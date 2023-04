[トランスコスモス]

国際基準に準じたサービス提供を展開



トランスコスモス株式会社(代表取締役共同社長:牟田正明、神谷健志)の100%子会社である大宇宙商業服務(蘇州)有限公司(本社:中国蘇州市、董事長:王 立憲、以下、トランスコスモスBPOチャイナ)は、品質マネジメントシステムへの取り組みとして、ISO 9001を取得しました。









トランスコスモスBPOチャイナは、2010年にBPO事業拡大を目的として中国蘇州に設立しました。当初はオフショアを中心としたビジネスモデルでしたが、近年では、オフショアの業務対応とともに、中国国内へのBPO事業のサービス提供を進めています。今回、さらなる品質向上を目指し、品質マネジメントシステムに関する国際規格であるISO 9001を取得しました。

この取得により、トランスコスモスBPOチャイナは、国際規格に準じたサービス提供を行い、各プロセスの最適化を進め、さらなる生産性向上、品質向上を目指します。



トランスコスモスは、今後もグローバルでのBPOサービスの提供を通じて、お客様企業の事業基盤強化を支えるサービスを提供していきます。



審査基準規格:GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

登録証番号:514103-2023-AQ-RGC-RvA

対象事業所:大宇宙商業服務(蘇州)有限公司

英語名称:Transcosmos business service outsourcing Suzhou Co., Ltd.

対象サービス:Provision of Data Processing Business in the Way of Service Outsourcing and Human Resource Management System Software Development Business

登録日:2023年1月28日



※トランスコスモスは、トランスコスモス株式会社の日本及びその他の国における登録商標または商標です

※その他、記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です



(トランスコスモス株式会社について)

トランスコスモスは1966年の創業以来、優れた「人」と最新の「技術力」を融合し、より価値の高いサービスを提供することで、お客様企業の競争力強化に努めて参りました。現在では、お客様企業のビジネスプロセスをコスト最適化と売上拡大の両面から支援するサービスを、アジアを中心に世界28の国と地域・172の拠点で、オペレーショナル・エクセレンスを追求し、提供しています。また、世界規模でのEC市場の拡大にあわせ、お客様企業の優良な商品・サービスを世界46の国と地域の消費者にお届けするグローバルECワンストップサービスを提供しています。トランスコスモスは事業環境の変化に対応し、デジタル技術の活用でお客様企業の変革を支援する「Global Digital Transformation Partner」を目指しています。(URL: https://www.trans-cosmos.co.jp)



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/20-19:16)