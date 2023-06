[ガンホー・オンライン・エンターテイメント株式会社]

アップデートでは一部アイテム作成本の素材数を調整!さらに「強化祭わんだふる」でチームを強くしよう!



アクションパズルRPG『ケリ姫スイーツ』において新イベント「夢見る乙女?のブライダルプラン」を2023年6月15日(木)より開催いたします。





https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/0615/event_kN2JE.html









本イベント期間中、限定ステージ「4姉妹ラッシュ」が登場します。アイテム作成や達成報酬などで手に入るアイテムを集めて、“理想の花嫁”の必須アイテム、ドレス「桃色ウェディング」をゲットしましょう。



ドレス「桃色ウェディング」を作成するためには「胡蝶蘭のブーケ」「3色フラワーシャワー」「花冠のベール」「薔薇の指輪」「ブライダルハンカチ」「ブライダルグローブ」を集める必要があります。



「ブライダルハンカチ」と「ブライダルグローブ」は、「4姉妹ラッシュ」乱入ボスのドロップアイテムからゲットできます。「4姉妹ラッシュ」の達成報酬として、使用人「パン爺ホワイト」も入手可能です。イベントステージをたくさん遊んで、さまざまなアイテムをゲットしちゃいましょう。



時間の経過で多種多様な報酬が手に入る「ジューンブライドチャレンジ」も実施します。毎日ログインして、ゲームに役立つアイテムを手に入れましょう。



【開催期間】2023年6月15日(木)メンテナンス後 ~ 2023年6月29日(木)11:59





一部アイテム作成本の素材数を調整!「強化祭」も実施!



https://kerihime.gungho.jp/kps/event/2023/0615/upd1440_zG75Z.html



本メンテナンスより、一部の武器、アクセサリー、ドレス、おしゃれグッズのアイテムを作成する際に必要だった素材数を調整いたしました。これに合わせて、強化費がお得になる「強化祭わんだふる」と素材の売却価格アップのイベントを、2023年6月15日(木)から1週間限定で開催します。



期間中、すべての武器、アクセサリー、ドレス、おしゃれグッズなどアイテムの強化費がどれも30%OFFになります。スキルやメンバーの強化費も30%OFFになるので、この機会にチームをパワーアップしましょう。

その他の詳細は公式サイトまたはゲーム内よりご確認ください。

【アップデート日】2023年6月15日(木)メンテナンス後 ~







さらに、ゲリラボスステージ「スフィア現る!」や期間限定ステージ「どでかまんもすばくたん!」「やみジョニー&ゼル」などが出現します。ドロップアイテム報酬獲得を目指して、チャレンジしましょう。



開催中の討伐ステージ「4姉妹のブライダル!?」では、10回クリア報酬として、777,777,777コインで売却可能な「万金招来ダイヤモンド」や、10,000KPで売却できる「KPの金緑石」×2個などを含む「4姉妹の引き出物セット」をゲットできます。こちらもお見逃しなく。





『ケリ姫スイーツ』基本情報







タイトル:ケリ姫スイーツ

ジャンル:アクションパズルRPG

対応機種:iPhone/iPad iOS 11.0以上(CPU A8以上)、Android OS 6.0以上

公式サイト:http://kerihime.gungho.jp/kps/

特徴:簡単なアクションとパズルゲームのような戦略性でモンスターを倒す、ステージクリア型のアクションパズルRPGです。武器や防具に経験値を溜めたり、数多くの武器や「姫」の衣装を場面により変えたりして、

キャラクターを成長させながらステージを進みましょう。

コピーライト表記:(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



※Apple および Apple ロゴは米国その他の国で登録されたApple Inc. の商標です。

App Store は Apple Inc. のサービスマークです。

※Android™およびGoogle Play™は、Google LLC の商標、または登録商標です。

※本資料に記載されている会社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。

※掲載情報は、掲載時点のものです。



