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BLACKPINKワールドツアー最終公演「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] FINALE IN SEOUL」をU-NEXTで独占ライブ配信決定！

［株式会社 U-NEXT］

USEN-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、2023年9月17日（日）に韓国・ソウルで開催される「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] FINALE IN SEOUL」を、独占ライブ配信いたします。



YouTube総再生回数300億回超え、登録者数9,100万人（アーティスト部門・世界1位）を誇り、ワールドクラスの快進撃を続けるガールクラッシュグループ・BLACKPINK。今年開催された3年ぶりの来日公演「BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] JAPAN」では、2都市・4公演のみにも関わらず、計21万人を超える観客を魅了し大きな話題となりました。

このたびU-NEXTでは、6月の京セラドーム公演、8月の東京ドーム公演に続き、9月17日（日）に韓国・ソウルで開催されるツアーファイナル公演を独占ライブ配信することが決定いたしました。また、ライブ配信終了後は、9月24日（日）よりリピート配信も予定しています。全世界を熱狂させた11カ月に及ぶ大規模ワールドツアーの感動のフィナーレは必見です。ぜひお楽しみください。

さらにU-NEXTでは、過去ライブ映像やMVに加え、JENNIEがゲスト出演したHBOドラマ『THE IDOL／ジ・アイドル』を見放題で独占配信中。こちらもあわせてお楽しみください。

【過去ライブ映像視聴はこちら】
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0010920

【『THE IDOL／ジ・アイドル』視聴はこちら】
https://video.unext.jp/title/SID0086626



BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] FINALE IN SEOUL

【配信詳細】
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000003179

▼ライブ配信
配信時間：2023年9月17日（日）18:00～ライブ終了まで

▼リピート配信
配信時間：2023年9月24日（日）12:00 ～ライブ終了まで

【販売価格】
5,500円（税込）
※ライブ配信を購入済みであればリピート配信も視聴できます。
※リピート配信のみ購入の場合も、価格に変更はありません。

【販売期間】
2023年9月10日（日）17:00～9月24日（日）12:00まで

※視聴可能デバイスに関してはこちら（https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution）をご確認ください


U-NEXTとは
U-NEXTは見放題作品数No.1※の動画配信サービスです。映画、ドラマ、アニメなど33万本以上が楽しめるほか、音楽ライブや舞台に加え、サッカー、野球、ゴルフ、格闘技など世界最高峰のスポーツをリアルタイムで観戦いただけます。さらに、94万冊以上のマンガや書籍も配信し、1つのアプリで「ビデオ」「ブック」「スポーツ」「ライブ」をシームレスに楽しめる、ジャンルを超えたエンタメ体験をお届けしています。2023年7月にParaviとサービス統合したことにより、TBS、テレビ東京のドラマ、バラエティも大量にラインナップし、さらに魅力的なサービスをお届けします。
株式会社U-NEXTは、株式会社USEN-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。

U-NEXT：https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE：https://square.unext.jp
※GEM Partners調べ／2023年8月時点
国内の主要な定額制動画配信サービスにおける洋画/邦画/海外ドラマ/韓流・アジアドラマ/国内ドラマ/アニメを調査。別途、有料作品あり。

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/11-09:16）

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