷1-23-21

事業内容 :レディース・メンズのトータルファッションの企画・製造・販売・直営店の運営、飲食店の運営、インターネット通販サイトの運営、及び家具の販売

グループ会社 :株式会社LADUREE JAPON、株式会社WILL WORKS、株式会社ル・プチメック、台灣貝肯士股份有限公司、Foodies USA, Inc.

HP:http://www.baycrews.co.jp/

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/05-17:46)